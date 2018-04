Inspirasi perdamaian dari Ambon: 'Ale rasa beta rasa yang sempat terkoyak'

24 APRIL Kisah mantan tentara anak Ambon: Saling serang, saling bunuh...sampai 'sayang kamu semua' . . Mereka dulu bermusuhan, saat Ambon terlibat dalam pusaran konflik atas nama agama, Muslim dan Kristen. Mereka termasuk dari ratusan anak yang berada di garis depan dalam konflik paling berdarah di Indonesia yang pecah hampir 20 tahun lalu itu. Saling serang, saling bunuh, saling bakar. Mereka terkungkung dalam komunitas yang terpecah, sampai kemudian mereka bertemu, menumpahkan pengalaman dan perasaan. Pertemuan yang membuka mata mereka bahwa mereka adalah imbas dari konflik "entah siapa yang punya perbuatan". Dua pemuda Maluku ini, Ronald Regang dan Iskandar Slameth, kini giat menjadi duta perdamaian dan ingin agar "orang di luar sana mengambil hikmah atas apa yang kami rasakan." #CrossingDivides #MelintasiPerbedaan #peace #perdamaian #hope #harapan #BBCIndonesia @ronal_regan @alendarkhairullaah

