Foto menyentuh dari Aleppo yang menjadi viral

Foto seorang pria yang mendengarkan musik di tengah kamar tidurnya yang hancur akibat perang sudah menjadi viral. Kelly Grovier menjelaskan apa yang membuat foto ini menonjol.

Salah satu ironi dalam hidup adalah merokok merusak tubuh sementara memegang pipa rokok bisa mempertajam pikiran.

"Pipa rokok," seperti pernah ditulis oleh novelis Inggris William Makepeace Thackeray, "mengundang kebijaksanaan dari bibir para filsuf dan menutup mulut orang-orang yang bodoh; pipa menghasilkan percakapan yang kontemplatif, penuh perenungan, kepedulian, dan tulus."

Tak hanya Thackeray yang berpikir begitu. Albert Einstein berkeras bahwa pipa berperan cukup penting dalam mengeluarkan "penilaian yang tenang dan objektif dalam semua urusan manusia", sementara karakter ciptaan Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, tersohor karena memikirkan kerumitan kasus kriminal lewat racikan tembakau dan hembusan asap: "ini adalah masalah tiga pipa".

Dengan bentuk lekukan yang mirip seperti tanda tanya, pipa mewakili bentuk pemikiran.

Pipa bisa mengubah temperamen seseorang, tapi juga memberikan informasi secara fisik. Jika penulis atau seniman ingin memberikan kesan meditasi atau berpikir dalam sebuah adegan, penggunaan pipa rokok adalah cara termudah untuk melakukannya.

Para pelukis besar Belanda sering menggunakan pipa rokok, dan generasi seniman berikutnya, seperti Paul Cézanne dan James McNeill Whistler menggunakannya sebagai alegori untuk menghembuskan napas kehidupan secara perlahan ke udara. (Vincent van Gogh beberapa kali mengaudisi dirinya sendiri dalam peran kontemplatif menggunakan pipa.)

Saat pelukis surealis Belgia René Magritte ingin kita merenungi terputusnya gambaran akan kenyataan dengan kenyataan itu sendiri, di kanvasnya yang provokatif untuk The Treachery of Images (1928-1929), dia tidak mencoretkan "ini bukan gelas", "...atau sebuah pohon", "...atau sebuah kursi", melainkan "Ceci n'est pas une pipe": "ini bukanlah sebuah pipa".

Sebagai barang pajangan, pipa telah muncul sejak lukisan terawal Masa Keemasan Belanda dari abad 17 menjadi sesuatu yang filosofis - petunjuk bagi mata bahwa adegan yang diperlihatkan dalam lukisan adalah alegori untuk direnungkan: pemikiran akan kehidupan, bukan hidup itu sendiri. Sampai sekarang.

Foto luar biasa, yang diambil oleh Joseph Eid dari kantor berita AFP di kota Aleppo, Suriah yang hancur akibat pertempuran, memaksa kita berpikir ulang soal klisé akan pipa sebagai metafora untuk merenung.

Foto yang diambil di rumah Mohammed Mohiedin Anis (atau Abu Omar), kolektor mobil tua berusia 70 tahun, yang rusak akibat ledakan bom seolah himne yang sunyi bagi kehancuran luar biasa dari perang.

Duduk di tepi tempat tidur dengan menyilangkan kaki sambil mendengar musik di pemutar rekamannya, Abu Omar sekilas terlihat sebagai karikatur introspeksi dalam dunia seni - komposit dari berbagai potret akan subjek yang sedang bernostalgia sambil memegang bagian pipa yang halus.

Namun pemandangan kehancuran yang terlihat dari bingkai romantis Abu Omar (dari jendela yang pecah sampai yang tak berkaca atau pecahan bom yang berserakan di karpet dan kasur) terlihat terlalu gamblang dan tak dibuat-buat - seperti mengingatkan akan kaburnya batasan antara dunia seni dan kehidupan.

Apa yang kita lihat bukanlah proyeksi bayangan dari introspeksi akan tableau lukisan yang indah dan penuh akan asap simbolis. Ini bukan pipa, tapi sesuatu yang lebih kuat dari itu.

