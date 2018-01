Ternyata, selfie bisa berimplikasi pada kepentingan sosial

Hak atas foto Getty Images

Kata 'selfie' atau swafoto mungkin mengingatkan gadis remaja berpose dengan bibir seperti moncong bebek di iPhone, yang tampaknya tidak menyadari sekelilingnya, atau seorang pemberani yang bergelantungan di pencakar langit, bermain-main dengan kematian.

Selfie acap kali dianggap gejala budaya yang terobsesi pada diri sendiri dan, beberapa berpendapat, kemunduran masyarakat - tapi selfie memiliki implikasi budaya yang jauh lebih dalam yang membuat stereotip tersebut semakin kompleks.

Dalam bukunya yang baru, The Selfie Generation , penulis Alicia Eler menguak klise selfie sebagai pedang bermata dua, sekaligus merupakan fenomena pemberdayaan yang rapuh -sebuah karakteristik era digital.

Apakah pernah ada saat dimana remaja tidak terobsesi dengan citra mereka sendiri? Alicia Eler

Berlawanan dengan anggapan bahwa selfie melakukan objektivisasi atau narsistik, selfie telah menjadi kunci untuk memberdayakan kelompok marjinal seperti perempuan, orang kulit berwarna komunitas LGBTQ, migran dan pengungsi.

Media massa di ujung jari kita menciptakan akses ke semua jenis karakter, generasi baru individu yang tidak begitu takut menjadi berbeda atau unik, akhirnya menciptakan cermin, kata Eler.

"Apakah pernah ada saat ketika remaja tidak terobsesi dengan citra mereka sendiri?, " tanyanya.

Muda atau tua, Anda tidak bisa menyalahkan orang karena menginginkan validasi, dan sekarang hanya dengan gesekan dan satu sentuhan.

Kembali pada tahun 2013, Eler menulis sebuah artikel untuk Hyperallergic berjudul The Feminist Politics of #Selfies, yang berfokus pada wanita kulit berwarna dan selfis, sebagai tanggapan atas sebuah artikel yang diposkan di blog wanita Izebel yang menyarankan bahwa selfie adalah seruan untuk meminta pertolongan, di antara sejumlah besar liputan media yang menyimpang.

"Sebenarnya bisakah kita membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak pernah melihat dirinya di media mainstream?," tulis penulis buku komik feminis Mikki Kendall di akun Twitter-nya pada bulan November tahun itu.

Saat memposting diri secara terbuka secara inheren menghadapkan orang tersebut pada komentar yang bernada memancing dan benci, hal itu juga menghubungkannya dengan dukungan potensial dari jaringan global.

Dengan bangkitnya selfie, citra 'orang lain yang terpinggirkan dari arus utama telah menjadi ikon.

Hak atas foto Alicia Eler Image caption Majalah Wire menyebut kritikus budaya Alicia Eler sebagai "seorang semiotis selfie" atas analisisnya terhadap implikasi sosial dan politk dari selfie

Sejak tahun 2013, ketika 'selfie' termasuk dalam kata-kata tahuin ini versi Kamus Oxford, potret diri kontemporer ini telah ada dimana-mana di zaman ketika visibilitas dapat identik dengan kekuatan politik. Perlawanan dan gerakan protes telah mengambil bentuk baru sejak saat itu.

Mereka hanya kurang berbaris dengan spanduk atau pengorganisasian masyarakat, namun lebih banyak tentang fluiditas terdesentralisasi atau terlihat di beberapa platform online.

"Mereka bertujuan untuk mendapatkan visibilitas melalui logika yang berbeda - dengan menggunakan gambar, taktik, hashtag, politik identitas dan peristiwa ikonik yang umum," tulis penulis Irmgard Emmelhainz untuk e-fluks.

Hak atas foto David Trullo Image caption Dalam karyanay berjudul Nacissus, seniman David Trullo membuat foto berlatar ubin kamar mandi dengan subyek pria-pra tanpa baju yang sedang selfie di kamar mandi

Sisi lain

Tentu saja, ada kekurangan yang menjadi sangat jelas dalam beberapa tahun terakhir: pengawasan. Meskipun ada pengungkapan mata-mata oleh NSA pada warga negara Amerika biasa, atau fakta bahwa informasi pribadi kita ditambang dan dijual oleh perusahaan media sosial yang besar, sepertinya kita tidak dapat memunggah momen paling pribadi kita untuk dilihat semua orang.

Kita suka mempercayai diri sendiri, bahkan jika citra kita dimonetisasi demi keuntungan orang lain, setiap tindakan online kita dipantau, dan gerakan kita dilacak oleh alat yang menghubungkan kita.

Selfie adalah cara untuk mengatakan, 'Saya di sini, saya hidup dan saya tidak takut.'

"Ancamannya bukan masalah digital apalagi yang bersifat pribadi," tulis Eler.

Ada sikap yang bisa menular. 'Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan', tapi kenyataan itu berbeda bagi para aktivis dan seniman yang mungkin diberdayakan oleh visibilitas yang ditawarkan oleh selfie.

Bekerja di bawah batasan pengawasan di zaman di mana visibilitas berarti kekuatan politik memaksa gerakan pembangkang menjadi cair dalam pendekatan mereka karena jejak digital mereka dapat digunakan untuk melawan mereka, bahkan seperti teknologi saat ini adalah salah satu alat terpenting mereka.

Kita bisa melihat ini dalam gerakan jurnalisme warga, apakah itu video smartphone dari seorang perwira polisi kulit putih yang menembaki dan membunuh seorang pria Afrika-Amerika atau pesan terakhir yang dicatat warga di Suriah yang dilanda perang, 'pengawas diri' baru ini telah menghasilkan di beberapa dokumen peristiwa politik yang paling banyak bergerak dalam sejarah.

Hak atas foto PARIS HILTON Image caption Paris Hilton mengklaim foto yang ia ambil bersama Britney Spears pada 2006 adalah penemuan dari selfie

Eler menyebut demonstrasi Standing Rock di Amerika Serikat, di mana perusahaan Energy Transfer dijadwalkan membangun jaringan pipa minyak besar namun mendapat perlawanan keras dari komunitas penduduk asli Amerika.

Penyair Lakota Oglala dan aktivis Mark Tilsen menghabiskan waktu berbulan-bulan di Standing Rock, dan dia memberi tahu Eler tentang pengawasan terus-menerus yang terjadi di tangan kontraktor kontraterorisme Tigerswan yang disewa oleh Energy Transfer.

Saat telepon masuk, napas berat kadang terdengar di latar belakang, kata Tilsen - telepon mereka telah disadap.

Unggahan yang disebar dan check-in juga bisa dipahami sebagai selfie yang lebih canggih.

Ketika rumor tersebut beredar bahwa petugas penegak hukum menggunakan check-in Facebook untuk melacak siapa yang berada di kamp demonstrasi, lebih dari satu juta orang di seluruh dunia 'check in' di Standing Rock dalam solidaritas dengan para pemrotes.

Saya teringat akan sebuah pos Instagram baru-baru ini oleh artis Glenn Ligon: dalam tangkapan layar dari iPhone-nya, kita melihat gambar menu jaringan nirkabel, dan jaringan pertama berbunyi "FBI Surveillance Van # 9013C."

Apakah benar ada pengawasan FBI van di dekatnya? Kami tidak tahu.

Tapi unggahan yang disebar atau check-in itu bisa juga dipahami sebagai selfie yang lebih canggih, kata Eler.

Di bawah pengawasan dan mungkin bahkan dalam bahaya fisik, selfie adalah cara untuk menyatakan, "Saya di sini, saya hidup dan saya tidak takut."

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebuah foto tentang foto - ini adalah sebuah pesta pernikahan pasangan yang baru saja menikah di Filipina, yang karena perang, harus mengambil selfie atas peristiwa spesial itu

Bagaimana bisa selfie dan aktivisme online membuat perbedaan?

Dalam wawancara bulan Desember 2017 dengan Pangeran Harry untuk BBC Radio 4, mantan Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa agar pergerakan online berdampak pada masyarakat dunia nyata perlu "bergerak secara offline".

Sangat mudah menjadi troll yang penuh kebencian atau lawan politik yang vokal yang terselubung oleh anonimitas internet, Obama mengatakan kepada Pangeran Harry, namun ketika anda duduk dengan seseorang di atas satu pint, kompleksitas keberadaan mereka lebih jelas, dan anda mungkin bisa terhubung dengan seseorang yang tak terduga

Jika tidak, ide kita hanya diperkuat oleh umpan balik media sosial.

Potret diri

Seniman dengan cepat mengadopsi selfie sebagai subjek karya dan materi yang kaya. Pada tahun 2003 Ryan McGinley meluncurkan karyanya yang menjadikannya bintang dalam fotografi kontemporer, The Kids Are Alright, di Whitney Museum of American Art di New York - salah satu seniman termuda yang pernah ditampilkan oleh institusi bergengsi tersebut.

Banyak yang merasa terhina dari materi karya yang kontroversial. Tapi, lebih banyak lagi yang bersukacita karena kejujurannya, yang memotret semacam budaya distopia generasi muda di New York dan AS.

Di luar dokumentasi tanpa sensor, McGinley juga mengarahkan kamera pada dirinya sendiri untuk potret diri yang sangat intim dengan gaya yang kemudian dikenal sebagai 'selfie'.

Hak atas foto Ryan McGilnley Image caption Ryan McGilnley, selain mengabadikan kultur generasi muda, ia juga membalikkan lensanya untuk memotret selfie yang kemudian dipajang di Museum Whitney pada 2003.

Baru pada tahun 2006 Paris Hilton mengklaim sudah menciptakan selfie ketika dirinya berpose bersama Britney Spears, menurut The New York Times.

Baru-baru ini, kontroversi seputar selfie yang diunggah seniman Richard Prince di instagram, yang kemudian dicetak dan dijual seharga enam digit dan dianggap sebagai seni kontemporer di Gagosian Gallery, mencapai titik didih saat dia dituntut karena pelanggaran hak cipta oleh fotografer Donald Graham.

Kasus ini sedang berlangsung.

Bagaimanapun, tentu saja, kedua fotografer mendapat manfaat dari visibilitas sebagai akibat dari kontroversi tersebut, yang sampai pada pertanyaan kuno tentang apa yang bisa atau tidak bisa dianggap seni.

Di luar kontroversi, seniman muda mengambil pendekatan yang lebih bernuansa selfie. Dalam The Selfie Generation, Eler mengacu pada generasi seniman yang akan datang seperti Peregrine Honig, yang menciptakan sebuah pameran lukisan khusus untuk tujuan selfie, dan Brannon Rockwell-Charland, yang menggunakan selfies untuk menciptakan persona artisnya secara online.

Hak atas foto Brannon Rockwell-Charland Image caption Seniman Brannon Rockwell-Charland meletakkan potret keluarnya di badannya.

"Selfie memberi saya rasa kontrol dalam menghadapi fetishisation yang selalu terjadi pada tubuh wanita kulit hitam," kata Rockwell-Charland.

Untuk proyeknya 400 Nudes, artis Jillian Mayer menggeledah internet untuk menyindir diri sendiri dan memasang wajahnya sendiri ke tubuh.

Selfie berfungsi sebagai metafora untuk momen unik ketika, seperti yang dikemukakan Francisco de Goya dalam serial The Disaster of War (1814), "kebenaran sudah mati."

Budaya selfie dan internet mempertanyakan premis dasar keaslian, sebagaimana tercermin. dalam seni dan politik saat ini. 'Pasca Kebenaran' dan 'berita palsu' bukanlah konsep baru, dan alat seperti selfie, media sosial, atau data besar tidak dapat disalahkan atas kenyataan aneh kita. Tapi mungkin mereka bisa membantu kita memahaminya.