Ricky Martin rebut award media gay

Hak atas foto Getty Image caption Ricky Martin menyatakan diri gay dalam acara tv Oprah Winfrey

Penyanyi pop Ricky Martin, maestro musik Russell Simmons dan drama televisi True Blood di HBO memenangkan penghargaan dari Aliansi Gay dan Lesbian menentang Fitnah.

Upacara penghargaan tahunan yang lebih dikenal dengan singkatan Glaad Award ini berlangsung di New York dan panitia memuji Ricky Martin karena muncul di acara televisi The Oprah Winfrey untuk membahas keputusannya mengumumkan dirinya gay.

Penyanyi Latin ini juga bercerita mengenai kehidupannya sebagai ayah tunggal yang membesarkan dua anak kembar laki-laki.

Pemenang lain termasuk komedi di stasiun tv NBC berjudul 30 Rock dan seri televisi Anderson Cooper 360 tayangan CNN yang mengangkat kisah bunuh diri para remaja homoseks.

Glaad Award memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menyajikan keterwakilah lesbian, gay, biseksual dan masyarakat transgender yang akurat dan adil serta masalah-masalah yang mempengaruhi hidup mereka di media.

Maestro musik Simmons, yang mendirikan label hip-hop Def Jam, menerima penghargaan Excellence in Media sementara kelompok band Scissor Sisters meraih penghargaan artis musik berprestasi untuk album mereka Night Work.

Peter David meraih penghargaan untuk buku komik X-Factor sementara kolum What Happens When You Find the One di majalah O milik Oprah Winfrey... dan He's Nothing - Nothing - Like You Expected?, juga mendapatkan penghargaan.

Situs internet Essence.com merebut penghargaan untuk kategori jurnalisme digital yang luar biasa.

Upacara di New York baru mengumumkan 25 nama pemenang untuk 32 kategori media.

Pemenang lainnya akan disampaikan dalam upacara yang akan diselenggarakan di Los Angeles dan San Fransisco bulan April dan Mei nanti.