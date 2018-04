BBC akui rumah di atas pohon orang Korowai di Papua adalah buatan

Image caption BBC mengakui bahwa segmen yang menampilkan rumah pohon di Papua adalahmenyesatkan.

BBC mengakui bahwa satu tempat dalam seri Human Planet, yang menayangkan salah satu suku di Papua, tidak akurat.

Dalam episode yang ditayangkan tahun 2011 lalu, orang Korowai diperlihatkan pindah ke sebuah rumah di atas pohon sebagai tempat tinggal mereka.

Namun dalam pengambilan gambar untuk program yang lain, suku tersebut mengatakan bahwa rumah di atas pohon itu 'dibuat untuk siaran bersangkutan'.

BBC mengatakan hal tersebut 'melanggar standar redaksional' dan sudah memperbaiki arahan redaksionalnya.

Kesalahan ditemukan ketika sebuah tim sedang menyiapkan seri mendatang untuk saluran TV BBC Two, My Year With The Tribe.

BBC mengatakan bahwa seorang anggota suku mengatakan kepada pembawa acara Will Millard bahwa rumah di atas pohon yang tinggi itu 'untuk kepentingan pembuat siaran'.

Maka dalam program barunya, Millard menuturkan kepada pemirsa: "Ini bukan tempat mereka tinggal, ini sepenuhnya buatan."

Semenara juru bicara BBC mengatakan: "BBC sudah mengkaji satu bagian dari Human Planet yang menghadirkan hal itu (rumah pohon) dan menemukan penggambaran suku yang pindah ke rumah di atas pohon sebagai tempat tinggal sebenarnya adalah tidak akurat."

"Sejak siaran ditayangkan tahun 2011, kami sudah meningkatkan pelatihan wajib bagi semua staf tentang arahan redaksional, standar, dan nilai-nilai kami."