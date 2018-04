Mamma Mia! Grup musik Abba akan mengeluarkan album baru

Hak atas foto ANDERS HANSER PUBLISHING

Grup musik pop Abba kembali ke studio untuk merekam musik baru sejak tahun 1980-an.

Kuartet asal Swedia itu mengatakan materi baru itu merupakan "konsekuensi tak terduga" dari keputusan baru-baru ini untuk melangsungkan tur "realitas virtual".

"Kami berempat merasa bahwa, setelah sekitar 35 tahun, menyenangkan untuk bergabung lagi dan pergi ke studio," kata band itu di Instagram.

"Dan waktu seperti berhenti."

Tidak ada tanggal rilis yang telah ditetapkan untuk lagu-lagu baru Abba - tetapi salah satunya, berjudul I Still Have Faith In You, akan ditampilkan pada bulan Desember pada sebuah siaran khusus TV oleh BBC dan NBC.

Juru bicara Abba, Gorel Hanser mengatakan kepada BBC bahwa atmosfer di studio terasa "magis".

"Sepertinya tidak ada waktu yang berlalu," katanya. "Itu seperti masa lalu. Mereka bahagia, prosesnya mudah dan penuh kehangatan, dan itu benar-benar cukup mengharukan. Saya bukan satu-satunya yang berkaca-kaca karenanya."

Namun dia mengatakan mengatakan kelompok itu tidak akan melakukan pertunjukan langsung, hanya sebagai hologram dalam tur Abba Avatar yang akan datang.

"Ini adalah momen studio, hanya sebatas itu," katanya. "Jangan berharap terlalu banyak."

Band ini telah menolak tekanan untuk kembali bersama sejak mereka berhenti merekam pada tahun 1982, meskipun pada tahun 2000 mereka dilaporkan mendapat tawaran $1 milyar (Rp14 triliun) untuk melakukan tur.

Dalam wawancara dengan BBC pada 2013, Agnetha Faltskog mengatakan ia lebih suka meninggalkan band di masa lalu.

"Itu sudah lama sekali, kami semakin tua, dan sekarang kami memiliki kehidupan yang berbeda," jelasnya.

Berita tentang materi baru datang di tahun yang sangat menggembirakan bagi para penggemar Abba. Sebuah pameran tiga-dimensi yang didasarkan pada karir band ini sedang berlangsung di South Bank London, sementara Chess, teater musikal karya Bjorn Ulvaeus dan Benny Andersson yang ditulis dengan Sir Tim Rice, sedang dihidupkan kembali di West End, London.

Sekuel film Mamma Mia!, yang dibintangi Amanda Seyfried, Lily James dan Cher, akan dirilis pada 20 Juli.

Hak atas foto SHUTTERSTOCK Image caption Bjorn, Anni-Frid, Agnetha dan Benny pada saat Mamma Mia versi Swedia diproduksi pada tahun 2016.

Dibentuk pada tahun 1972, Abba pada dasarnya adalah sebuah supergrup Swedia, yang terdiri dari penulis lagu Ulvaeus dan Andersson dari The Hep Stars dan dua penyanyi Faltskog dan Anni-Frid Lyngstad, yang telah mencetak kesuksesan sebagai artis solo.

Tetapi proyek bersama mereka mengungguli keberhasilan personal mereka sebelumnya. Setelah memenangkan Eurovision Song Contest dengan Waterloo pada tahun 1974, band ini menjual hampir 400 juta single dan album di seluruh dunia.

Mamma Mia!, musikal berdasarkan lagu hit mereka, yang diproduksi oleh Ulvaeus dan Andersson, telah dilihat oleh lebih dari 50 juta orang.

Selama periode tersukses mereka, band ini tetap berjalan meski pernikahan Ulvaeus dan Faltskog dan Lyngstad dan Andersson harus berakhir di tengah jalan.

Namun akhirnya mereka benar-benar berhenti sebagai sebuah band pada tahun 1983.

Sesi rekaman terakhir mereka pada tahun 1982, menghasilkan hit Under Attack dan The Day Before You Came, yang masuk di album kompilasi The Singles.

Penampilan publik terakhir mereka muncul tiga tahun kemudian, di acara TV This Is Your Life versi Swedia, sebagai penghormatan kepada manajer mereka Stig Anderson.