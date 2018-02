Bagaimana era jazz yang 'liar' itu juga mengubah cara kita berpakaian

Hak atas foto Rights Managed

"Itu merupakan zaman yang penuh mukjizat," tulis F Scott Fitzgerald dalam esainya Echoes of the Jazz Age.

"Itu adalah masa jaya kesenian, masa yang penuh gelimang."

Dalam fiksinya, sang penulis secara menghibur menangkap zaman 1920an yang marak -hedonistik, glamor, dekaden, mewah.

Foto-foto dan ilustrasi dari zaman ini mencerminkan keliaran dan kesenangan yang menyilaukan sekaligus menggoda - gadis-gadis manis (flapper girls) yang tersenyum gembira dan menari dengan gaun berumbai dan rambut bob, atau berpose berjejer dan hiasan kepala berbulu yang menjulang.

"Ada irama feminitas dan glamour yang terus hadir," kata Dennis Nothdruft, yang memiliki ketertarikan khusus pada fashion tahun 1920-an, dan merupakan kurator di London's Fashion and Textile Museum.

"Ada suasana gairah masyarakat yang menerjang era modern, dengan grakan, kecepatan dan romantisme."

Jadi bagaimana dan mengapa tahun 1920 begitu 'meraung'? Dan apa yang membuat Era Jazz begitu unik - dan berpengaruh?

Perubahan cepat selama tahun 1920an sangat memusingkan. Kemakmuran yang melonjak dan pergolakan sosial berpadu dengan euforia pasca-perang dan pemberdayaan perempuan membuat tahun 20an jadi dasawarsa yang penuh pergeseran paradigma dan penerabasan batas-batas.

"Generasi sebelum mereka dibantai dalam perang, dan muncul sikap tak perduli pada apa pun," kata Nothdruft. Dan sebagaimana genre musiknya, era Jazz penuh dengan spontanitas, improvisasi dan keputusasaan yang tidak biasa.

"Jazz adalah suara tahun 1920an dengan irama dan musik yang menembus visual."

Hak atas foto James Abbe Archive Image caption Dolly bersaudara adalah saudara kembar yang menjadi salah satu ikon kemewahan tahun 1920-an, dibayar $1,200 per malam untuk tampil di Moulin Rouge.

Dosa dan tontotan.

Tahun 1920-an adalah ketika "lemari pakaian wanita modern dimulai," kata Nothdruft. Keluar dari korset dan hiruk pikuk era Edwardian, seperti halnya gaun panjang dan sangat tidak praktis, gaya dan topi rambut yang rumit pada masa itu, beralih ke gaun pendek, gaun berpinggang pendek dan gaya rambut bob yang mudah diatur.

Piyama sutra menjadi populer untuk bersantai di rumah atau di pantai, dengan chinoiserie dan gaya Mesir yang sangat populer di pakaian dan perhiasan - yang terakhir karena pameran makam Raja Tut yang populer pada tahun 1922. Coco Chanel bahkan mengenakan celana panjang.

Apa yang awalnya hanya sekedar budaya anak muda bohemian, segera merembet ke gaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Mode baju merembet kemana-mana dan gaya rambut bob di antara populasi wanita secara umum, dan dengan rasa pembebasan dan kepercayaan diri mereka

Hak atas foto Tessa Hallman Image caption Segera setelah korset diabaikan, manik-manik mulai menghiasi gaun, dihiasi dengan kalung pendek.

Dan setelah era film muncul, tren baru bisa menjangkau lebih banyak orang lebih cepat dari sebelumnya. Hollywood menjadi bagian dari kesadaran populer dengan film-film yang meledak di seluruh dunia dan bintang-bintang besar menggunakan baju mereka sendiri dalam film yang mereka mainkan - seperti Gloria Swanson yang glamor dengan gaun kepala yang rumit dan Clara Bow, si gadis pemberontak yang dikenal sebagai 'it girl'.

Dalam jubah mewah bergaya mewah oleh Lanvin dan dalam boa berbulu dan tassle berbulu, ada perasaan dinamika baru - yang dengan sempurna ditangkap oleh ilustrator Amerika Gordon Conway, yang menyebut dirinya bagiani dari flapper girl, yang karyanya mengenkapsulasi musik, sensualitas dan glamor waktu.

Dia selalu sampai di pinggir lapangan dengan mantel bulu dan bermain tenis dengan gaun tipis

"Pakaian ini dibuat untuk bergerak dan berdansa, dan jubah dengan kerah besar dan tidak ada struktur yang benar-benar jatuh dari pemakainya saat dia bergerak," kata Nothdruft.

Perasaan baru akan kecepatan dan pergerakan budaya yang meluas - yang terpenting adalah kemunculan mobil dan bahkan tenis pun menjadi sangat kompetitif.

"Ada ledakan atletisme," kata Nothdruft, yang pamerannya mencurahkan bagian pada olahraga era ini.

Hak atas foto Wikipedia Image caption Pemain tenis Suzanne Lenglen memenangi medali emas pada Olimpiade tahun 1920 dan menegaskan posisinya sebagai atlet tahun 1920-an yang modis

Tenis wanita sebelumnya merupakan hiburan yang sopan, dengan wanita berpakaian panjang dan rok tebal melayang-layang di sekitar halaman rumput. Tapi di tahun 1920-an bintang wanita pertama tenis, pemain Prancis Suzanne Lenglen, mengubah permainan wanita dengan gaya bermainnya yang tangguh dan cepat (dianggap oleh beberapa komentator 'tidak bertenaga') dan cara-caranya yang seperti ratu.

Dia selalu sampai di pinggir lapangan dengan mantel bulu, apa pun cuacanya, dan diputar dengan pakaian modern flapper - gaun sutra siluet sutra dan siluet dengan warna merah atau oranye.

Dia juga memiliki kecenderungan untuk merokok dan minum cognac di lapangan - untuk menenangkan sarafnya, katanya. Dia mengejutkan orang banyak dengan melayani di atas kepala, dan kemudian dikenal sebagai 'Dewi'.

Melanggar pakem

Ini juga pertama kalinya gaya maskulin menjadi modis. "Ada kecenderungan wanita memakai tuksedo dan setelan jas yang disesuaikan. Coco Chanel meminjamnya dari pacarnya bersama dengan sweater dan setelah tweed, "kata Nothdruft.

"Dan lesbianisme juga modis untuk pertama kalinya, pasti di masyarakat café di Paris, London dan New York."

Untuk pertama kalinya wanita bisa memilih untuk tidak menikah

"Di antara bintang-bintang lesbian yang bergaya dan berbakat di zaman itu adalah pelukis Romaine Brooks dan rekannya, penulis Natalie Barney, bersama dengan penyair dan penulis buku The Well of Loneliness, Radclyffe Hall.

Wanita seperti mereka membantu menyusun agenda selama beberapa dekade berikutnya, dan gaya chic dan androgini mereka telah terbukti bertahan - dress androgini dan penyesuaian maskulin untuk wanita telah muncul secara berkala selama dekade berikutnya, dan sekarang, hampir seabad, penampilan sekali lagi menikmati kebangkitan, seperti yang dilakukan label asal Prancis Céline pada khususnya.

Hak atas foto Warner Bros Image caption The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald mengekalkan era ini -dengan memasukkan karekter atlet yang modis seperti Lenglen, kedalam salah satu tokohnya, Jordan Baker

Di New York itu adalah era Renaisans Harlem, dengan gelombang energi kreatif dari seniman kulit hitam, musisi dan penulis, terutama penulis dan aktivis sosial Langston Hughes, salah satu inovator paling awal dari puisi jazz.

Sementara itu perbedaan rasial di Eropa semakin ditantang, para musisi jazz Afrika-Amerika banyak tampil, dan penari kabaret berbakat dan flamboyan Josephine Baker menjadi ikon era ini.

Ini adalah saat pembebasan untuh menghapus batas, kata Nothdruft: "Wanita karir lahir, dan untuk pertama kalinya wanita bisa memilih untuk tidak menikah. Wanita muda bekerja pada siang hari, dan diajak berkeliling di Chinatown, klub jazz dan klub malam.

"Pesta berlangsung selama 10 tahun dan kemudian, seperti yang dikatakan Fitzgerald:" melompat ke kematian yang spektakuler pada bulan Oktober 1929 ".

Berkilauan tapi tragis, indah dan terkutuk, generasi yang bangkrut secara emosional - inilah bagaimana orang-orang dari generasi ini sering digambarkan. Tapi dalam suasana hati dan estetikanya, belum lagi progresifnya, era Jazz masih bisa dibilang merupakan era yang paling menggoda dan berpengaruh secara budaya dari semuanya. Dan menyenangkan saat itu berlangsung.

Seperti yang dicatat Fitzgerald di Echoes of the Jazz Age, esainya untuk edisi Scary 1620 Magazine: "Setelah dua tahun, era Jazz nampak jauh seperti hari-hari sebelum perang. Bagaimanapun juga, itu adalah waktu yang dipinjam - keseluruhan kesepuluh negara yang hidup dengan ketidaktaatan grand ducs dan kasihan gadis-gadis paduan suara. Tapi moralitas itu mudah sekarang dan menyenangkan berada di usia dua puluhan pada waktu tertentu dan tidak tahu apa-apa. "