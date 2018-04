Cheta, yang tunanetra pada usia 34 tahun: 'Buta seperti jalani setengah kematian'

"Ta, Cheta mau snorkeling," icha memanggil saya yang sudah di air lebih dulu. Segera saya kayuh kaki cepat-cepat untuk mendekati kapal. Icha pun sibuk mencari pelampung untuk cheta. Yang lain memantau dari atas kapal sambil bersiap turun. Tapi tiba-tiba yang bersangkutan menyemplungkan diri ke air tanpa aba-aba. Kami melongo tapi yang dipelongoin malah senyum girang. "Bisa berenang kok, cuma dah lama ga berenang," kata Cheta. Saya lupa, dulu teman saya ini cukup handal dalam berbagai aktivitas. Walau ga sampai 5 menit di air, tapi saya melihat lagi Cheta yang dulu saya kenal. Teman liputan kuliner bareng, yang selalu menilai makanan dari racikan bumbunya dengan detail. Cheta is back! hore... Ingat simpulan sesi curcol malem di pulau ya, yang bikin jatuh di alt+shift+delete aja. Kami yang apalah ini adalah teman Cheta. Semangat kaka dan jangan kapok kemping bareng kita ya #SumurDiPulauSeribu #workhardplayharder #campingfun #underwater #snorkeling #blind #needvitaminsea #beachlife #instagood #sea #morning #goprohero4 salam #sumurdiladang thanks to @wildapohan @taribintari icha cheta dan @nufusnupus

A post shared by nita kelana (@sumurdiladang) on Aug 20, 2017 at 4:57am PDT