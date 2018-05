Menyusul serangan teror, pemakai cadar dan celana cingkrang menangkis kecurigaan

Saya muslimah Saya bercadar Saya bukan teroris . Surga itu dihiasi dengan Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia bukan dengan menghakimi, teror apalagi menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan mengejar Surga. Itu jelas bukan datang dari ajaran Islam. Karena Islam agama yang sempurna, agama yang penuh kasih sayang, yang bahkan dengan menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan agar tidak menggangu yang berjalan saja bisa membuat masuk surga jadi mustahil Islam mengizinkan kedzaliman kepada sesama manusia bahkan mendzalimi dirinya sendiri dengan bom bunuh diri dan membunuh orang lain di jadikan alasan mendapatkan surga. . Allah Subhnahu Wata'Ala berfirman : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ( Qs Al Maidah : 32 ) #bundotnotes #stopterorismediindonesia #muslimbukanteroris #terorisbukanajaranislam #prayforsurabaya #prayforsurabaya 📝 @indadari

