Sentilan Ridwan Kamil untuk menarik pemilih milenial, efektifkah dan pantaskah?

Sementara itu, @ridwankamil mengira pelanggaran ranah privat pasangan ini demi kepopuleran politik wajar dan bisa dibenarkan. Padahal, pemimpin opini seperti Anda justru punya kekuatan untuk mengangkat cara berpikir masyarakat agar lebih progresif. You can do better than this. pic.twitter.com/i83FffMBLc