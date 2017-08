Bagaimana kantor menangani karyawan yang mengisap ganja?

Hak atas foto Getty Images

Seiring dengan semakin banyaknya negara bagian di AS yang melegalisasi mariyuana, pekerja dan pengusaha menghadapi masalah rumit.

Dunia usaha bergulat dengan cara menangani karyawan yang mengisap ganja dan bisa tetap ke kantor untuk bekerja meski mereka masih merasakan efek pikiran melayang.

Tidak seperti alkohol atau banyak narkoba lain, ganja bertahan dalam sistem tubuh seseorang selama satu pekan atau bulan setelah penggunaan, yang menciptakan situasi yang rumit bagi tempat kerja untuk melakukan tes narkoba.

Sangat mungkin para karyawan dapat mengggunakan ganja di negara bagian atau negara yang melegalkannya. Namun, mereka dapat dipecat ketika mendapatkan hasil positif dalam tes narkoba ketika mereka kembali bekerja beberapa hari atau pekan kemudian.

Perkembangan hukum dan kebijakan mengenai penggunaan mariyuana yang berbeda-beda dan terkadang bertentangan, menyulitkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia - atau di beberapa negara bagian di AS.

Di AS, mariyuana merupakan ilegal dalam hukum federal, tetapi 30 negara bagian dan Washington DC telah melegalisasinya untuk kepentingan medis dan rekreasi. Lebih dari 20% orang dewasa di Amerika menggunakan ganja dan 14% mengkonsumsinya secara rutin, menurut sebuah survei yang dirilis oleh Yahoo News dan Marist College di Poughkeepsie, New York.

Dan penggunaan mariyuana diperkirakan akan naik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Amerika Utara. Para pemilih di California, sejauh ini yang merupakan negara bagian terbesar dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa, melegalisasi ganja untuk kebutuhan rekreasi pada November lalu.

Sementara itu, Kanada bersiap untuk melegalisasi ganja untuk kepentingan rekreasi pada tahun depan. (Keduanya California dan Kanada sejak lama melegalisasinya untuk perawatan medis.)

Bagaimanapun, penggunaan mariyuana, masih ilegal di sejumlah negara termasuk Inggris, Prancis, Irlandia, Indonesia, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi.

Tetapi penggunaan ganja untuk kebutuhan pribadi dalam berbagai kuantitas telah didekriminalisasi di sejumlah negara seperti Italia, Meksiko, Argentina, Austria, Cile, Kolombia, Belanda, Spanyol dan Swiss, sementara untuk penggunaan medis telah dilegalkan di beberapa negara, termasuk Australia, Republik Czech, Jerman dan Turki.

Uruguay menjadi negara pertama yang secara penuh melegalisasi produksi dan penjualan ganja untuk rekreasi. Perusahaan farmasi mulai menjualnya sebagai obat pada bulan ini.

"Anda hampir membutuhkan masukan di setiap negara tempat Anda beroperasi sehingga Anda membuat kebijakan mengenai narkoba di tempat kerja yang tidak akan melanggar undang-undang di negara tersebut," kata Tony Fiore, seorang pengacara di Kegler Brown Hill & Ritter di Ohio.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sejumlah negara bagian di AS seperti Colorado telah melegalisasi narkoba, meskipun masih ilegal dalam UU pemerintah federal (Kredit: Getty Images)

Tambal sulam hukum

Sejumlah UU dan keputusan pengadilan AS mengizinkan perusahaan memiliki wewenang memecat karyawannya yang hasil tes narkobanya positif di negara yang melegalkannya. Sebagai contoh, Mahkamah Agung Colorado telah memerintahkan bahwa perusahaan dapat memecat pekerja yang mendapatkan hasil positif dalam tes narkoba meskipun mereka menggunakan ganja dengan alasan medis.

Karena mariyuana masih ilegal dalam hukum federal, pengadilan menguatkan pemecatan Brandon Coats, seorang perwakilan layanan konsumen yang lumpuh di Dish Network yang menggunakan obat untuk menangani kejang otot dan mendapatkan hasil positif dalam tes narkoba secara acak.

Menurut catatan pengadilan, dia tidak dituduh dalam pengaruh narkoba atau buruk dalam pekerjaan, dan dia mengatakan dia tidak pernah mengunakan ganja ketika di kantor. Coats bekerja di Dish selama tiga tahun dan mendapatkan penilaian memuaskan untuk pekerjaannya sebelum diberhentikan pada 2010. Dia tidak melakukan aktivitas membahayakan dalam pekerjaan dan tidak pernah meminta akomodasi untuk penggunaan ganja untuk pengobatannya.

Negara bagian AS lainnya telah memberlakukan UU yang mewajibkan pengusaha untuk mengakomodasi orang-orang yang menggunakan ganja untuk mengurangi rasa sakit atau untuk alasan kesehatan yang lain - selama narkoba itu tidak mempengaruhi kinerjanya di tempat kerja.

Di Norwegia, sebagai contoh, tes narkoba dianggap sebagai sebuah pelanggaran bagi integritas pribadi seorang karyawan atau pelamar kerja dan harus dilakukan hanya ketika benar-benar dbutuhkan, seperti untuk melindungi keselamatan pekerja atau orang lain.

Hak atas foto Getty Images Image caption Mereka yang menggunakan ganja untuk keperluan media masih gagal dalam kebijakan tes narkoba di perusahaan. (Kredit: Getty Images)

Pengusaha Kanada umumnya memiliki kebebasan untuk melakukan tes narkoba lebih sedikit daripada bisnis di AS. "Pengujian pra-kerja biasanya tidak diperbolehkan dan kebanyakan pengusaha juga tidak dapat melakukan tes acak," kata Darryl Hiscocks, tenaga kerja dan pengacara kerja di Torys LLP di Toronto.

"Majikan sering merasa terjebak di tengah, mereka harus memenuhi kewajiban kesehatan dan keselamatan mereka seperti dengan pekerja yang mungkin mengemudikan kendaraan, tapi mereka juga harus mengakomodasi pengguna ganja medis dan karyawan yang kecanduan ganja, yang dapat dianggap sebagai sebuah disabilitas.

Dia percaya bahwa bisnis harus meminta karyawan untuk memberitahukan manajer mereka jika mereka menggunakan mariyuana untuk mengobati masalah kesehatan dan memberikan resep mereka. "Ini masalah menyeimbangkan kepentingan privasi karyawan dan hak asasi manusia dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja," kata Hiscocks.

Karena adanya tambal sulam hukum, karyawan yang bergantung pada ganja untuk alasan kesehatan atau pengguna rekreasi secara reguler mungkin menghadapi prospek karir yang terbatas.

"Kesempatan mereka untuk pindah mungkin akan dieliminasi jika mereka diberi wewenang untuk menggunakan ganja medis di satu negara bagian, namun tidak diperbolehkan di negara bagian atau negara lain," kata Fiore. "Ini juga akan merugikan pengusaha, yang tidak dapat memindahkan beberapa pekerja dan keterampilan mereka yang dibutuhkan ke luar negeri."

Isu yang kompleks dan perubahan

Tidak ada statistik tentang berapa banyak orang yang dipecat - atau tidak dipekerjakan - karena positif menggunakan ganja, tapi tidak ada diragukan hal itu terjadi.

"Ganja di tempat kerja adalah masalah kompleks yang akan membutuhkan perhatian lebih besar dari para pengusaha karena lebih banyak negara bagian dan negara-negara yang mendekriminalisasikannya," kata Todd Simo, kepala petugas medis di HireRight yang berbasis di California, yang menyediakan layanan pemeriksaan latar belakang untuk bisnis.

"Positif menggunakan ganja sekarang menjadi cahaya kuning, bukan lampu merah seperti di masa lalu".

Penggunaan ganja biasanya tidak diijinkan dalam pekerjaan yang bisa menimbulkan risiko keselamatan, seperti mengendarai bus atau mengoperasikan mesin berat. Terlebih lagi, bisnis dengan kontrak pemerintah AS seharusnya mengikuti hukum federal dan api atau menolak mempekerjakan orang-orang yang menguji positif untuk ganja dan obat-obatan lainnya.

High on the job Seiring dengan samarnya stigma terhadap penggunaan mariyuana di AS, sejumlah perusahaan mengizinkan pekerja mereka untuk mengunakan ganja selama bekerja sebagai obat atau kepentingan rekreasi. Sementara usaha yang cenderung terkait dengan industri mariyuana, sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi Employers Holdings pada usaha kecil 2015, menemukan bahwa satu dari lima akan mengizinkan karyawan untuk menggunakan mariyuana dengan resep dokter. Sebagai obat psikoaktif, obat ini memiliki sejumlah efek kesehatan kronis yang diidentifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa "mengganggu kinerja psikomotor dalam berbagai macam tugas, seperti koordinasi motorik, perhatian terbagi, dan tugas operasi dari banyak jenis." Terapi sejumlah pengusaha memahami bahwa efek mariyuana berbeda pada tiap individu. "Sedikitnya sepertiga studi menemukan adanya sebuah kaitan antara penggunaan mariyuana dan penurunan fungsi," kata Sarah Sullivan, koordinator layanan kontrol risiko di Lockton, sebuah broker asuransi dan perusahaan jasa profesional. "Satu studi bahkan menunjukkan sebuah statistik peningkatan hasil per jam pada pengguna mariyuana." Memang, pengusaha California Altay Guvench percaya bahwa pengusaha harus menyadari bahwa beberapa pekerja mungkin mendapat manfaat dari penggunaan ganja. Ini memberi manfaat kepadanya, kata dia, dalam segala hal mulai dari kelasnya di Harvard hingga pelajaran cello hingga produktivitas dan kreativitas di tempat kerja. "Ganja telah membantu mengurangi depresi dan kecemasan sosial, dan menenangkan pikiran Anda untuk berfokus pada penulisan kode atau mempraktikkan cello," jelas dia. Bentuk mariyuana yang dapat di makan menjadi lebih populer karena mereka membiarkan orang seperti Guvench menyesuaikan dosis THC, bahan psikoaktif pada mariyuana. "Pengusaha takut bahwa seseorang menjadi mabuk, tetapi itu bukanlah merupakan isu jika Anda mengkonsumsi dosis mikro," kata Kristie Strong, manajer komunikasi pemasaran di Kiva Confections di California, yang menjual ganja dalam bentuk coklat dan mint. "Perusahaan teknologi peduli dengan kinerja dan tidak peduli jika orang menggunakan ganja dengan dosis yang lebih sedikit untuk masuk dalam zona tersebut. Mereka melihatnya sebagai sebuah keuntungan bagi produktivitas dan kreativitas."

Situasi yang berkaitan ganja berubah hampir setiap minggu - Sarah Sullivan

"Situasi yang berkaitan dengan ganja berubah hampir setiap minggu," kata Sarah Sullivan, koordinator layanan pengendalian risiko di Lockton, broker asuransi dan layanan profesional yang berbasis di Missouri. "Yang penting adalah melindungi diri Anda dengan kebijakan di tempat kerja yang secara eksplisit mengatakan apakah Anda akan atau tidak akan menguji orang."

Meskipun ada peningkatan dekriminalisasi, banyak pengusaha yang gagal untuk membuat kebijakan terkait dengan mariyuana apalagi menyesuaikannya dengan berbagai negara bagian dan negara lain. Lebih dari separuh responden mengatakan mereka tidak memiliki kebijakan, menurut sebuah studi HireRight tahun 2016 di AS.

Hampir 40% mengatakan bahwa mereka tidak mengakomodasi karyawan yang menggunakan ganja dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya, sementara 5% mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan untuk mengakomodasi penggunaan ganja, dan 5% mengatakan bahwa mereka dapat mengakomodasinya di tahun depan.

Kekurangan talenta mendorong beberapa pengusaha untuk melewatkan pengujian obat pra-kerja dan acak. Simo dari HireRight mencatat bahwa beberapa perusahaan Silicon Valley biasanya tidak menyaring obat-obatan terlarang karena mereka tahu mereka akan kehilangan sejumlah besar pelamar yang memenuhi syarat jika mereka melakukannya.

"Tapi memutuskan apakah akan menguji adalah keseimbangan yang rumit, terutama di industri yang sadar akan keselamatan," kata dia.

Di Coloradi, yang melegalisasi mariyuana untuk rekreasi pada 2012, sejumlah pengusaha mulai melonggarkan kebijakan pengujian obat mereka.

Sekitar 3% pengusaha yang disurvei baru-baru ini oleh Dewan Pengusaha Mountain States mengatakan bahwa mereka telah menghapus semua pengujian ganja, sementara 7% menghentikan pengujian pra-kerja namun mempertahankannya untuk situasi lain, seperti kecurigaan yang wajar tentang penggunaan ganja.

Hak atas foto Getty Images Image caption Di sejumlah industri dengan kekurangan talenta, manajer yang memperkerjakan karyawan menutup mata terhadap penggunaan mariyuana (Kredit: Getty Images)

"Ada lonjakan pengujian obat terlarang di seluruh papan pada tahun 2014 setelah ganja mulai dijual, karena pengusaha khawatir tenaga kerja mereka akan terganggu atau kemampuannya menurun karena kecanduan, "kata Curtis Graves, manajer sumber informasi di Dewan Pengusaha Negara Bagian Mountain . "Dua tahun kemudian, bagaimanapun, itu tidak ditanggung."

Dengan tingkat pengangguran yang rendah di AS sekarang, "beberapa pengusaha harus bertahan dengan penggunaan ganja dari tempat kerja atau berisiko tidak mengisi posisi," tambahnya.

Untuk menghindari kehilangan talenta berharga, beberapa konsultan sumber daya manusia menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan memberi kesempatan kedua kepada pekerja jika mereka positif memakai ganja, yaitu mereka menyetujui melakukan tes kembali di tahun depan dan menyadari bahwa mereka akan dipecat jika hasilnya kembali positif.

Ketika bisnis mungkin melupakan calon karyawan dan tes penggunaan secara acak, banyak diantara mereka masih akan menguji orang-orang yang menunjukkan kinerja buruk atau penurunan produktivitas. Dalam kasus seperti itu, beberapa negara mengharuskan atasannya untuk memberikan bukti perilaku, seperti perubahan ketika berbicara atau masalah dengan ketangkasan, seperti tren penurunan dalam kinerja.

Tetapi kecelakaan kerja atau penurunan kinerja bisa jadi tidak terkait dengan ganja, meskipun hasilnya positif. Mariyuana biasanya disaring-untuk produk sampingan, metabolit carboxy-THC, yang dapat terdeteksi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah seseorang berhenti menggunakannya.

Karena potensi kesalahan dan fakta bahwa hasil tes positif tidak menunjukkan adanya penurunan atau konsumsi obat-obatan terlarang, Organisasi Nasional untuk Reformasi Undang-Undang Ganja menemukan tes urine, darah dan cairan oral yang diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak seseorang. Ini merekomendasikan pengujian penurunan kinerja daripada layar cairan tubuh.

Sebagai contoh, NORML mengatakan, sebuah aplikasi bernama My Canary dapat mendeteksi perubahan kinerja dengan menilai ingatan seseorang, waktu dan keseimbangan reaksi.

Sebagian besar pengusaha enggan untuk mendiskusikan kebijakan pengujian obat mereka secara terbuka. Jeff Hanle, juru bicara Aspen Skiing Co., mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah mempertahankan kebijakan yang sama sejak ganja dilegalkan di Colorado: pengujian pra-kerja acak dan pengujian yang diperlukan setelah kecelakaan ski, tergelincir di atas es dan kecelakaan lainnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bagaimana dan kapan majikan dapat menguji obat-obatan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain (Kredit: Getty Images)

Hampir semua karyawan baru di AS di CenturyLink, sebuah perusahaan layanan TI yang berbasis di Louisiana, tunduk pada tes narkoba. Selain itu, perusahaan melakukan "pengujian kecurigaan yang masuk akal terhadap karyawan yang tampaknya mengalami masalah dan secara acak melakukan pengujian terhadap mereka yang dicakup oleh peraturan Departemen Perhubungan dan Federal Aviation Administration AS," kata juru bicaranya Mark Molzen.

Perusahaan multinasional didekati untuk dimintai tanggapan menolak permintaan wawancara. "Ini adalah persepsi," kata Graves.

"Tidak ada yang ingin dianggap lunak terhadap obat-obatan. Perusahaan khawatir jika mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka melakukan pengujian obat yang rileks, hal itu membuat mereka terbuka terhadap pertanggungjawaban hukum saat terjadi kecelakaan dan karyawan tersebut melakukan tes positif untuk ganja, bahkan jika itu digunakan Minggu sebelumnya.

Anda bisa membaca artikel aslinya dalam The hazy issue of weed and work atau artikel lain dalam BBC Capital.