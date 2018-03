Karya fotografer Indonesia salah satu di antara foto pemenang Sony World Photography Awards

Hak atas foto Fajar Kristianto

Para pemenang kompetisi Sony World Photography Awards tahun ini sudah diumumkan, salah satu pemenangnya adalah fotografer Indonesia, Fajar Kristianto, dengan karya berjudul The Highest Platform (foto atas).

Foto yang menunjukkan stadion akuatik baru di Jakarta itu memenangkan kategori Motion.

Fajar Kristianto selanjutnya akan bersaing dengan para pemenang lain dari berbagai kategori untuk meraih penghargaan Open Photographer of the Year, yang akan diumumkan pada 19 April mendatang.

Hak atas foto Mikkel Beiter

"Komposisi ini cukup populer di kalangan fotografer saat ini. Dan mudah dimengerti mengapa," kata Mikkel Beiter, pemenang penghargaan foto untuk kategori Travel atau Perjalanan.

"Gunung Olstinden yang indah memiliki bentuk yang hampir sama dengan atap pondok berwarna kuning dan lucu ini. Dan warna kuning menciptakan kontras yang luar biasa terhadap gunung yang disaput salju."

Foto tersebut diambil di Kepulauan Lofoten di Norwegia. Betapa pun, Beiter melakukan beberapa perubahan untuk menghasilkan karya ini.

Ia mengatakan, "Saya menghilangkan pondok kecil di sisi kirinya selama proses penyuntingan. Dan selebihnya: koreksi warna, kontras dan ketajaman dilakukan dengan Lightroom dan Photoshop."

Hak atas foto Klaus Lenzen

Foto karya Klaus Lenzen yang diberi judul Every Breath you Take -pada setiap helaan nafas- yang memenangkan foto dengan kategori Enhanced, dirakit dari 35 foto terpisah dari para perenang yang ikut serta dalam ajang triathlon di Dusseldorf Media Harbor pada musim panas 2017.

"Saya berhasil mengambil foto mereka dari atas ketika para atlet itu berenang menyeberangi jembatan pejalan kaki, dan menangkap 'teknik pernapasan' masing-masing," kata Lenzen.

"Saya terinspirasi oleh karya Andreas Gursky. Oleh karena itu, saya mengambil foto-foto itu sau-satu dengan ketajaman setinggi mungkin. Itu memungkinkan saya untuk menampilkan atau mencetak keseluruhan gambar dalam format besar."

Hak atas foto Veselin Atanasov

Foto hasil bidikan Veselin Atanasov tentang pohon-pohon di musim gugur di taman nasional Bulgaria meraih penghargaan untuk kategori pemandangan dan alam, Landscape and Nature dalam kompetisi ini.

Hak atas foto Richard Frishman

Sunday Buffet at Jerry Mikeska's BBQ karya Richard Frishman memenangkan kategori Still Life.

"Saya menemukan jukstaposisi yang bikin penasaran ini ketika keliling-keliling mencari tempat makan siang di sebuah pedesaan di Texas, pusat perburuan di AS," katanya.

"Restoran barbeque Mikeska terkenal dengan prasmanan Sunday BBQ, dan dekorasi hewan di dinding-dindingnya.

"Authentic to the scene depicted, this highly detailed image is constructed of over 100 individual photographs meticulously stitched together."

"Otentik dengan gambar yang dilukiskan, foto-foto yang sangat detil ini dibuat dari lebih 100 foto terpisah yang ipadukan dengan sangat cermat."

Hak atas foto Nick Dolding

Fotografer Inggris Nick Dolding, dengan karyanya yang berjudul Emile memenangkan kategori potret.

Hak atas foto Panos Skordas

Fotografer Yunani, Panos Skordas yang memotret putranya memakai kostum minotaur atau mahluk mitologi berbentuk manusia dengan kepala banteng memenangkan kategori Budaya.

"Foto tersebut diambil di istana Raja Minos yang sesungguhnya, di pulau Kreta. Dan kostum serta topengnya saya buat sendiri," kata Skordas.

Hak atas foto Justuna ZduŇĄczyk

"Saya baru saja akan meninggalkan Taman Nasional Sequoia, ketika sudut mata saya menangkap pemandangan indah bersaput kabut," kata Justyna Zdunczyk, pemenang kategori Satwa Liar.

"Tanpa berpikir panjang, saya berlari dengan kamera untuk mengambil beberapa foto".

"Ketika saya sampai di tempat terbuka, saya mendengar suara ranting patah dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak takut, karena Taman Nasional Sequoia dihuni beruang hitam dan orang-orang diperingatkan tentang hal itu sejak awal.

"Ketika saya berbalik, untungnya tidak ada beruang.

"Malah, saya melihat seekor rusa yang penasaran berjalan menghampiri saya.

"Sejurus kemudian, rusa-rusa lainnya bergabung dengannya. Dan kami hanya berdiri di sana bersama-sama untuk sementara dan saling mengawasi.

"Itulah salah satu momen terindah selama perjalanan saya di California. "

Hak atas foto Manuel Armenis

Manuel Armenis memenangkan kategori Fotografi Jalanan untuk fotonya yang berjudul Old Friends atau para Sahabat Lama.

Armenis mengatakan sosok dalam foto itu adalah "perempuan paling anggun di lingkungannya, terlepas dari kerentaannya oleh usia lanjut".

"Selalu bergaya, penuh warna, bersemangat, tersenyum, tidak pernah mengeluh, meskipun setiap hari adalah perjuangan dan tantangan baginya.

"Dan tidak pernah ia terlihat tanpa sahabatnya - anjing kecilnya."

Hak atas foto Andreas Pohl

Foto Andreas Pohl yang berjudul Lelaki dan Menara Misterius, The Man and Mysterious Tower, yang memenangkan kategori Arsitektur, menunjukkan terowongan angin vertikal yang dibangun pada 1930-an untuk studi aeronautika di Berlin.

Semua foto ini milik Sony World Photography Awards.