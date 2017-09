Latih otak Anda bagian 6: Pecahkan kode untuk masuk ruang rahasia

Kami menantang Anda untuk memecahkan teka-teki ini. Semoga berhasil!

Teka-teki 6

Anda mulai mengamati sebuah pintu menuju markas peluncuran misil milik musuh Anda, dan berpikir bagaimana caranya masuk.

Seorang ilmuwan datang ke pintu gerbang. Penjaga bertanya dengan bahasa Inggris, "Twelve?"

Dan ilmuwan menjawab, "Six," Lalu, dia diizinkan masuk.

Ilmuwan kedua datang. Kali ini penjaga bertanya, "Six?" Ilmuwan kedua menjawab,"Three", lalu diizinkan masuk.

Anda pikir Anda sudah memecahkan kodenya bukan?

Jadi ketika Anda mendekati gerbang dan penjaga bertanya, "Nine?", mengapa dia langsung menyalakan alarm saat Anda menjawab "Four and a half?"

Jawaban

Anda harusnya menjawab 'Four' (empat) karena ada empat huruf dalam kata 'Nine'.

This puzzle was set by Lauren Child, in her novels about the code breaking child genius Ruby Redfort - via the Today Programme.