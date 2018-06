Vicki Sparks: Komentator perempuan pertama di siaran langsung Piala Dunia

Hak atas foto Getty Images Image caption Vicki Sparks sudah menjadi komentator sepakbola sejak 2014.

Wartawan BBC, Vicki Sparks menjadi perempuan pertama yang jadi komentator dalam siaran langsung Piala Dunia di Inggris.

Penyiar ini tampil dalam liputan BBC One saat pertandingan Portugal melawan Maroko di Stadion Luzhniki, Moskow, pada hari Rabu 20/6) lalu.

Women in Football - sebuah organisasi yang mempromosikan peran perempuan di bidang olahraga - menyebut Vicki sebagai "Pembuat Sejarah"

BBC dan jaringan ITV telah meningkatkan jumlah jurnalis perempuan dalam liputannya Piala Dunia tahun ini.

Jacqui Oatley merupakan komentator wanita pertama pada program Match of The Day BBC, mewakili ITV sementara pemain timnas perempuan Inggris dan Juventus, Eniola Aluko menjadi pengamatdalam siaran itu.

BBC juga menugaskan Gabby Logan sebagai salah satu reporter yang bertugas, sementara pemain tim perempuan Arsenal, Alex Scott menjadi komentator di studio.

Vicki Sparks mencuat pada tahun 2014 setelah BBC melakukan gelombang perekrutan untuk mendapatkan penyiar baru sepak bola untuk Liga Super Perempuan Inggris.

Saat itu ia bekerja di Radio Newcastle. Ia kemudian menjadi bagian dari siaran BBC Five Live, Final Score dan Match of the Day.

"Saya selalu ingin menjadi komentator, kemudian saya bertekad untuk mencobanya, siapa tahu..," dia mengatakan kepada majalah internal BBC, Ariel.

Dia pernah jadi pusat pemberitaan tahun lalu saat manajer Sunderland David Moyes melontarkan kata-kata tak pantas.

Saat itu Moyes yang jengkel pada pertanyaan Sparks, berkata: "Anda mungkin bisa tetap ditampar meskipun anda seorang perempuan."

Moyes kemudian minta maaf dan didenda £30.000 (Rp600 juta) karena lelucon yang tidak pantas saat wawancara.