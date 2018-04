Foto-foto tentang kesedihan, kasih sayang, dan keintiman

Hak atas foto Christopher Anderson/Magnum

Up Close dan Personal menampilkan foto-foto paling intim dari Magnum Photos, sebagaimana ditafsirkan oleh lebih dari 60 fotografer dan seniman.

Hak atas foto Christopher Anderson/Magnum

Christopher Anderson (Rio de Janeiro, Brasil, 2009)

"Pada tahun 2008, anak pertama saya lahir. Sampai saat itu, foto-foto saya sebagai 'fotografer perang' adalah tentang pengalaman orang lain di tempat yang jauh. Sekarang, untuk pertama kalinya, saya memotret keluarga saya sendiri," kata fotografer Christopher Anderson. Potret intimnya - jauh dari garis depan perang - termasuk dalam proyek baru oleh Magnum.

Up Close and Personal menampilkan karya dari 68 fotografer: beberapa foto domestik, yang lain menampilkan orang asing dalam momen-momen kerentanan. Pada klik rana, satu subjek tertangkap menangis, tidak pernah memberikan alasannya; yang lain larut dalam kesedihan. Orang asing saling menggoda; seorang ayah mengangkat putranya di udara; seorang pelacur mencengkeram punggung kliennya. Namun gambar-gambar itu mengungkapkan banyak hal tentang orang-orang yang menganggapnya sebagai subjek mereka.

"Tidak terpikir oleh saya bahwa foto-foto ini ada hubungannya dengan 'kerja' saya," kata Anderson, berbicara tentang foto keluarganya sendiri.

"Tapi saya sekarang menyadari bahwa gambar-gambar ini sebenarnya adalah karya hidup saya dan bahwa setiap foto yang saya ambil pada saat itu hanyalah persiapan untuk membuat foto-foto keluarga saya ini."

Hak atas foto Wayne Miller/Magnum

Wayne Miller (Chicago, AS, 1947)

Keintiman gambar-gambar ini tidak hanya hadir di antara orang-orang di dalamnya. Setiap foto merupakan ekspresi kepercayaan. "Ketika saya melihat adegan atau situasi yang menarik, saya tidak mencoba menyembunyikan diri atau kamera saya. Sebaliknya, saya sering mendekati orang-orang yang terlibat. "Tolong," kata saya, "jangan perhatikan saya. Tetap lakukan apa yang sudah Anda lakukan. 'Percaya atau tidak, biasanya mereka melakukannya, "tulis fotografer Amerika Wayne Miller dalam bukunya Chicago's South Side: 1946-1948.

"Suatu kali saya bahkan memotret seorang pelacur veteran di tempat kerja dengan salah satu pelanggan tetapnya. Mereka tidak keberatan. Setelah itu, ketika ditanya apakah saya sudah mendapatkan foto-foto yang diharapkan, saya katakan bahwa itu terjadi agak cepat; dia kemudian mengundang saya untuk kembali Selasa minggu depannya, dan dia akan mengatur agar saya memiliki semua waktu yang saya butuhkan."

Hak atas foto Paul Fusco/Magnum

Paul Fusco (San Francisco, AS, 1968)

Banyak gambar telah mendorong fotografer mengubah cara mereka bekerja. Paul Fusco mengambil gambar penyanyi Janis Joplin ketika tampil di Fillmore, San Francisco pada tahun 1968. "Memotret Janis Joplin dalam konser adalah pengalaman yang sangat pribadi," katanya.

"Saya merasa terhubung dengannya melalui jendela bidik saya. Penampilan Joplin begitu kuat hingga ia tetap bersama saya sejak saat 1968 saya memotretnya. Gairah suaranya mengejutkan pendengar dengan kekuatannya, dan saya telah menggunakan suaranya sebagai inspirasi untuk fotografi saya, mencoba mengejutkan pemirsa saya untuk merasakan apa yang saya lakukan ketika saya mengambil foto."

Hak atas foto Newsha Tavakolian / Magnum

Newsha Tavakolian (Teheran, Iran, 2010)

Tindakan memotret dengan sendirinya dapat menginduksi emosi dalam subjek. "Saya memutuskan untuk mengubah apartemen saya sendiri menjadi sebuah studio, dan meminta tetangga dan teman-teman datang untuk memotret mereka," kata fotografer Iran Newsha Tavakolian.

"Naghmeh adalah salah satu wanita muda paling populer di Teheran, dia cantik, cerdas, dan lucu. Saya memotretnya dalam kondisi diam sepenuhnya. Tiba-tiba, wajahnya tanpa ekspresi, air mata mulai mengalir di matanya, seolah-olah dia mencoba menunjukkan sesuatu padaku. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal dengan tenang dan pergi."

Kekuatan gambar datang melalui spontanitas itu; Tampilan Naghmeh jauh dari kesan potret berpose. "Setelah itu, ketika saya membingkai gambar itu, salah satu pelat kacanya memiliki goresan di atasnya dan pembingkai bertanya apakah dia bisa menyimpannya," kata Tavakolian. "Dia menggantungnya di tokonya. Para pelanggan berdebat, bertanya-tanya mengapa dia sangat sedih. "Anda bisa menulis buku dengan semua cerita yang muncul ketika orang melihat potret ini," kata pembuat bingkai kepada saya. Saya tidak pernah bertanya mengapa dia menangis."

Hak atas foto Bieke Depoorter / Magnum

Bieke Depoorter (AS, 2011)

Bieke Depoorter harus menjalin hubungan intim dengan subjeknya dalam jangka waktu yang ketat. Fotografer Belgia ini memotret orang asing di rumah mereka setelah malam tiba.

"Dengan bertanya kepada orang-orang yang secara tidak sengaja saya temui di jalan untuk bermalam di rumah mereka, saya sering masuk dalam keintiman kehidupan orang-orang. Saya suka memotret momen ketika malam tiba dan orang-orang kembali ke rumah mereka, menutup pintu mereka dan mengenakan pakaian tidur mereka. Di antara dua hari, ketika tidak ada yang melihat, ada sedikit momen di mana pembatas itu jatuh," katanya.

"Orang-orang sering berbagi tempat tidur dengan saya; Saya tertidur ketika anak-anak dan ibu-ibu memeluk saya erat-erat, di satu tempat tidur di samping seorang wanita Meksiko yang sangat tua yang berdoa untuk keluarga saya di tengah malam. Orang-orang mengundang saya ke sauna-sauna Rusia dan masuk ke kolam air panas Amerika dan ketika saya disambut oleh sepasang suami-istri tua di Bosnia, sang suami meninggal malam itu. Gambar yang ia bagikan untuk Up Close dan Personal berasal dari buku barunya, I About to Call it a Day.

Setelah berada di kamar tidur subjek itu, dia berkata, "Saya menyadari sesuatu yang penting. Fotografi adalah tentang berbagi; itu adalah percakapan yang berlangsung dalam dua arah. Bukan hanya saya yang memperhatikannya, tetapi melalui saya, dia memandang dirinya sendiri. Setelah lama bersama di kamar tidurnya dan setelah foto ini diambil, wanita itu berdiri dengan gaun malam putihnya, menangis dengan intens; dia memberi saya pelukan panjang dan pergi tidur."

Hak atas foto Inge Morath/Magnum

Inge Morath (Pamplona, Spanyol, 1954)

Fotografer kelahiran Austria Inge Morath - yang menikah dengan penulis sandiwara Arthur Miller selama 40 tahun, dan yang memotret Marilyn Monroe yang rentan dalam serangkaian foto dari balik layar berjudul The Misfits - memiliki kemampuan mudah bergaul dengan orang. "Dia sangat menyayangi orang, dan mereka bereaksi dengan cara yang sama," tulis Miller di Inge Morath: Road to Reno. "Dia memiliki bakat besar untuk menarik orang-orang, bahkan tanpa kamera."

Foto ini menunjukkan matador Spanyol Antonio Ordonez berdoa sebelum Corrida (perkelahian manusia melawan banteng) di Pamplona pada tahun 1954. "Dia memiliki pemahaman yang unik dan mendalam tentang orang-orang Spanyol," kata Sana Manzoor dari Inge Morath Estate. "Momen ini intim dan kuat, karena para torero atau matador biasanya menolak untuk difoto selama waktu persiapan ini. Ini bukan intrusif atau voyeuristik tetapi pandangan yang lebih lembut dan bermartabat dari torero sebelum corrida. Kemampuan Inge untuk memecahkan batas yang tak terucapkan, terutama menjadi fotografer wanita, adalah bukti kepercayaan jujur yang bisa ia ciptakan antara dirinya dan Antonio."

Hak atas foto Chris Steele-Perkins/Magnum

Chris Steele-Perkins (Northampton, UK, 2000)

Beberapa foto mengekspos kehidupan pribadi fotografer itu dengan cara yang menyakitkan bagi mereka. Chris Steele-Perkins memilih gambar yang diambil pada tahun 2000 untuk Up Close and Personal.

"Pada musim panas ibu saya meninggal - itu adalah kejadian yang menentukan di tahun itu bagi saya, dan di pemakaman saya mengambil beberapa foto," kata fotografer yang tinggal di London, yang lahir di Rangoon ini.

"Di sini saudara laki-laki saya mencium ibu kami sebagai perpisahan. Itu adalah momen yang sangat pribadi dan saya bergumul untuk waktu yang cukup lama apakah saya harus mempublikasikan foto itu di buku saya, dan apakah akan menempatkannya di arsip Magnum dan membuatnya menjadi publik."

Namun setelah namanya terkenal dengan proyek di Beirut dan Afghanistan, dia melihat bahwa ini adalah perasaan yang banyak subjeknya rasakan. "Dalam perjalanan hidup saya bekerja di fotojurnalistik, saya sering memotret penderitaan orang lain, kesedihan mereka, kehilangan mereka, rasa sakit mereka, dalam kelaparan, dalam perang, dalam bencana. Beberapa foto-foto ini telah dipublikasikan di makalah dan majalah dan buku, karena ini adalah realitas dari banyak kehidupan orang-orang. Jadi, setelah memasuki kehidupan mereka untuk mempublikasikan situasi mereka, apa hak saya untuk menahan kerugian saya sendiri? Itu tidak nyaman, tetapi tidak juga seharusnya begitu."

Hak atas foto Credit: Guy Le Querrec / Magnum

Guy Le Querrec (Cap d'Antibes, Prancis, 1956)

Hubungan antara seorang putra dan ibunya juga berada di balik gambar ini dari fotografer Prancis Guy Le Querrec, yang membantu memicu keyakinannya bahwa "Seorang fotografer adalah seorang akrobat yang menapaki kawat tinggi bernama kebetulan, mencoba menangkap bintang jatuh."

Dia mengatakan: "Ini adalah salah satu foto pertama yang saya ambil. Saat itu tahun 1956, di puncak mercusuar Antibes di Riviera Prancis dan saya masih muda. Wanita di tengah dengan tangannya di rambutnya dan senyum cerah adalah ibuku. Saat angin meniup roknya, dan sebelum Marilyn melakukan gerakan yang terkenal, saya berhenti bersembunyi di belakangnya."

Hak atas foto Steve McCurry / Magnum

Steve McCurry (La Esperanza, Kolombia, 2004)

Fotografer 'Gadis Afghan', yang populer sebagai sampul majalah National Geographic pada tahun 1985, percaya bahwa fotografi itu sendiri adalah tindakan keintiman.

"Dalam gambar ini, hubungan antara ayah dan putranya mengungkapkan keintiman total satu sama lain, dan keintiman dengan fotografer yang merekam momen itu pada waktu itu, yang kemudian mentransmisikan perasaan keintiman dengan para penikmat foto di mana pun dan kapan pun mereka melihat foto ini," kata Steve McCurry.

"Keluarga ini tidak kaya dalam hal-hal materi, tetapi sangat kaya dalam hubungan, kepercayaan, dan jenis cinta yang mengusir rasa takut. Mereka berdua sangat nyaman dalam kehadiran satu sama lain tanpa kesadaran diri apa pun. Tidak ada yang lebih baik dari itu."

Hak atas foto Stuart Franklin/Magnum

Stuart Franklin (Anglesey, UK, 1996)

Bagi fotografer Inggris Stuart Franklin - yang mengambil foto ikonik pria di depan tank di Lapangan Tiananmen pada 1989 - foto ini telah mendapatkan kepedihan dari waktu ke waktu.

"Itu adalah hari musim panas yang terik. Putra bungsu saya Billy, usia dua tahun, sedang berada di bak cuci dapur di rumah bibinya di Anglesey, Wales. Apel yang jatuh dihembuskan angin, di kebun di luar, diletakkan di di papan penguras menunggu transformasi menjadi kue apel. Phoebe, labrador yang jinak, mengendus di sekitar pintu belakang ingin tahu apa yang sedang terjadi," kisah Franklin.

"Hari ini, Billy memasuki universitas. Waktu berlalu, tetapi foto memungkinkan momen intim kita tetap sebagai kenangan yang berharga. Fotografi yang intim selalu menyampaikan rasa bahwa fotografer yang tidak hanya ada di sana, tetapi dilibatkan, diterima."

Hak atas foto Moises Saman / Magnum

Moises Saman (Port-au-Prince, Haiti, 2005)

Foto ini menunjukkan seorang ibu dan kedua anaknya yang cacat yang tinggal di distrik Cite Soleil di Port-au-Prince. "Ini adalah periode yang bergejolak dalam hidup saya ditandai dengan keputusan yang egois dan ketidakamanan pribadi yang mendalam," kata Moises Saman.

"Saya telah meliput perang hampir terus menerus sejak tahun 2001, bepergian antara Kabul dan Baghdad dengan kemudahan pikiran dan jiwa yang bertahun-tahun kemudian terbukti cacat secara bawaan. Peran saya sendiri sebagai fotografer sering dipertanyakan, dan selama waktu itu saya menjadi ahli dalam menyamarkan fakta bahwa saya tersesat, tidak dapat melihat melewati berita utama dan tenggat waktu."

Fotografer kelahiran Peru ini memenangkan Guggenheim Fellowship 2015 atas karyanya meliput Arab Spring, mengambil gambar di Tunisia, Libya, Mesir, Irak, Libanon, Suriah dan Kurdistan. "Saya menyukai foto ini karena mengingatkan saya pada saat akhirnya saya mulai bernapas, dan menghargai saat ketika Anda melepaskan kendali dan menyerahkan diri Anda pada saat itu. Saya belajar pelajaran ini di Haiti, dan untuk itu saya selamanya bersyukur."

Hak atas foto Dennis Stock / Magnum

Dennis Stock (California, AS, 1968)

"Dennis dulu sering mengatakan bahwa sebuah foto 60 persennya berbicara tentang subjek dan 40 persennya tentang fotografer," kata janda Dennis Stock, Susan Richards.

Gambar ini - yang disebut Adam dan Hawa - diambil sebagai bagian dari esai foto tentang California. "Dia datang untuk melihat California pada 1960-an sebagai 'laboratorium' spiritual, teknis dan estetika yang sangat mempengaruhi bagian lain negara itu. Dia tidak selalu menyukai 'lab' ini, awalnya menyebutnya sebagai kekacauan; tempat di mana naik menjadi turun dan kanan menjadi kiri. Tapi ketika tahun-tahun berlalu dan dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan memotret di California, Dennis berubah dan begitu pula gambarnya," kata Richards.

"Salah satu hal yang paling mencolok tentang foto ini adalah betapa subjek pria dalam gambar itu secara fisik mirip dengan Dennis. Gambar itu, yang selalu menjadi salah satu favorit Dennis, menangkap Dennis yang ideal yang tidak hanya dikagumi tetapi juga dicita-citakan. Gagasan bahwa cinta romantis, keintiman, dikelilingi oleh optimisme, dapat mengangkat Anda di atas kekacauan 'lab' membuat Dennis senang dan itu menjadi filosofi yang dianutnya selama sisa hidupnya."

