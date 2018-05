Popdut Via Vallen, Dangdut Hiphop NDX: Akankah bertahan?

Sebelum nanti malam dangdutan sama Via di simpang Lima gumul - Kediri Jangan Lupa malam ini nonton Musik spesial hari kartini jam 7 malam hanya di TRANS TV ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผy

A post shared by Via Vallen (@viavallen) on Apr 21, 2018 at 3:26am PDT