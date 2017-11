Mengunjungi rumah-rumah tercantik di Havana

Hak atas foto Adrian Fernandez

Dengan menekankan pengaruh abad pertengahan, serta daya tarik dan orisinalitas Kuba, buku Havana Living Today yang baru dibuat oleh Hermes Mallea, menjelajahi rumah-rumah terindah di Havana.

Kejayaan yang memudar

Memudar secara romantis, rumah-rumah bersejarah menjadi identik dengan kota Havana, namun interior ibu kota itu lebih dari sekedar itu. Di Havana Living Today (Rizzoli), penulis Hermes Mallea menulis: "Selama lima puluh tahun terakhir, rumah-rumah di Havana telah berevolusi dengan cara yang sangat individual, tidak mengikuti tren estetika dan tidak dibuat oleh para desainer profesional. Gaya asli Kuba diperoleh saat mereka berjuang dengan sumber daya terbatas - sebuah bukti kecerdikan Kuba yang terkenal itu. "

Seni kehidupan

Seniman Jose Emilio Fuentes Fonseca menciptakan karya-karya yang terkait dengan gerakan seni Outsider, atau Naïve, yang diciptakan oleh para seniman yang hanya sedikit atau tidak sama sekali berhubungan dengan institusi seni arus utama. Apartemennya di Vedado, Havana, penuh dengan karya seninya sendiri, beberapa di antaranya mengomentari politik Kuba. Sang seniman, yang dikenal sebagai JEFF, menampilkan karya dengan skala besar di ruang makannya, tempat koleksi kursi yang tidak serasi mengelilingi meja bergaya pertengahan abad, sesuai dengan gaya arsitektur yang bersih dari bangunan apartemen tahun 1950-an itu.

Abad pertengahan

Rumah tahun 1950-an milik Katherina Voss dan Enrique Arias yang terbuka dan lapang telah dipugar dengan penuh cinta. Kursi bergaya pertengahan abad mengelilingi sebuah meja kaca dengan dasar kayu, dibuat oleh tukang kayu Kuba, yang juga menciptakan meja di luar ruangan.

Waktu berkebun

Tempat tinggal duta besar Norwegia di Havana menggabungkan sentuhan asli tahun 1950-an bersama dengan unsur-unsur yang lebih baru. Gayanya bersih dan lapang, dengan perhatian khusus diberikan ke kebun, tempat tanaman palem dan bambu menciptakan suasana rimbun dan hijau di sekitar teras yang baru dibangun.

Sentuhan sejarah

Kolektor seni kelahiran Kuba Ella Cisneros merenovasi rumahnya di Havana - rumah yang awalnya dibangun pada masa pra-revolusioner oleh pemilik penyulingan dan penggilingan yang sukses, untuk istri keduanya. Kolam renang dengan sisi berbentuk kurva yang khas dan taman yang elegan mengalir mulus ke interior rumah.

Romansa modern

Rumah bergaya abad pertengahan yang dirancang oleh arsitek Havana Frank Martinez yang berada di area Siboney, memiliki ciri khas gaya Modernis Tropis zaman ini. Pintu lipat di antara ruang membuat ruangan menjadi fleksibel dan mudah diubah. Jendela kaca patri merupakan fitur sentral, dan meja makan bergaya Baroque Hollywood menambah sentuhan romantis yang unik.

Anda bisa membaca artikel ini dalam Bahasa Inggris dengan judul Inside the most distinctive homes of Havana di BBC Culture