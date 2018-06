Guru dipecat karena berpose dengan baju renang di Instagram

Этим летом я ещё не купалась в открытых водоёмах, поэтому решила загрузить это фото прошлых лет, чтобы поддержать общероссийский флешмоб #учителятожелюди Я считаю увольнение учительницы из Омска за фото в купальнике возмутительным примером ханжества, лицемерия, тупости, беззакония и маразма, царящих в различных организациях в нашей стране, а в системе образования особенно! Мы учителя, но мы тоже люди, поэтому имеем право выглядеть по-разному вне школы и в своих социальных сетях. #учителя #учительвкупальнике #учителяроссии #учитель #учителятожелюди #поддержимвикториюизомска #фотовкупальнике #поддержкаучителей #учительотдыхает #нетмаразму #нетлицемерию #нетханжеству

