Jun Tae-soo: Lagi, selebritas Korea meninggal dunia ‘karena depresi’

Hak atas foto Jun Tae-soo/Instagram

Aktor Korea Selatan yang terkenal karena peran antagonis dalam serial televisi Sungkyunkwan Scandal, Jun Tae-soo, meninggal dunia pada usia 34 tahun.

Agen Tae-soo, Haewadal Entertainment, mengungkapkan bahwa aktor yang memulai karirnya pada tahun 2007 itu meninggal hari Minggu (21/01) saat menjalani pengobatan terkait depresi.

"Kondisinya (depresi) sudah membaik. Bahkan belakangan ini kami tengah mendiskusikan kembalinya Tae-soo ke dunia seni peran. Kami berduka dengan kabar ini," tulis pernyataan yang dikeluarkan Haewadal.

Meskipun begitu, penyebab langsung meninggalnya Tae-soo belum diumumkan. "Tolong, jangan menyebarkan berita spekulatif (terkait kematian) dan berbagai komentar yang tidak patut," tambah agensi bakat itu.

Hak atas foto Instagram Image caption Unggahan terakhir Jun Tae-soo di akun Instagramnya.

Hak atas foto Facebook/HaJiWon Image caption Ha Ji Won membatalkan promosi film ManHunt untuk bergabung dalam perkabungan bersama keluarganya.

Tae-soo adalah adik bungsu dari aktris Ha Ji-won, yang populer lewat serial televisi drama terkenal, Empress Ki. Sang kakak, Ji-won dilaporkan membatalkan seluruh rencana konfrensi pers film terbarunya, Man Hunt, untuk bergabung dalam perkabungan dengan keluarganya.

Prosesi pemakanan Tae-soo sendiri akan diselenggarakan pada Selasa (23/01).

Di akun Instagramnya, para penggemar aktor yang berakting di sitkom All My Love dan drama masa lampau Cruel Palace - War of Flowers itu, ramai mengekspresikan duka mereka di kolom komentar.

Hak atas foto Getty Images Image caption Kim Jong-hyun ditemukan tak bernyawa di apartemennya dan diduga bunuh diri.

"Rest in Peace", "Semoga Tuhan memberimu kedamaian," dan "Jangan lupa tersenyum di surga", ramai ditulis.

Kematian Jun Tae-soo terjadi sebulan setelah kematian penyanyi K-pop, Kim Jong-hyun.

Jong-hyun meninggal dunia karena bunuh diri menggunakan asap briket batubara, setelah bergelut melawan depresi.