Hak atas foto Getty Images Image caption Dolores O'Riordan berada di London untuk mengikuti rekaman ketika meninggal dunia pada Senin (15/01).

Vokalis band rock Irlandia, The Cranberries, Dolores O'Riordan, meninggal dunia pada usia 46 tahun.

O'Riordan tengah berada di London untuk sesi rekamanan saat dinyatakan meninggal dunia di satu hotel di pusat kota, hari Senin (15/01) petang waktu setempat.

Juru bicara The Cranberries membenarkan kematian mendadak O'Riordan dan menambahkan pihak keluarga O'Riordan sangat terpukul dengan kematiannya.

Ia antara lain dikenal dengan hit global Zombie pada tahun 1990-an, lagu yang ia tulis untuk mengenang dua remaja yang tewas dalam pengeboman milisi kelompok Republik di Irlandia.

Album pertama The Cranberries -Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?- yang diluncurkan pada 1993 laku 43 juta kopi di seluruh dunia.

Lagu balada lain yang membuat namanya melambung antara lain adalah Linger dan Dreams.

Pada 2017 The Cranberries mengumumkan tur di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, namun pada bulan Mei -saat menggelar tur di Eropa- mereka terpaksa membatalkan seluruh tur yang tersisa karena kesehatan O'Riordan mengalami gangguan.

Situs resmi The Cranberries mengatakan masalah kesehatan yang dimaksud terkait dengan gangguan di bagian punggung O'Riordan, yang membuatnya tak bisa tampil di panggung.

Hak atas foto Reuters Image caption Dolores O'Riordan saat tampil di Tirana, Albania, pada Juni 2007.

Menjelang Natal lalu O'Riordan menulis pesan di Facebook bahwa dirinya 'baik-baik saja' dan baru saja 'menggelar penampilan kecil pertama dalam beberapa bulan' yang membuat penggemarnya yakin ia akan segera bisa tampil lagi.

Di Twitter, unggahan terakhirnya adalah pada 4 Januari 2018.

Presiden Irlandia, Michael D Higgins, mengatakan kematian O'Riordan membuat para penggemar musik Irlandia sangat kehilangan.

Sejumlah selebritis, melalui media sosial, mengucapkan belasungkawa yang mendalam dengan kepergian O'Riordan, di antaranya band The Corrs, Duran-Duran, dan pembawa acara James Corden.