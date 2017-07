Joget Menteri Susi di geladak KM Kelud menjadi viral

Media playback tidak ada di perangkat Anda Susi joget di atas KM Kelud (Dokumentasi @nrg07)

''Jogetin aja biar semangat kayak Bu @susipudjiastuti,'' cuit akun Akif Aizwaf @nrg07 di Twitter, disertai video 15 detik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sedang berjoget.

Susi yang bertelanjang kaki tampak menari berputar-putar dan berjingkrak kegirangan di atas geladak KM Kelud sambil menikmati alunan musik 'I want to hold your hand' dari grup band legendaris The Beatles.

Menurut Fika Fawzia, asisten Menteri Susi Pudjiastuti, yang mengunggah video tersebut, Susi joget saat acara bersama karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas KM Kelud yang berlayar ke perairan Karimun Jawa pada Jumat (21/07).

''Iya, retreat evaluasi program KKP berlayar ke Karimun Jawa,'' kata Fika kepada BBC Indonesia, lewat pesan Instagram.

Video tersebut viral dan diretweet hingga 2.175 kali.

''Pokoke jogetttt 💃💃💃💃💃💃💃 Aseeeeekkkkkkkkkkk.......... With ibu @susipudjiastuti 😍😍😍😍,'' cuit akun @LintangChrezL.

''Bu @susipudjiastuti enjoying her life with Baby Shark doo doo doo doo doo~~🦈 Sehat dan bahagia selalu ya, Bu! 😘😘😘,'' kata akun @umenumen.

''Kayak jogetnya Baby Groot pake lagu Mr Blue Sky 😁,' ujar akun @fxmario.

Sedangkan akun @Aryprasetyo85 mencuit ''Biarkan mrk triak ganti Mentri Susi. Jogetin aja biar ttep semangat ya Bu @susipudjiastuti ?😍''

Sebelum video ini, di acara yang sama beredar juga video Menteri Susi crowdsurfing ala vokalis band metal, ke kerumunan karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkumpul di dek KM Kelud.

Adapun, crowdsurfing adalah istilah menjatuhkan tubuhnya ke kerumunan orang, biasanya di konser, lalu massa akan menangkap tubuh orang tersebut dan mengopernya ke penonton lain.