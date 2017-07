Joget Menteri Susi di geladak KM Kelud

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terekam sedang menari berputar-putar dan jingkrak kegirangan di atas geladak KM Kelud dengan alunan 'I want to hold your hand' dari grup band legendaris The Beatles.

Video tersebut viral dan diretweet hingga 2.175 kali. Menurut Fika Fawzia, asisten Menteri Susi Pudjiastuti, yang mengunggah video tersebut, Susi joget saat acara bersama karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas KM Kelud yang berlayar ke perairan Karimun Jawa pada Jumat (21/07).