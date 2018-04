Seperti ini kejadiannya: Pelecehan seksual di tempat kerja

Pelecehan seksual di tempat kerja? Sejumlah perempuan mengisahkan bagaimana persisnya kejadian yang mereka alami.

Lembaga yang menangani soal kesetaraan di Inggris, Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia, menyerukan dilakukan "tindakan secepatnya" untuk melindungi para korban pelecehan seksual di tempat kerja dengan lebih baik.

Inilah kisah lima perempuan muda yang berbagi beberapa contoh pelecehan di tempat kerja, yang disajikan oleh lembaga The Equality and Human Rights Commission and the Young Women's Trust.

Perempuan pertama menceritakan insiden serius yang dia alami di kantor yang membuatnya trauma. Dia merasa risi ketika salah seorang rekan kerjanya memperhatikan pakaian yang dikenakan dirinya. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi memakai rok pendek di atas lutut, atau pun bagian leher yang terbuka

Image caption Perempuan tersebut menceritakan betapa risi dirinya jika ada seseorang yang memperhatikan pakaian yang dikenakan.

Perempuan kedua mengisahkan dirinya terpaksa mengunci diri di sebuah toilet ketika berumur 17 tahun, karena ada seseorang yang melontarkan lelucon tentang perkosaan.

Lelaki paruh baya yang tengah menunggu giliran masuk ke toilet itu mengatakan siapa yang sudah merenggut keperawanannya mengingat dia sering pergi ke gereja.

Hak atas foto AFP

Sementara itu perempuan ke tiga yang berprofesi sebagai seorang fotografer menceritakan saat dia memotret sebuah acara, tiba-tiba ada laki-laki yang merabanya dari belakang. Kini dia tak lagi mengenakan rok saat bertugas memotret untuk menghindari berbagai pelecehan seksual.

Image caption Fotografer perempuan mengisahkan seseorang merabanya dari belakang saat memotret di sebuah acara.

Perempuan lain yang bekerja di sebuah bar menceritakan salah seorang pengunjung mendorongnya ke dinding dan mencoba meletakkan tangannya di celana dalam saya - di sebuah bar yang disesaki pengunjung, di hadapan semua orang. "

Image caption Perempuan yang bekerja di bar merasa dilecehkan saat seorang pengunjung mencoba meraba bagian celana dalamnya.

Pengalaman tersebut menyisakan kenangan buruk, setiap hari diserang rasa panik, tidak ada teman untuk berbicara, menangis setiap kali mau tidur, merasa tertekan dengan hal-hal kecil dan mengganggu pola makan.

Image caption Pengalaman buruk itu menyisakan rasa trauma mendalam, hingga dirinya kehilangan nafsu makan.

Perempuan berikutnya mengatakan sudah menghadap atasannya untuk membicarakan perihal pelecehan seksual, namun posisi-posisi manajemen diisi oleh para pria, mereka pikir aduannya berlebihan. Namun ternyata sudah ada lima perempuan yang mengundurkan diri dari kantor karena pelecehan seksual yang dilakukan satu karyawan laki-laki dalam waktu setahun."