Jakarta Biennale 2017, jiwa-jiwa yang hadir

Dua perupa kelahiran Irak (kini tinggal di Swiss), Ali Al-Fatlawi dan Wathiq Al-Ameri, menggelar performans berjudul 'Vanishing Borders or Let’s Talk about the Situation in Iraq' (2014) - tentang renungan eksistensialis perihal batas-batas kehidupan dan kematian, serta naluri kehancuran yang memusnahkan semesta unik yang terkandung dalam diri setiap manusia. Dalam karya-karyanya, mereka acap memanfaatkan simbol-simbol perang dan damai – helm militer, mawar merah, patung serdadu plastik yang dibakar selama performans, baju pelampung pengungsi, dan berbagai simbol budaya, seperti karpet Irak yang menandai asal mereka.