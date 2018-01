Foto-foto yang paling luar biasa di tahun 2017

Hak atas foto Reuters/Mohammad Ismail

Sepanjang 2017, Kelly Grovier membandingkan foto-foto berita dengan karya seni untuk ditampilkan dalam BBC Culture In the Frame. Inilah 12 foto yang menakjubkan kami:

Hak atas foto Gene Blevins/AFP/Getty Images

Januari: Membajak sebuah ikon

Di puncak peringatan tahun baru lalu, beberapa orang iseng mengubah ikon termasyur Hollywood, yang menjulang tinggi di Griffith Park, menjadi 'Hollyweed', untuk merayakan adanya aturan baru yang melegalkan penggunaan mariyuana untuk tujuan rekreasi yang mulai berlaku 2018. Sebuah momen yang tepat, demikian menurut kritikus seni, Kelly Grovier, dengan meninggalnya kritikus seni Inggris, John Berger, yang selama ini disebutnya "cekatan menyadarkan masyarakat agar menyadari betapa manipulatifnya ikon-ikon budaya." Dan karena itulah, sambungnya, sosok Berger "telah mengubah cara pandang populer masyarakat dalam menanggapi karya-karya seni yang digunakan pemiliknya untuk terus-meneruskan cengkeraman kekuasaannya."

Hak atas foto Reuters/Mohammad Ismail

Februari: Perempuan kung fu dari Kabul

Berbalut jubah kuno ala biksu Shaolin dan mengangkat satu kaki seperti gaya penari balet, seorang pelatih Wushu, suatu bentuk modern dari kungfu tradisional, menampilkan pose seperti patung di puncak bukit di barat Kabul. Kedua sisinya diapit oleh sekelompok siswa yang berjongkok, bersiap untuk bertempur, sikap instruktur perempuan itu menggemakan sebuah bentuk dalam seni Asia kuno, demikian klaim Grovier.

Hak atas foto Joseph Eid/AFP

Maret: Mendengarkan musik di reruntuhan Aleppo

Sebuah foto yang luar biasa, diambil di kota yang hancur akibat perang di Suriah, Aleppo, dibagikan secara luas pada bulan Maret tahun lalu. Diabadikan di antara reruntuhan, rumah Mohammed Mohiedin Anis (yang juga dikenal sebagai Abu Omar) yang hancur karena bom, dan memperlihatkan pria berusia 70 tahun -dikenal sebagai kolektor mobil-mobil tua- itu tengah merokok sambil mendengarkan musik dari alat pemutar rekaman. Foto ini merupakan "sebuah suara bisu tentang kerusakan perang yang dahsyat", menurut Grovier.

Hak atas foto Baladi News/Muhammad Alrageb

April: Sebuah potret pengorbanan diri

Foto yang memperlihatkan Abd Alkader Habak yang menyelamatkan bocah yang terluka setelah ledakan bom di pinggiran Aleppo memperlihatkan saat wartawan foto asal Suriah itu "dipaksa memilih antara kehilangan momen peristiwa yang sedang berlangsung atau menyingkirkan kameranya dan terlibat dalam tindakan tersebut," kata Grovier. Dia menggambarkan sebuah lukisan yang dibuat oleh John Everett Millais setelah menyaksikan seorang pemadam kebakaran meninggal di tengah aksi penyelamatan.

Hak atas foto NASA/John Sonntag

Mei: Retakan yang menggambarkan kembali peta dunia

"Bentuk dunia tergantung oleh seutas benang, atau tepatnya, menurut para ahli, oleh retakan sejauh 110 mil (177 kilometer)," tulis Grovier sebagai tanggapan terhadap foto yang menunjukkan retakan yang berkembang secara cepat di gunung es Larsen C di Antartika. Gambar udara, yang diambil pada bulan November 2016 oleh ilmuwan Nasa, John Sonntag, kembali menjadi berita di bulan Mei dengan pengumuman bahwa telah terjadi keretakan kedua. Pada bulan Juli, sebagian besar retakan telah dilaporkan telah pecah dari gunung es, menciptakan salah pecahan salah satu gunung es terbesar yang pernah ada di Antartika, dan celah baru tampaknya meluas ke arah utara.

Hak atas foto Cecilia Wessels/Facebook

Juni: Pria yang tak acuhkan tornado

Sebuah foto seorang pria di Alberta, Kanada, tengah memotong rumputnya sementara tornado muncul di belakangnya menjadi viral di bulan Juni. Ini adalah "gambaran sikap seseorang yang amat tidak peduli," tegas Kelly Grovier, yang membandingkan foto ini dengan sebuah lukisan dari angin berputar yang dibuat pada tahun 1939 - tahun yang sama ketika Judy Garland, sebagai Dorothy Gale, tersapu tornado dalam film The Wizard of Oz.

Hak atas foto Lindsey Costello

Juli: Gorila yang suka melihat ke telepon pintar

Sebuah foto seekor gorila yang melihat ke sebuah telepon pintar dibagikan secara luas pada bulan Juli setelah ditayangkan di Instagram. Diambil di kebun binatang Louisville, di negara bagian Amerika Serikat, Kentucky, memperlihatkan Lindsey Costello dan Jelani menonton video bayi-bayi gorila bersama-sama, menghasilkan gambar "yang menunjukan antara sebuah kelembutan sentuhan dan kewaspadaan terhadap jarak yang tidak dibatasi," menurut Grovier.

Hak atas foto Reuters/ Kate Medley

Agustus: Kapan waktu yang tepat untuk merobohkan patung-patung?

"Kalau Anda benar-benar ingin memahami seseorang, jangan belajar dari patung-patung yang mereka dirikan. Lihatlah pada yang telah mereka robohkan," tulis Grovier setelah foto para pemrotes yang menjatuhkan sebuah patung seorang tentara Konfederasi tersebar pada berbagai pemberitaan pada bulan Agustus. Foto-foto dari para demonstran di Durham, North Carolina "memiliki kekuatan estetika dari klimaks penggulingan budaya - saat-saat gerakan lambat tatkala patung-patung Felix Dzerzhinsky, pendiri pasukan polisi rahasia Soviet, Cheka, diruntuhkan di Lubyanka Square, Moskow, pada 1991, ketika pemberontak Libya menyerang patung Kolonel Muammar Gaddafi di Tripoli pada 2011, dan ketika patung Saddam Hussein di Lapangan Firdos, Baghdad dirobohkan secara dramatis di tahun 2003."

Hak atas foto Beacon Rock Golf Course/Facebook

September: Para pegolf yang tetap bermain saat kebakaran hutan

Sebuah gambar tajam para pemain golf yang bermain dengan tenang dengan latar belakang apokaliptik dibagikan secara luas pada September. Memperlihatkan sekelompok orang bermain satu putaran di Beacon Rock Golf Course di North Bonneville, Washington, sementara terjadi kebakaran yang mengerikan di pepohonan di bukit-bukit yang berada di belakang mereka, foto ini telah ditonton dalam jumlah berlipat seraya melahirkan rasa kagum terhadap ketenangan para pegolf.

Hak atas foto Peter Macdiarmid/LNP

Oktober: Foto-foto langit apokaliptik London yang mengagumkan

Lebih banyak gambar-gambar apokaliptik yang muncul di bulan Oktober, ketika badai Ophelia meninggalkan kabut aneh di sebagian wilayah Inggris. Terlihat "lebih menyerupai efek khusus sinematik ketimbang fenomena atmosfer yang sebenarnya", langit di atas Inggris penuh dengan debu-debu Sahara yang tersapu badai. Grovier mengatakan bahwa "siluet dari matahari terbenam berwarna sepia, benda-benda duniawi tiba-tiba menggelap oleh sesuatu seperti asap dan aneh, tidak nyata seperti bayang-bayang padat". Dia membandingkan dengan The Scream karya Edvard Munch, sebuah lukisan yang juga mengandalkan kengeriannya dalam sebuah peristiwa atmosfe, yaitu letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883.

Hak atas foto Mathew Browne/ Historic Photographer of the Year

November: Patung berusia 700 tahun yang ditelan akar pohon

Sebuah foto yang memenangkan penghargaan di bulan November - memperlihatkan sebuah patung di sebuah kuil Buddha peninggalan abad ke-14 di Thailand tengah - dipuji oleh Grovier sebagai "kesan penghilangan secara bertahap yang tampak semakin nyata di depan kita - oleh alam yang secara perlahan menghapus setiap jejak yang ditinggalkan oleh pematung kuno yang menciptakan reruntuhan patung Buddha hampir 700 tahun lalu". Dengan irisan geometris sendi-sendi dan sudut bayang-bayang", mengungkapkan wajah Buddha "seolah-olah hampir larut ke dalam kepekatan bentuk yang mengelilinginya", gambar itu mengingatkan Grovier terhadap lukisan-lukisan Kubisme oleh Picasso dan Cézanne.

Hak atas foto Getty Images

Desember: Bagaimana sebuah balon bisa menjadi lambang harapan

Untuk menandai hari Hak-hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Border Network for Human Rights mengizinkan keluarga-keluarga yang terpisahkan oleh perbatasan AS-Meksiko untuk bersatu selama tiga menit. Salah satu dari foto-foto yang muncul -memperlihatkan seorang anak perempuan memegang balon saat dia menunggu di pembatas di Ciudad Juárez, persis di sebelah selatan El Paso, Texas- menangkap ketegangan "antara kegembiraan karena semangat yang terangkat dan realitas dari tubuh yang dibatasi", menurut Grovier. Dia menyamakan gambar itu dengan gambar yang dilukis oleh seniman jalanan Banksy di perbatasan Tepi Barat, Israel pada tahun 2005, dia beralasan keduanya "merupakan petunjuk di peta dari tempat yang dibayangkan - sebuah daerah pedalaman yang berharap tembok-tembok itu hilang".

