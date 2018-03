Piala Oscar: Get Out menang Naskah Asli Terbaik

Hak atas foto Reuters Image caption "Ini sangat berarti bagi saya," kata Peele.

Komedian Jordan Peele menerima penghargaan 'Naskah Asli Terbaik' untuk film debutnya sebagai sutradara, Get Out, dalam Acara penghargaan Academy Awards atau Piala Oscar di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Minggu (04/03) malam waktu setempat atau Senin (05/03) WIB.

Sebelumnya, film thriller psikologi yang mengangkat tema hubungan antar-ras itu dinobatkan sebagai film terbaik dalam Film Independent Spirit Awards, yang memberikan penghargaan kepada film berbujet rendah.

Pemenang di Spirit Awards juga memenangkan film terbaik di Piala Oscar selama empat tahun terakhir.

Mantan pemain basket Amerika, Kobe Bryant, juga memenangkan Piala Oscar pertamanya untuk film animasi pendek Dear Basketball.

Sementara itu, penghargaan 'Skenario Adaptasi Terbaik' jatuh pada film drama percintaan Call Me by Your Name.

Dalam Piala Oscar ke-90, film drama fantasi The Shape of Water mendapat nominasi terbanyak, dengan total 13 nominasi — termasuk film terbaik. Sejauh ini, film arahan Guillermo del Toro tersebut telah menyabet piala untuk desain produksi terbaik.

Jumlah nominasi terbanyak kedua adalah Dunkirk dengan delapan nominasi, dan Three Billboards... dengan tujuh nominasi. Dunkirk meraih piala untuk kategori 'Penyuntingan Suara Terbaik'.

Sam Rockwell meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik.

Aktor Sam Rockwell meraih penghargaan pada kategori 'Aktor Pendukung Terbaik', mengalahkan sesama aktor pendukung dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Woody Harrelson.

Sedangkan piala untuk 'Aktris Pendukung Terbaik' disabet Allison Janney untuk perannya dalam film biopik I, Tonya.

Piala untuk 'Film Animasi Terbaik' kembali diraih film Disney/Pixar, Coco.

Presenter Jimmy Kimmel kembali sebagai pembawa acara.

Jimmy Kimmel kembali tampil sebagai pembawa acara, setelah berhasil menangani kekacauan di puncak acara tahun lalu—ketika penerima piala untuk kategori 'Film Terbaik' sempat diberikan kepada La La Land, padahal seharusnya Moonlight.

Piala Oscar tahun ini berlangsung di bawah bayang-bayang skandal pelecehan seksual yang meledak di Hollywood, memicu gerakan #MeToo dan Time's Up.

Dalam monolog pembukanya, Kimmel berbicara tentang Harvey Weinstein, yang dipecat dari Akademi setelah didera serangkaian tuduhan pelecehan seksual.

"Kita tak bisa lagi membiarkan perilaku buruk. Dunia menyaksikan kita, kita perlu memberikan contoh [yang baik]," ujarnya.

Di tengah acara, Kimmel mengajak sejumlah aktor papan atas Hollywood mengunjungi bioskop terdekat untuk mengejutkan para penonton yang tengah menyaksikan film A Wrinkle in Time.

Berita ini akan terus diperbarui