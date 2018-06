Pelecehan perempuan: Morgan Freeman minta maaf, Weinstein 'akan serahkan diri'

Hak atas foto PA Image caption Membuat perempuan merasa tidak nyaman "bukanlah niat saya", kata Morgan Freeman.

Aktor besar Amerika Serikat, Morgan Freeman, menyampaikan permintaan maaf menyusul tuduhan dari delapan perempuan bahwa dirinya melakukan pelecehan seks, sementara produser harvey Weinsterin dilaporkan akan menyerahkan diri kepada polisi terkait tuduhan serangan seksual.

Salah seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten produksi menuduh Freeman melecehkannya selama berbulan-bulan saat pengambilan gambar untuk film komedi Going in Style, seperti dilaporkan CNN.

Dia mengklaim pria berusia 80 tahun itu menyentuhnya berulang kali, mencoba mengangkat roknya, dan bertanya apakah dia memakai celana dalam.

Setelah tuduhan itu muncul, Freeman meminta maaf kepada "siapapun yang merasa tidak nyaman atau tidak dihargai".

"Siapapun yang mengenal saya atau pernah bekerja bersama saya tahu bahwa saya bukan seseorang yang akan sengaja menyinggung atau secara sadar membuat siapapun merasa tidak nyaman," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Membuat perempuan merasa tidak nyaman "bukanlah niat saya", tambah Freeman.

Aktor tersebut merupakan figur Hollywood terkini yang dituduh melakukan pelecehan seksual setelah tuduhan penyerangan seks kepada Harvey Weinstein memicu kampanye #MeToo.

Korban pelecehan

Asisten produksi tersebut merupakan salah seorang di antara delapan perempuan yang bersaksi kepada CNN mengenai tindak-tanduk Morgan Freeman.

Menurutnya, pada suatu ketika Freeman sempat ditegur aktor lainnya, Alan Arkin, "yang berkomentar menyuruhnya berhenti. Morgan salah tingkah dan tidak tahu mau bicara apa".

Pada kesempatan lain, seorang perempuan yang bekerja dalam proses pengambilan gambar untuk film Now You See Me pada 2013, mengatakan para staf sengaja "tidak memakai baju yang memperlihatkan payudara dan tidak memakai apapun yang menunjukkan bokong" ketika Freeman ada di lokasi.

Morgan juga disebut memandangi payudara perempuan dan meminta perempuan berputar di hadapannya.

Dalam wawancara dengan CNN, ada pula sejumlah orang yang pernah bekerja bersama Freeman menyanjung aktor tersebut dan menegaskan perilakunya selalu profesional.

Hak atas foto AFP Image caption Harvey Weinstein, 66, dikabarkan akan menyerahkan diri

Pada perkembangan berikutnya, orang penting Hollywood, Harvey Weinstein, ditengarai bakal menyerahkan diri kepada Kepolisian New York terkait sejumlah tuduhan pelecehan dan penyerangan seks.

Sebagaimana dilaporkan harian New York Times, produser besar itu tengah diselidiki atas gugatan yang diajukan aktris Lucia Evans. Belum jelas apakah dakwaan terhadap Weinstein juga bersangkut paut dengan berbagai tuduhan lainnya.

Yang terang, inilah pertama kali Weinstein menghadapi dakwaan resmi sejak sejumlah aktris—termasuk Angelina Jolie dan Gwyneth Paltrow—mengaku pernah dilecehkan mantan pemimpin rumah produksi Weinstein Company itu.

Beragam tudingan kepada Weinstein memicu kampanye #MeToo yang menolak pelecehan seksual. Seiring derasnya kampanye tersebut, Weinstein dipecat dari rumah produksinya dan belakangan Weinstein Company mengajukan pailit.

Tak hanya itu, berbagai tokoh perfilman mengecamnya dan dewan penyelenggara Piala Oscar mendepaknya dari keanggotaan.

Investigasi terhadap Weinstein masih berlangsung di AS dan di Inggris.