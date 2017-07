Netizen bicara Setya Novanto: Dari Game of Thrones hingga ‘saldo ATM membludak’

Hak atas foto AFP/HBO

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan megakorupsi KTP elektronik (e-KTP) menjadi buah bibir netizen tanah air. Berbagai komentar bermunculan: mulai dari yang mengaitkannya dengan musim terbaru serial televisi populer Game of Thrones, hingga yang menyentil betapa besarnya saldo Novanto di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Situs Spredfast.com merangkum, hanya dalam 12 jam sejak penetapannya sebagai tersangka, terdapat lebih 30 ribu cuitan yang menyebut nama Setya Novanto atau "Setnov". Jumlah twit di Twitter itu melonjak pesat hampir 9.700%!

Namun, ada satu hal yang menarik dari komentar warganet di jejaring sosial itu, yakni keterkaitan penetapan tersangka Novanto dengan penayangan episode pertama musim ketujuh serial televisi populer, Game of Thrones, yang juga berlangsung kemarin Senin (17/07) waktu Indonesia di kanal HBO.

Netizen Billy Khaerudin yang punya lebih 45 ribu pengikut mencuit, "Jangan cuma konsen sama Setya Novanto ya tuips. Premiere Game of Thrones season 7 di HBO sesaat lagi...", tulisnya. Cuitannya itu di-retweet belasan kali.

Sementara, presenter olahraga Pangeran Siahaan, yang memiliki lebih 48 ribu pengikut, mencuit dengan lebih 'dalam'; "Tell them that Kuningan remembers and winter came for Setya Novanto".

"Kuningan" adalah lokasi yang kerap diasosiasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang telah menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Sementara "winter came" merujuk pada motto "winter is coming" atau "musim dingin telah tiba", yang kerap diucapkan karakter dalam serial televisi yang didasarkan pada novel yang ditulis George R.R. Martin itu. Sang penulis menyebut frasa tersebut bermakna datangnya periode kelam dalam kehidupan seseorang.

Cuitan tentang Novanto berbalut filosofi Game of Thrones lewat akun @pangeransiahaan itu telah di-retweet lebih 130 kali.

Cuitan saldo fantastis

Kasus megakorupsi proyek e-KTP disebut KPK merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Dalam proyek dengan anggaran total Rp5,9 triliun itu, Setya Novanto disebut jaksa KPK di pengadilan Tipikor, Kamis (09/03), telah "menerima bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp574,2 miliar".

Dengan penetapan tersangka oleh KPK ini, warganet pun mencuit, menerka-nerka berapa besarnya saldo rekening petinggi partai Golkar itu.

Netizen dengan akun @embunms menulis di Twitternya: "Gw pengen tahu kalau Setya Novanto nyolok kartu di ATM, pas cek saldo, itu angka nol nya cukup gak ya di layar."

Namun, dalam konferensi pers pada Selasa (18/07) di gedung DPR, Setya Novanto mengklaim bahwa dirinya tidak menerima dana korupsi sebesar lebih Rp500 miliar itu.

"Khusus pada tuduhan saya telah menerima 574 miliar. Itu saya sudah lihat di sidang Tipikor (tertanggal) 3 April 2017. Di fakta persidangan saudara Nazar (Nazaruddin) dalam keterlibatan saya di e-KTP bilang keterlibatan saya tak ada. Dan sudah bantah, (bahwa saya) tak terbukti menerima 574 miliar," tegasnya.

Meskipun begitu, warganet terus berandai-andai jauh; "Nunggu lelang hartanya Setya Novanto. Mau beli tanahnya yang hampir 1 hektar di Jaksel, cuman 13,3 miliar... Mayan," cuit akun @Nirwansyah.

'Papa jatuh dan bangkit lagi'

Sebagai anggota DPR (dulu) dan sekarang seorang ketua DPR, nama Setya Novanto telah berkali-kali terjerat dalam berbagai dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran etis.

Yang ramai dibicarakan dalam dua tahun terakhir, yaitu ketika dirinya dan pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon, muncul dalam kampanye Donald Trump, 2015 lalu. Meskipun sempat diperkarakan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Novanto dan Fadli Zon tetap dapat melenggang bebas setelah MKD memberikan sanksi ringan.

Nama Novanto kembali mencuat dalam kasus "Papa Minta Saham". Setya Novanto disebut mencatut nama presiden Joko Widodo saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Kasus ini 'berhenti' begitu saja di MKD DPR setelah Novanto memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

Namun, tak lama kemudian Novanto kembali 'naik takhta' menjadi Ketua DPR, menggantikan Ade Komaruddin yang tersandung kasus pelanggaran etik.

Perjalanan kasus Novanto dan proses dirinya yang bolak-balik tetap bisa kembali menjadi ketua DPR, dirangkum pengamat politik Yunarto Wijaya dalam cuitannya.

Yunarto pun meminta Novanto, "Kalo masih punya sedikit malu, besok silahkan mengundurkan diri lah dari jabatan yang mengatasnamakan ketua wakil rakyat..."

Namun, dalam pernyataan resmi pertamanya di gedung DPR usai ditetapkan menjadi tersangka, Novanto, Selasa (18/07), tetap tidak mau mengundurkan diri.

Meskipun begitu, seandainya Setya Novanto bersedia mengundurkan diri, ternyata tidak membuat netizen berbahagia melihat wajah pimpinan DPR kelak. Seperti yang diutarakan Chusnul Chotimah lewat akunnya @CH_chotimah.

"Astagfirullah, @fadlizon mau jadi ketua DPR.," cuitnya dengan nada satire.