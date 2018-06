‘Pistol’ Han Solo yang dipakai Harrison Ford di Star Wars terjual Rp7,7 miliar

Hak atas foto AFP/Getty Image caption Pistol Han Solo dibuat dari kayu.

Sebuah senjata mirip pistol yang dipakai Harrison Ford sewaktu memerankan Han Solo dalam film Return of the Jedi laku terjual melalui sebuah lelang di New York, Amerika Serikat.

Benda yang terbuat dari kayu itu telah disimpan direktur seni film tersebut, James Schoppe, selama lebih dari 30 tahun.

Ketika dilelang, harganya mencapai US$550.000 atau setara dengan Rp7,7 miliar.

Harga tersebut melampaui harga pedang sinar yang digunakan Mark Hamill saat memerankan tokoh Luke Skywalker dalam dua film Star Wars. Pedang sinar atau lightsaber itu laku dijual US$450.000 (Rp6,3 miliar).

Hak atas foto AFP/Getty Image caption Harrison Ford yang memerankan Han Solo beraksi dengan pistol dalam film Return of the Jedi.

Dalam kesempatan yang sama, menurut pihak Julien's Auctions, Schoppe melepas 40 barang lainnya, termasuk kapak Ewok dan cetak biru pesawat Jabba the Hutt.

Kapak Ewok akhirnya dijual US$11.250 dan pistol lainnya laku US$90.264.

Sejauh ini, barang termahal dari film Star Wars yang laku dijual melalui lelang adalah robot R2-D2 dengan harga US$2,76 juta di Los Angeles.