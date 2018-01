Konser album dan musisi baru paling dinanti di 2018

Hak atas foto Trixie Textor/Getty

Arwa Haider memilih konser, album dan bakat-bakat baru yang paling dinanti kemunculannya sepanjang tahun ini.

Album-album baru

Janelle Monáe

Pemusik berbakat aliran psych-soul yang berasal dari Atlanda ini telah mendapatkan pujian atas kemampuan aktingnya selama beberapa tahun terakhir, dengan perannya di layar lebar dan televisi yang mengesankan, termasuk Moonlight, Hidden Figures dan Electric Dreams.

Monáe muncul bersama Grimes dalam Venus Fly yang luar biasa di tahun 2017, dan sekarang dia merilis hal baru yang sudah ditunggu di tahun 2018: mudah-mudahan single baru di bulan Februari, diikuti oleh album baru, lanjutan dari album tanpa cacat, The Electric Lady tahun 2013.

Hak atas foto Karl Walter/Getty

Grimes

Eksperimental produser/penyanyi pop-penulis lagi/seniman visual/ikon fashion serba bisa dari Kanada, Grimes telah memastikan status sebagai tokoh yang dikultuskan; di tahun 2018.

Album terbarunya (yang dijadwalkan akan dirilis pada musim gugur) diprediksi akan menaikkan ketenarannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi.

Grimes menggambarkan inspirasi dari 'buku-buku komik kepahlawanan, permainan, dunia distopia, ekologi dan teknologi' dan saat ini, kemungkinan-kemungkinannya terdengar tidak terbatas.

Hak atas foto Getty Images

Gorillaz

Pencipta kostum animasi (bersama Damon Albarn) dan ilustrator legendaris, Jamie Hewlett, telah mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, mereka akan menghasilkan suatu lanjutan dari album Humanz, yang pada tahun 2017 meledak di pasaran.

Dalam suatu wawancara untuk suatu penerbit buku seni Jerman, Tashcen, Hewlett menjelaskan: "Biasanya, kami memiliki waktu istirahat yang cukup di antara setiap album, tetapi kami memutuskan, Anda tahu apa? Ayo terus saja. Karena ada ide untuk beberapa album lagi, jadi mari kita langsung ke sana."

Hak atas foto Kevin Winter/Getty

Vampire Weekend

Bulan September 2017 yang lalu, pentolan Vampire Weekend, Ezra Koenig mengonfirmasi di Twitter bahwa album studio keempat kelompok band pop-art asal New York itu sudah "80 persen selesai, tetapi sisa 20 persennya selalu menjadi bagian yang terberat."

Dia juga menyebutkan bahwa materi baru itu "sedikit lebih seperti musim semi" daripada pendahulunya, Modern Vampires of the City pada tahun 2013.

Ini akan menjadi album pertama band tersebut tanpa salah satu personilnya, Rostam Batmanglij, meskipun mereka belum melepaskan akar hipster flipster mereka, jika judul album tersebut bisa apa saja, oleh Mitsubishi Macchiato.

Hak atas foto ALAIN JOCARD/AFP

Mélissa Laveaux

Penyanyi-penulis lagu dan gitaris asal Kanada, Laveaux telah mempunyai pengikut setia untuk melodi-melodi indienya yang berakar dan gaya permainan jarinya, sejak album perdananya - tetapi ada juga kesan penemuan baru dalam album terbarunya, Radyo Siwèl, yang dijadwalkan akan dirilis pada bulan Februari.

Koleksi ini mengeksplorasi warisan leluhur Laveaux yang berasal dari Haiti. Album ini terinspirasi dari perjalanan pertamanya ke kampung halaman orang tuanya selama 20 tahun, kekuatan bahasa dan orang-orang Creolenya, dan karya vintage penyanyi asal Haiti, Martha Jean-Claude dan Emerante de Pradines.

Hak atas foto Björk

Musik live

Björk

Pertunjukan live Björk telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih menyerupai seni instalasi musik. Tur dunianya Her Utopia, yang juga merupakan judul untuk album studio ke sembilan dari ikon Islandia itu, menjanjikan untuk membawa suara dan visual ke wilayah yang lebih eksperimental dan multi instrumental.

Tanggal konser dimulai pada 27 Mei, dengan penampilan utama di pembukaan festival All Points East di Victoria Park, London.

Hak atas foto AFP

Taylor Swift

Jika album Reputation Taylor Swift menunjukkan perubahan arah yang tajam bagi seorang bintang pop, maka 44 tanggal untuk tur dunianya menjanjikan nada dan aksi megah dalam skala yang epik.

Jika Swift mengulangi pola tur terakhirnya yang menampilkan tamu kejutan setiap malam, sangat mungkin bahwa Right Said Fred (yang lagu terkenalnya di tahun 90an, I'm Too Sexy, disebutkan sebagai yang memberikan inspirasi single yang berjudul Look What You Made Me Do) akan muncul di beberapa penampilan.

Swift akan mulai konser pada tanggal 8 Mei 2018 di University of Phoenix Stadium, Arizona.

Hak atas foto Getty Images

Kendrick Lamar

Menyusul review yang hangat dan prediksi Grammy untuk album 2017nya DAMN., bintang hip-hop asal Compton, Kendrick Lamar memulai setengah dari tur Eropa terakhirnya pada 7 Februari di Dublin. New York Times memuji intensitas penampilan Stateside-nya, dengan mengatakan bahwa "seni Lamar… adalah anti-flamboyan, interior dan kompleks. Dia merupakan rapper yang hebat secara teknis." Juga ada keintiman yang kuat dalam bentuk dukungannya terhadap seni Eropa: pemusik elektronik London, vokalis dan pianis James Blake.

Hak atas foto Lady Gaga

Lady Gaga

Tanggal tur Gaga, Joanne World, memunculkan review yang manis di seluruh Amerika Utara, tetapi mega bintang avant-pop ini dipaksa untuk menunda putaran terakhir konser Eropanya, setelah dia harus dirawat di rumah sakit karena sakit yang disebabkan oleh fibromyalgia.

Ke-18 pertunjukan yang sudah dijadwalkan ulang ini dapat mewakili kembalinya kemenangan, dengan membawa vokal Gaga yang luar biasa, daftar set yang mewah, dan desain panggung multi-platform yang benar-benar membuat mulut menganga.

Hak atas foto Getty Images

Womad Festival

Woman Festival berlanjut menampilkan sebuah acara 'World of Music and Dance' yang menyenangkan, melalui berbagai acara di seluruh dunia.

Di tahun 2018, Womad membawa rombongannya yang luar biasa ke Cile (16-18 Februari; termasuk penyanyi lagu rakyat veteran asal Cile, Manuel Garcia, penyanyi Suriah Omar Souleyman, dan penyanyi Italia Vinicio Capossela)

Lalu, di Australia (9-12 Maret, termasuk pemain saksofon Los Angeles Kamasi Washington, penyanyi rock-blue dari Tuareg, Tinariwen, Legenda hidup asal Ghana Pat Thomas, dan jagoan bass multi-genre Thundercat).

Serta, New Zealand (termasuk diva asal Libanon Ghada Shbeir,Tinariwen, Kamasi Washington dan banyak lagi). Tiket sudah siap dijual untuk Womad Inggris (26-29 July).

Hak atas foto Serpentwithfeet

Bakat baru

Serpentwithfeet

Jiwa yang memabukkan, tenang dan cemerlang dari artis yang berasal dari Brooklyn ini (alias Josiah Wise yang berusia 29 tahun) benar-benar menuntut perhatian yang luas: manis dan ketajaman suaranya telah disamakan dengan Nina Simone, dan presentasi visualnya benar-benar dramatis.

Dia telah menggabungkan Björk (yang merupakan penggemar berat), dan singlenya Four Ethers meniru karya komponis abad ke 19 Hector Berlioz.

Sebuah album baru dijadwalkan pada musim semi 2018, dengan tanggal internasional tur yang berawal di Poughkeepsi, New York pada 4 Maret.

Hak atas foto londonkoreanlinks

Park Jiha

Sebelumnya musisi Korea, Park Jiha memimpin kelompok neo-tradisional SU:M, yang pernah tampil di berbagai penjuru dunia.

Dia sekarang memulai solo karir dengan album Communion yang akan dirilis secara global pada bulan Maret; album itu menampilkan melodi yang indah namun halus, dan memamerkan keberhasilannya yang mengagumkan dalam instrumen regional tradisional termasuk saenghwang (organ tiup), piri (seruling bambu rusuk ganda) dan yanggeum (dulcimer palu).

Stimulator Jones

Penandatanganan terbaru untuk merayakan label hip-hop/indie ternama Stones Throw, Stimulator Jones mengkhususkan diri mereka pada "pembuatan musik bayi yang super halus", dan menggambarkan inspirasi dari berbagai dekade yang berbeda, percaya bahwa semua musik "berasal dari getaran asli".

Album perdananya dijadwalkan pada tahun 2018, mengikuti gaya soul tahun 80an yang sangat persuasif, dalam lagu Need Your Body.

Hak atas foto Black Futures/Facebook

Black Futures

Black Futures, duo punk London yang hingar bingar, membawa atmosfer ekstra terestrial dalam musiknya, sebagaimana yang didemonstrasikan dalam single pertama mereka yang berdengung, Karma, Ya Dig!? dan riff bass yang berat dalam LOVE.

Mereka misterius secara sengaja (para anggota memperkenalkan diri mereka sebagai 'SPACE' dan 'VIBES'), tetapi riff mereka yang jelas dan keras membangkitkan referensi dari Nine Inch Nails sampai The Chemical Brothers, dan akan membuat Anda ingin mendengar lebih banyak.

Hak atas foto Getty Images

Billie Eilish

Di usia yang masih 15 tahun, penyanyi dan penulis lagu Billie Eilish merupakan bakat musik termuda yang pernah dinominasikan dalam Sound of Poll di BBC untuk tahun 2018.

Dia telah benar-benar membangun penghormatan yang serius untuk melodi-melodi indie karyanya, menggabungkan penyampaian apik yang keren dan twist yang ringan; dia juga mendapatkan dukungan dari bintang musik muda temasuk Charli CXC dan penyanyi rap Vince Staples (yang tampil dalam single terakhirnya, &Burn).

Tiket sudah dijual untuk tanggal tur internasional 2018nya (berawal di Singapura pada 27 Januari).

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini The most exciting music of 2018 di BBC Culture.