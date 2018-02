Moskow kembali pecahkan rekor cuaca, kali ini soal salju yang turun dalam sehari

Заранее спланировал свой маршрут сегодня, учитывая какая будет погода. Прогулялся по снежным джунглям на Воробьёвых горах и съездил в парк Сокольники - а там, как в Альпах! _______________________________ #зима #снегопад #метель #воробьевыгоры #сокольники #явижумоскву #мой2018 #прогулкипомоскве #фотографмосква #фотодляроссии #блог #пейзаж #winterfashion #blog #photoday #walkingstreet #whpinspired #mskpit #moscowcity #sokolnikipark #trip #landscapephotography #cityview #landscape_lovers #nikonphoto #vsco #vscocam

