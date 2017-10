Apakah masuk akal patungan online untuk cari dana pesawat R80 buatan Indonesia?

โœˆ๏ธ Eyang Habibie sedang memperjuangkan karyanya @pesawatr80 untuk dinikmati kelak oleh bangsa kita. Beliau mengajak seluruh anak bangsa jangan pantang menyerah untuk terus berkarya walaupun sedang dalam keadaan jatuh. Jangan lupa untuk bangun dan melangkah kembali. . Saya tahu sekali rasanya saat memperjuangkan sesuatu, seperti saat ini untuk kelayakan hidup lumba-lumba dan film dokumenter negeri dongeng. Pertemuan ini menyadarkan saya bahwa semua bisa tercapai apabila kita semua bergotong royong๐Ÿ™๐Ÿผ #terbangkanpesawatindonesia #pesawatr80 . Captured by @npmalina

