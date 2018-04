Apa yang terjadi kalau dua wartawan BBC bugil dalam membawakan acara?

Image caption Kedua penyiar itu mengatakan mereka kini lebih bahagia dengan diri mereka apa adanya.

Dua penyiar BBC Jenny Eels dan Kat Harbourne menanggalkan pakaiannya saat melakukan siaran, dan ketelanjang saat membawakan acara telah mengubah hidup mereka.

"Sasanya janggal, memalukan, tapi semua berada dalam keadaan yang sama -kami semuanya awalnya mengenakan jubah mandi," tutur Jenny Eels dan Kat Harbourne, dua perempuan yang berada di balik acara The Naked Podcast.

Namun jubah mandi tak dikenakan lama. Mereka segera bugil bersama orang yang mereka wawancarai tepat sebelum percakapan podcast dimulai.

Pertanyaannya, tentu saja, mengapa mereka melakukan hal itu?

"Saya kira karena kami ingin melihat apakah orang-orang akan sepenuhnya blak-blakan dalam keadaan tanpa busana? Apakah orang-orang akan lebih terbuka dalam berbicara?" Kata Jenny.

"Dari para perempuan yang kami ajak bicara, itulah yang terjadi mereka berbicara lebih terbuka."

Rekannya, Jenny pun menanggapi: "Orang-orang begitu terbuka dan benar-benar jujur - itulah yang membuat saya terpana. Itu yang membuat saya tercengang."

Image caption Mereka menjanjikan obrolan yang "jujur, lucu dan berani."

Dua penyiar nekad itu penuh semangat dalam mengeksplorasi isu seputar citra tubuh dan ketelanjangan dalam podcast mereka, yang dirilis oleh BBC Radio Sheffield, keduanya adalah reporter di sana.

Acara yang mereka bawakan terdiri dari 10 episode dalam seri ini.

Kat mengatakan podcast itu menyentuh hal yang sangat pribadi dari dirinya. "Bagi saya, salah satu hal adalah bahwa kami sama-sama berada di usia 30-an, dan banyak perempuan menghabiskan waktu lama untuk mengubah tubuh mereka, agar lebih langsing, lebih bugar, mempergelap kulit, mengubah rambut jadi kriting atau lurus," katanya.

Menghancurkan citra diri yang negatif

"Jika saya melihat kembali foto-foto zaman dulu, saya pikir, 'Wow, saya terlihat hebat.' Tetapi pada saat itu, saya justru menganggap saya tampak gemuk atau jelek atau tidak cukup keren.'

"Bayangkan jika kita berbicara dengan perempuan biasa tentang kerepotan sehari-hari, untuk melihat apakah kita bisa menghancurkan citra diri yang negatif, bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk para perempuan lain?"

Hak atas foto PA Image caption Ketelanjangan yang membebaskan: ratusan orang bertelanjang dengan memulas tubuh dengan warna biru untuk seniman Spencer Tunick pada tahun 2016.

Mereka mengaku penampilan penyiar telanjang saat mewawancarai orang itu bukan hal yang cocok bagi semua orang. Tapi kemudian "Kita jadi sedikit santai dan muncul saling percaya yang nyata, karena telanjang bersama orang lain bukan hal yang enteng".

Namun semua itu tidak menghalangi para narasumber mereka, antaralain seorang perempuan berjuluk "perempuan mencret" karena penyakit radang usus yang diidapnya, dan seorang perempuan Muslim yang mengatakan orang pertama yang dia lihat telanjang adalah suaminya setelah mereka menikah.

"Banyak kisah yang kami dengar, kami baru mengetahuinya lewat podcast," tambah Kat.

Salah satu hal yang paling menyedihkan adalah betapa banyak kaum perempuan yang "merendahkan diri dan tubuh mereka sendiri", kata Kat.

Momen kocak

"Ini sungguh mengejutkan saya - saya pikir, kami duduk bersama para perempuan yang kuat, cerdas, lucu, tapi toh betapa banyak hal negatif yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri."

Namun ada satu masalah serius yang terus muncul yaitu dampak yang dapat muncul dari orang tua terhadap citra tubuh anak-anak mereka.

Image caption Di studio hanya ada peralatan rekaman dan tiga orang yang telanjang.

"Sejumlah perempuan yang kami ajak bicara brkisah tentang dampak dari ibu mereka yang sedang diet, menatap cermin mengatakan 'Hari ini saya terlihat gemuk' dan 'saya perlu menurunkan berat badan.' Kemudian mereka tumbuh dengan anggapan, itulah sifat perempuan," kata Kat.

"Seorang perempuan mengatakan, fakta bahwa ibunya terus-menerus melakukan diet, membentuk pola pikirnya tentang perkembangan tubuhnya, dan tentang penrimaan terhadap penampilannya." tambah Jenny.

Sang ibu menamparnya

Kat berbicara dengan penuh semangat tentang model bernama Alison, yang merupakan salah satu tamu mereka dan berbicara bagaimana dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang relijius: tidak pernah membahas soal seks.

"Pertama kali mendapat haid, dia turun ke lantai bawah memberi tahu ibunya. Tapi sang ibu justru menamparnya, sambil mengatakan, 'Kita tidak membicarakan hal-hal macam itu'."

Alison baru menerima permintaan maaf dari ibunya menjelang kematian sang ibu.

"Setelah itu, Alison berkata, 'Sudah lama saya tidak memikirkan hal itu.' Namun kembali terkuak dalam wawancara dengan kami, "tambah Jenny.

Image caption Dua sahabat: Jenny Eells dan Kat Harbourne

"Setiap perempuan yang kami wawancarai, dalam waktu lima menit mengatakan 'Kamu lupa bahwa kamu telanjang'," kata Jenny sambil tertawa, sambil menambahkan bahwa semua orang mengatakan wawancara tersebut merupakan pengalaman yang sangat"positif".

Meskipun sudah ada beberapa program televisi yang menampilkan orang-orang telanjang seperti Naked Attraction, How to Look Good Naked dan The Full Monty, Kat mengatakan program-program itu "memperlakukan ketelanjangan sebagai taktik kejutan, untuk membuat Anda menyoroti tubuh orang lain".

Sebaliknya, dia mengatakan percakapan podcast mereka adalah tentang "pemberdayaan". "Ini hanya audio, jadi Anda tidak terganggu dengan apa yang Anda lihat - itu hal yang sangat intim." katanya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Acara gowes bugil sedunia, World Naked Bike Ride di Australia: para pesepeda dengan santai dan damai menyampaikan protes untuk berbagai masalah, termasuk tentang pencitraan tubuh.

Dan untuk Jenny dan Kat, hal ini telah mengubah hidup mereka.

Pengalaman ini telah mengubah Kat, dia mengatakan meski "sangat sulit" untuk menanggalkan busana, dia merasa "sangat kuat dan bahagia dan kuat".

Membuang-buang waktu berpikir kita gemuk

"Salah satu alasan untuk melakukan podcast adalah ibu saya, dia mengidap penyakit Huntington dan meninggal ketika dia berusia 54 tahun. Ini gangguan genetik dan saya punya peluang 50% mengidap penyakit yang sama. Saya belum pernah melakukan tes kesehatan.

"Itu membuat saya berpikir - saya tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi dan kita bisa saja saat berjalan ditabrak bus. Apa pun bisa terjadi."

"Sungguh membuang-buang waktu berpikir kita gemuk padahal sebenarnya tubuh kita dalam keadaan sempurna."

"Sekarang, kalau saya pulang dan berdiri di depan cermin dalam keadaan telanjang, itu membuat saya sadar sekarang saya jauh lebih mampu melakukan hal-hal yang dulu saya anggap tidak bisa dilakukan. Pandangan saya dulu itu tentang diri saya, tidak selalu benar."