Dari Beyonce hingga Michael Jackson: Inilah patung lilin selebriti 'paling jelek'

Hak atas foto Ama Scriver/ Twitter Image caption Patung lilin Beyonce 'sama sekali tidak mirip dengan aslinya'.

Sebuah pameran yang menampilkan patung lilin para selebriti dunia digelar di museum lilin Niagara Falls, namun patung-patung tersebut dianggap terlihat buruk dan jauh dari sosok asli yang hendak ditirunya.

Seperti patung lilin Beyonce yang beredar viral di media sosial sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan wajah aslinya.

Namun jangan khawatir: ketidakmiripan patung Beyonce itu banyak pesaingnya juga, kok. Inilah sebagian dari patung-patung lilin para pesohor yang agak susah untuk dibilang mirip itu.

Adele

Hak atas foto REX/Shutterstock

Tampaknya Museum Panoptikum di Hamburg mengambil inspirasi dari salah satu lagu dan pikiran Adele yang berbunyi "never mind I'll find someone like you" alih-alih membuat patung lilin yang mirip dengan penyanyi peraih Grammy award ini.

Victoria Beckham

Hak atas foto REX/Shutterstock

Semua orang tahu desainer yang adalah Posh Spice itu sangat hati-hati dalam menjaga penampilannya, jadi kemungkinan besar ia tidak akan terlalu senang dengan patung tiruannya.

Patung lilin ini berasal dari Louis Tussaud House of Wax Museum di Great Yarmouth, yang punya reputasi bagus tentang patung-patung lilin yang buruk.

Kylie Minogue dan Jason Donovan

Hak atas foto REX/Shutterstock

Louis Tussaud kembali meluncurkan patung lilin karya mereka. Kali ini pasangan penyanyi Kylie Minogue dan Jason Donovan yang malang menjadi korbannya.

Pasangan penyanyi terkenal dari era 1980-an itu diabadikan dalam bentuk patung lilin sesuai dengan lagu mereka Especially for You.

Taylor Swift

Hak atas foto Getty Images

Biasanya ketika para selebriti berpose di samping patung lilin mereka, Anda pasti sangat sulit untuk menebak, yang mana yang asli, yang mana yang patung.

Namun tidak dalam kasus ini. New York Madame Tussauds sepertinya tidak mendapat memo untuk membuat patung lilin Taylor Swift yang mirip aslinya. Shake it off, Tay ...

Katy Perry

Hak atas foto REX/Shutterstock

Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Katy Perry Last Friday Night, tapi patung liliinnya yang dipamerkan di Musee Grevin di Paris 'sama sekali tidak mirip' dengan sosoknya.

Hanya pakaiannya yang khas itu saja yang menyelamatkan sosok pelantun Teenage Dream ini.

Britney Spears

Hak atas foto Getty Images Image caption Patung lilin Britney Spears di Madame Tussauds Las Vegas.

Britney mengumumkan kesuksesannya selama di Vegas berakhir pada bulan Desember tahun lalu.

Sebagai bentuk penghargaan, ia dihadiahi patung lilin yang ampun-ampunan ini di museum Madame Tussauds Las Vegas