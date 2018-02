Apa saja makan siang yang dipilih kaum pekerja di seluruh dunia?

Hak atas foto Jericho San Miguel

Ada banyak hal yang bisa dipelajari tentang budaya kerja sebuah negara dari bagaimana orang mengambil makan siang mereka. Tapi bagaimana istirahat makan siang di seluruh dunia? Kami bertanya kepada orang-orang dari seluruh dunia bagaimana mereka makan siang mereka.

Mukul Paraekh / Mumbai, India

Akhir-akhir ini, makin sedikit waktu untuk makan siang di Mumbai, kata Mukul Paraekh, yang biasanya makan siang di meja kerjanya selama setengah jam di siang hari. Paraekh, seorang manajer kantor di sebuah kantor akuntan, menyalahkan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya tekanan pada pekerja di kota lantaran semakin berkurangnya waktu mereka. Makan siang cepat saji adalah prioritas utama.

Meski biasanya membawa makan siang dari rumah, ada juga alternatif - dan solusi unik di Mumbai. Kotak makanan panas yang dikirim, yang disebut tiffins, dikirim ke kantor dari restoran atau rumah orang-orang yang dikenal dengan nama dabbawal.

Dabbawalmenggunakan sistem kode unik untuk melacak ratusan ribu makanan, membuat kurang dari 3,4 kesalahan per juta transaksi.

"Sistem pengkodean rahasia ini diteruskan ke ahli waris mereka dan bisnisnya keluarga ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun," kata Paraekh yang berusia 63 tahun.

Sarah Gimono / Mbale, Uganda

Negara lain di mana waktu makan siang kilat sebagai prioritas utama adalah Mbale, Uganda, tempat Sarah Gimono bekerja sebagai manajer proyek untuk nirlaba. Dia mengatakan bahwa makan secepat mungkin memberi orang lebih banyak waktu untuk bekerja, dan makan siang jarang dilewati.

"Makan malam kurang penting di Uganda daripada makan siang, saat orang juga perlu istirahat kerja," kata petenis berusia 27 tahun, yang biasanya memakan waktu 30 menit untuk makan siang dan makan di restoran terdekat.

"Budaya kerja di Uganda sangat bervariasi saat makan siang, beberapa orang makan di kantor dan yang lainnya pergi ke restoran terdekat dan menikmati makan siang dalam sebuah tim."

Beruntung bagi Gimono, yang sering melakukan penelitian lapangan di berbagai proyek di sekitar Uganda, makanan jalanan yang cepat, murah dan lezat, seperti rolex - sebuah chapatti digulung (begitulah namanya) dengan campuran telur bawang goreng dan tomat - mudah didapat.

Vanessa Monroy / New York City, USA

Seorang penuntun anjing profesional Vanessa Monroy, 40, mengatakan warga New York dapat menghabiskan seluruh istirahat makan siang mereka dengan mengantri membeli salad atau sandwich. Sebagai gantinya, dia mengemasi keripik dan makanan lain yang tidak mudah rusak untuk dimakan sepanjang hari.

"Lebih mudah bagi saya untuk sarapan enak di pagi hari di rumah dan kemudian hanya mengemasi makanan ringan di tas saya."

Makanan yang sering dan lebih kecil lebih sehat daripada tiga makanan besar, katanya, dan ini mencegah perasaan lamban yang sering mengikuti makanan berat.

"Makanan cepat lebih enak, tapi makanan cepat saji tidak baik untuk Anda," katanya.

Di AS, orang cenderung mengambil istirahat makan siang yang lebih pendek daripada pekerja di beberapa negara lain.

Dalam survei 2016 terhadap karyawannya, perusahaan layanan korporat Edenred mencatat 51% responden AS makan antara 15 dan 30 menit untuk makan siang, dan hanya 3% yang membutuhkan waktu lebih dari 45 menit, jauh lebih sedikit daripada di Prancis, di mana 43% dari responden membutuhkan waktu 45 menit atau lebih.

Faith Raagas / Makati City, Philippines

Jollijeeps - gerobak makanan semi-permanen - mulai bermunculan di sekitar Makati City sekitar lima tahun yang lalu, sebagai bagian dari inisiatif kota untuk mengatur dan meregulasi pedagang kaki lima, kata Faith Ragaas, seorang manajer di sebuah perusahaan manajemen investasi. Kesukaannya, Lirios , berjarak tiga menit berjalan kaki dari kantornya.

"Alih-alih makanan berminyak normal yang dijual dengan plastik di jalan, ada beberapa jenis Jollijeeps yang terkenal yang terkenal menyediakan makanan siang tipe rumah yang sehat dan memberi pilihan lain daripada harus pergi ke restoran atau kafetaria, " dia berkata.

Memiliki tiga makanan sehari penuh sangat penting di Filipina bahwa jam makan siang dilindungi oleh kode tenaga kerja, kata Ragaas, dengan satu jam diberikan kepada setiap karyawan untuk setiap delapan jam kerja.

Francois Pellan / Paris, France

Perancis terkenal dengan budaya makan siang yang meriah. Survei Edenred, misalnya, menemukan 43% responden Prancis mengkonsumsi 45 menit atau lebih untuk makan siang, dan 72% makan di restoran setidaknya seminggu sekali.

Perancang dan ilustrator produk Paris Francois Pellan biasanya mendapat makanan dari supermarket lokal dan makan bersama rekan-rekannya di dapur studio kerjanya.

Tapi paling tidak seminggu sekali mereka pergi ke restoran di arrondissement, atau distrik, ke-20, selama sekitar satu jam. Di tempat kerja, dia dan rekan-rekannya "banyak bicara, memahami cara pandang orang lain tentang hal-hal, bertukar pikiran. Percakapan meluas ke waktu makan, yang merupakan aspek sosial penting kehidupan Prancis, "kata pria berusia 35 tahun itu.

Ada lagi makan siang meriah di Prancis juga, di mana penduduknya meminum 11,3% anggur yang dikonsumsi di dunia pada tahun 2014 . "Pada hari Jumat saat kita lebih santai, biasanya kita pergi ke restoran bersama sebagai satu kelompok, dan minum bir atau anggur dengan makan siang."

Tamar Kassabian / Kairo, Mesir

"Saya tidak makan makanan cepat saji atau junk food. Jadi saya juga mengemas makan siang saya atau mengambil sesuatu yang mudah dari salah satu restoran di dekatnya, "kata Tamar Kassabian, 31 tahun, yang bekerja sebagai manajer di Citystars Heliopolis, salah satu mal terbesar di Kairo.

Karena sarapan pagi biasanya merupakan makanan yang cukup banyak dan dimakan pada pagi hari, Kassabian mengatakan bahwa makan siang sering ditunda sampaijam 3 atau 4 sore dan makan malam mungkin pukul 9 malam atau lebih.

"Banyak perusahaan akan memberi waktu 1-2 jam sebagai istirahat makan siang, tapi orang akan menggunakannya untuk minum kopi dan makan sisa sarapan mereka, dan kemudian makan setengah jam lagi untuk makan siang nanti," katanya.

Kassabian mengatakan pada beberapa tahun terakhir ini, para pekerja mulai menggunakan perusahaan seperti Yumamia, yang membayar dirinya sebagai "layanan pengiriman makanan bukan siap saji," untuk mendapatkan makanan sehat yang dikirim ke kantor mereka.

Eliza Rinaldi, São Paulo, Brasil

Eliza Rinaldi, menyiapkan bahan-bahan sehat di rumah dan mengumpulkan makan siangnya di kantor, agen konten di Sao Paulo pusat tempat dia bekerja sebagai direktur komunikasi dan konten. Mitra bisnisnya, Natascha melakukan hal yang sama "karena menghemat uang dan kita berdua sadar kesehatan," kata 34 tahun.

Rinaldi mengatakan rutinitasnya tidak khas di Sao Paulo, dimana makan siang sering menjadi makanan utama hari ini. "Sebagian besar perusahaan menawarkan tiket makan -meminjam makanan sebagai bagian dari paket kerja mereka - sehingga orang cenderung pergi makan siang.

"Orang-orang cenderung bekerja berjam-jam di São Paulo [sering dari jam 09: 00-06: 00] jadi masuk akal untuk mengambil satu jam untuk makan siang dan keluar dari kantor. Orang-orang mencoba untuk memecahkan masalah bekerja lebih lama, tapi ada mentalitas tradisional bahwa jika Anda tidak hadir, Anda tidak bekerja sekuat tenaga, "katanya.

