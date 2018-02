Silsilah SBY 'keturunan Majapahit', apa maknanya di dunia politik?

Helloooo My Beautiful Cutie little Princess 💗... Namaku: Gayatri Idalia Yudhoyono. Putri pertama anak ke-3 dari (Edhie Baskoro Yudhoyono & Siti Rubi Aliya Rajasa) "Gaia" lahir dengan proses persalinan normal tanggal 1 Januari 2018 dengan berat 3590 gr dan panjang badan 48 cm. Jika ada yang penasaran mengapa kami memberikan nama tersebut ?! Gayatri diambil dari Kerajaan Majapahit yaitu istri dari Raden Wijaya yang kemudian menurunkan Raja-Raja selanjutnya, selain itu “Gayatri” juga bisa diartikan sebagai 3 kekuatan besar (the Mother of all/nature). Sementara, tidak seperti kedua kakaknya (Mas Airlangga dan Mas Sakti) yang lahir tengah malam, Idalia lahir di pagi hari tepatnya jam 8.58 disaat kami berdua sudah bisa melihat mentari bersinar (We see the sunrise) “Idalia” juga bisa diartikan sebagai seorang princess atau anak dari (i)bas (d)an (ali(y)a) *baca idalia ☺️. Dan untuk melengkapi kesempurnaan nama tersebut kami berikan nama “Gayatri Idalia Yudhoyono” (GIY) atau yang nanti akan sering kami panggil sebagai “Gaia” atau “Baby G” saat ini 😍. Semoga kelak putri kami ini akan menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada kedua orang tua, sayang terhadap keluarganya, cerdas, cantik, baik dari hati dan perilaku, dan InsyaAllah menjadi anak yang sukses, sejahtera, bahagia dan berguna bagi agama, lingkungan, Bangsa & Negara. Amiiiiieeen. Welcome to the world “Baby G”. New Year, New Born Baby Girl! Untuk melengkapi kebahagiaan keluarga kami #EBYFamily dengan hadirnya si cantik dari Allah SWT “Gaia” Yudhoyono. Alhamdulillah, Terima kasih atas doa dan supportnya.. Jazakumullahu Khairan Katsiran - "Semoga aku tumbuh sehat, besar dan kuat, seperti doa pappiie dan mammieeku yaa..." 🙏🏻💖🙏🏻 #Daughter #NewYearNewBornBabyGirl #EBYfamily #EdhieBaskoroYudhoyono #AliyaBaskoroYudhoyono #AirlanggaSatriadhiYudhoyono #PancasaktiMaharajasaYudhoyono #GayatriIdaliaYudhoyono #theYudhoyono

