Mengapa bekerja lebih sedikit bagus untuk produktivitas Anda?

Menguasai 'istirahat aktif' jauh lebih sulit daripada yang terlihat, tetapi ada alasan bagus mengapa kita harus tetap bekerja.

Ketika saya pindah ke Roma di Italia dari Washington, DC, satu pemandangan menghantam saya lebih dari yang bisa dilakukan oleh satu pilar kuno atau basilica: orang tidak melakukan apa-apa.

Saya sering melihat wanita tua bersandar di jendela mereka, menyaksikan orang-orang lewat di bawah,atau keluarga ketika di jalan-jalan sore mereka, sering sekali berhenti untuk menyapa teman-teman.

Bahkan kehidupan kantor terbukti berbeda.

Lupakan sandwich yang dibuat dengan terburu-buru. Saat makan siang, restoran dipenuhi oleh para profesional yang menikmati makanan yang layak.

Tentu saja, sejak orang-orang kaya Eropa melakukan perjalanan dan mulai menuliskan pengamatan mereka pada abad ketujuh belas, orang luar telah mencontoh gagasan 'keangkuhan' Italia. Dan itu bukan keseluruhan cerita. Teman-teman yang sama yang pulang ke rumah dengan skuter mereka untuk makan siang yang santai sering kembali ke kantor untuk bekerja sampai jam 8 malam.

Meski begitu, kepercayaan yang jelas dalam menyeimbangkan kerja keras dengan il dolce far niente, manisnya tidak melakukan apa pun, selalu membuat saya terpesona. Lagi pula, tidak melakukan apa pun tampaknya menjadi kebalikan dari menjadi produktif.Dan produktivitas, baik kreatif, intelektual atau industri, adalah penggunaan terakhir dari waktu kita.

Tetapi ketika kita mengisi hari-hari kita dengan semakin banyak 'melakukan', banyak dari kita yang menemukan bahwa aktivitas non-stop bukanlah apotheosis produktivitas. Itu adalah musuhnya.

Para peneliti sedang meneliti bahwa itu tidak hanya berarti bahwa pekerjaan yang kita hasilkan pada akhir hari 14 jam adalah kualitas yang lebih buruk daripada ketika kita segar. Pola kerja ini juga merongrong kreativitas dan kognisi kita. Seiring waktu, itu dapat membuat kita merasa sakit secara fisik - dan bahkan, ironisnya, seolah-olah kita tidak memiliki tujuan.

Pikirkan pekerjaan mental seperti melakukan push-up, kata Josh Davis, penulis Two Awesome Hours . Katakanlah Anda ingin melakukan 10.000. Cara yang paling 'efisien' adalah melakukannya sekaligus tanpa istirahat. Kita tahu secara naluriah, bahwa itu tidak mungkin.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sesuai peraturan, negara-negara di Uni Eropa memiliki empat minggu cuti yang dibayar, sementara di Italia ada tambahan 10 hari libur.

Sebaliknya, jika kita melakukan beberapa saat, antara kegiatan lain dan merentang selama berminggu-minggu, mencapai hitungan 10.000 akan menjadi jauh lebih layak.

"Otak sangat mirip otot dalam hal ini," tulis Davis. "Atur kondisi yang salah melalui pekerjaan yang konstan dan kita bisa mencapai sedikit. Siapkan kondisi yang tepat dan mungkin tidak banyak yang tidak bisa kita lakukan. "

Lakukan atau mati

Banyak dari kita, betapa pun, cenderung menganggap otak kita bukan sebagai otot, tetapi sebagai komputer: mesin yang mampu bekerja secara konstan. Itu bukan hanya tidak benar, tapi juga mendorong diri kita untuk bekerja berjam-jam tanpa istirahat. Ini bisa berbahaya, kata beberapa ahli.

Orang yang bekerja lebih dari 11 jam sehari hampir 2,5 kali lebih mungkin mengalami episode depresi besar dibandingkan mereka yang bekerja tujuh hingga delapan

"Gagasan bahwa anda dapat secara tidak terbatas meregangkan fokus dan waktu produktivitas anda secara sewenang-wenang ini benar-benar salah. Ini merugikan diri sendiri," kata ilmuwan riset Andrew Smart, penulis Autopilot .

"Jika anda terus-menerus menempatkan diri anda ke dalam utang kognitif ini, di mana fisiologi Anda mengatakan 'saya butuh istirahat' tetapi Anda terus mendorong diri sendiri, Anda mendapatkan respons stres tingkat rendah yang kronis - dan, dari waktu ke waktu, sangat berbahaya."

Satu meta-analisis menemukan bahwa jam kerja yang panjang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 40% - hampir sama dengan merokok (50%). Yang lain menemukan bahwa orang yang bekerja berjam-jam memiliki risiko stroke yang lebih tinggi secara signifikan, sementara orang yang bekerja lebih dari 11 jam sehari hampir 2,5 kali lebih mungkin mengalami episode depresi besar dibandingkan mereka yang bekerja tujuh hingga delapan jam.

Hak atas foto Getty Images Image caption Kasus kematian karena terlalu banyak kerja di Jepang membuat pemerintah harus membayar ganti rugi sebesar Rp 287 juta rupiah kepada keluarga yang ditinggalkan.

Di Jepang, ini telah menyebabkan tren karoshi, atau kematian karena terlalu banyak kerja yang mengganggu.

Jika anda bertanya-tanya apakah ini berarti bahwa anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengambil liburan yang sudah lama tertundaa itu, jawabannya mungkin ya. Satu studi tentang pengusaha di Helsinki menemukan bahwa lebih dari 26 tahun, para eksekutif dan pengusaha yang mengambil lebih sedikit hari libur di usia paruh baya diprediksi akan mengalami kematian lebih awal dan kesehatan yang lebih buruk di usia tua.

Liburan juga bisa benar-benar mengatasi ini. Satu penelitian terhadap lebih dari 5.000 pekerja Amerika penuh waktu menemukan bahwa orang yang mengambil kurang dari 10 hari libur berbayar mereka setahun memiliki sedikit lebih dari satu-dalam-tiga peluang untuk mendapatkan kenaikan gaji atau bonus selama tiga tahun. Orang yang mengambil lebih dari 10 hari? Dua dari tiga kesempatan.

Produktivitas terbukti

Sangat mudah untuk berpikir bahwa efisiensi dan produktivitas adalah obsesi yang sama sekali baru. Tapi filsuf Bertrand Russell tidak akan setuju.

"Akan dikatakan bahwa sementara sedikit kesenangan itu menyenangkan, pria tidak akan tahu bagaimana mengisi hari-hari mereka jika mereka hanya memiliki empat jam kerja dari 24," tulis Russell pada tahun 1932.

Dia pula menambahkan, "itu tidak akan benar pada setiap periode sebelumnya. Sebelumnya ada kapasitas untuk hati yang ringan dan bermain yang telah sampai batas tertentu dihalangi oleh kultus efisiensi. Pria modern berpikir bahwa segala sesuatu harus dilakukan demi sesuatu yang lain, dan tidak pernah untuk kepentingannya sendiri."

Artinya, beberapa orang yang paling kreatif dan produktif di dunia menyadari pentingnya melakukan kerja lebih sedikit. Mereka memiliki etos kerja yang kuat - tetapi tetap berdedikasi untuk beristirahat dan bermain.

"Kerjakan satu hal pada satu waktu hingga selesai," tulis seniman dan penulis Henry Miller dalam 11 perintahnya dalam menulis ."Berhenti pada waktu yang ditentukan! ... jaga manusia! Lihat orang, pergi ke berbagai tempat, minum jika kamu menyukainya."

Bahkan, ayah pendiri AS, Benjamin Franklin, contoh dari seseorang yang rajin, mengabdikan sebagian besar waktunya untuk tidak bekerja. Setiap hari ia memiliki istirahat makan siang selama dua jam, malam bebas agenda dan tidur malam penuh.

Alih-alih bekerja tanpa henti di kariernya sebagai pencetak, untuk membayar tagihan, ia menghabiskan "banyak waktu" untuk hobi dan bersosialisasi. "Bahkan, minat yang membawanya keluar dari profesi utamanya membawa begitu banyak hal indah yang dikenalnya, seperti menciptakan kompor Franklin dan penangkal petir," tulis Davis.

Hak atas foto Getty Images Image caption Penemu dan ilmuwan Benjamin Franklin melakukan eksperimen untuk mengungkap fakta-fakta tentang petir dan listrik.

Bahkan pada tingkat global, tidak ada korelasi yang jelas antara produktivitas suatu negara dan jam kerja rata-rata. Dengan kerja 38,6 jam seminggu, misalnya, rata-rata karyawan AS bekerja 4,6 jam seminggu lebih lama daripada Norwegia. Tetapi berdasarkan pendapatan per kapita, pekerja Norwegia berkontribusi setara $78,70 atau setara Rp 1.117.874 per jam - dibandingkan dengan AS yang hanya $ 69,60 atau setara Rp 988.615 per jam.

Adapun Italia, yang menjadi rumah bagi il ilce jauh niente? Dengan rata-rata jam kerja 35,5 jam, itu menghasilkan hampir 40% lebih banyak per jam daripada Turki, di mana orang bekerja rata-rata 47,9 jam per minggu. Bahkan ujungnya Inggris, di mana orang bekerja 36,5 jam.

Semua rehat kopi itu, tampaknya, mungkin tidak terlalu buruk.

Gelombang otak

Alasan kita memiliki hari kerja delapan jam per hari adalah karena perusahaan menemukan bahwa memotong jam kerja karyawan memiliki efek sebaliknya yang mereka harapkan: meningkatkan produktivitas mereka.

Selama Revolusi Industri, 10 hingga 16 jam sehari adalah normal. Ford adalah perusahaan pertama yang bereksperimen dengan delapan jam per hari - dan mendapati para pekerjanya lebih produktif tidak hanya per jam, tetapi secara keseluruhan. Dalam dua tahun, margin keuntungan mereka berlipat ganda.

Satu survei terhadap hampir 2.000 pekerja di Inggris menemukan bahwa orang hanya produktif selama 2 jam dan 53 menit dari hari delapan jam

Jika delapan jam sehari lebih baik daripada yang 10 jam, bahkan jam kerja yang lebih singkat bisa lebih baik lagi? Mungkin. Untuk orang di atas 40 tahun, penelitian menemukan bahwa 25 jam kerja seminggu dapat optimal untuk kognisi, sedangkan ketika Swedia baru-baru ini bereksperimen dengan enam jam kerja, itu menemukan bahwa karyawan memiliki kesehatan dan produktivitas yang lebih baik.

Ini tampaknya bergantung pada bagaimana orang berperilaku selama hari kerja. Satu survei terhadap hampir 2.000 pekerja kantor di Inggris menemukan bahwa orang hanya produktif selama 2 jam dan 53 menit dari delapan jam sehari.

Sisa waktu dihabiskan untuk memeriksa media sosial, membaca berita, melakukan obrolan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dengan rekan kerja, makan - dan bahkan mencari pekerjaan baru.

Ketika kita mendorong diri kita, kita perlu lebih banyak istirahat daripada yang kita pikirkan. Kebanyakan orang hanya dapat menangani satu jam latihan yang disengaja tanpa istirahat

Kita dapat fokus untuk jangka waktu yang lebih pendek ketika kita mendorong diri kita ke tepi kemampuan kita. Para peneliti seperti psikolog Stockholm University, K Anders Ericsson telah menemukan bahwa ketika terlibat dalam jenis 'praktik yang disengaja' yang diperlukan untuk benar-benar menguasai keterampilan apa pun, kita membutuhkan lebih banyak istirahat daripada yang kita pikirkan.

Kebanyakan orang hanya dapat menangani satu jam tanpa istirahat. Dan banyak di bagian atas, seperti musisi elit, penulis dan atlet, tidak pernah mendedikasikan lebih dari lima jam sehari secara konsisten untuk karya mereka.

Praktek lain yang mereka bagikan? "Kecenderungan mereka yang meningkat untuk tidur siang rekuperatif," tulis Ericsson - salah satu cara, tentu saja, untuk mengistirahatkan otak dan tubuh.

Penelitian lain juga menemukan bahwa mengambil jeda singkat dari tugas membantu peserta mempertahankan fokus mereka dan terus melakukan pada tingkat tinggi. Tidak mengambil istirahat membuat kinerja mereka lebih buruk.

Istirahat aktif

Tetapi 'istirahat', sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa peneliti, tidak selalu merupakan kata terbaik untuk apa yang kita lakukan ketika kita berpikir kita tidak melakukan apa-apa.

Seperti yang telah kami tulis sebelumnya , bagian otak yang aktif ketika anda 'tidak melakukan apa-apa' yang dikenal sebagai jaringan mode-default atau default-mode network (DMN), memainkan peran penting dalam konsolidasi memori dan membayangkan masa depan . Ini juga area otak yang aktif ketika orang memperhatikan orang lain, berpikir tentang diri mereka sendiri, membuat penilaian moral atau memproses emosi orang lain .

Dengan kata lain, jika jaringan ini dimatikan, kita mungkin harus berjuang untuk mengingat, memperkirakan konsekuensi, memahami interaksi sosial, memahami diri sendiri, bertindak secara etis atau berempati dengan orang lain - semua hal yang membuat kita tidak hanya berfungsi di tempat kerja, tetapi di kehidupan.

"Ini membantu Anda mengenali pentingnya situasi yang lebih dalam. Ini membantu Anda membuat makna dari banyak hal. Ketika Anda tidak membuat makna dari hal-hal, Anda hanya bereaksi dan bertindak saat ini, dan Anda tunduk pada berbagai jenis perilaku dan keyakinan maladaptif kognitif dan emosional," kata Mary Helen Immordino-Yang, seorang ahli syaraf dan peneliti di Institut Otak dan Kreativitas Universitas Southern California.

Kita juga tidak akan dapat menemukan ide atau koneksi baru. Tempat kelahiran kreativitas, DMN menyala ketika Anda membuat asosiasi di antara subjek yang tampaknya tidak berhubungan atau muncul dengan ide orisinal . Ini juga merupakan tempat di mana momen 'ah-ha' anda mengintai - yang berarti jika, seperti Archimedes, anda mendapatkan ide brilian anda saat mandi atau berjalan-jalan, anda harus berterima kasih pada biologi Anda.

Jika, seperti Archimedes, anda mendapatkan ide brilian anda saat mandi atau berjalan-jalan, anda harus berterima kasih pada biologi Anda

Mungkin yang paling penting dari semuanya, jika kita tidak mengambil waktu untuk mengalihkan perhatian kita ke dalam, kita kehilangan elemen penting dari kebahagiaan.

"Kita hanya melakukan hal-hal tanpa membuat makna dari itu banyak waktu," kata Immordino-Yang.

"Ketika anda tidak memiliki kemampuan untuk menanamkan tindakan anda ke arah yang lebih luas, mereka merasa tanpa tujuan dari waktu ke waktu, dan kosong, dan tidak terhubung dengan rasa diri anda yang lebih luas. Dan kita tahu bahwa tidak memiliki tujuan seiring waktu terhubung dengan tidak memiliki kesehatan psikologis dan fisiologis yang optimal. "

Pikiran yang tidak tenang

Tetapi karena siapa pun yang telah mencoba meditasi tahu, melakukan apa pun ternyata sangat sulit. Berapa banyak dari kita, setelah 30 detik meditasi, meraih ponsel kita?

Bahkan, itu membuat kita sangat tidak nyaman sehingga kita lebih suka menyakiti diri sendiri. Secara harfiah. Pada 11 penelitian yang berbeda, para peneliti menemukan bahwa peserta lebih suka melakukan apa saja - bahkan mengatur sendiri kejutan listrik - daripada tidak melakukan apa-apa. Dan itu bukan seolah-olah mereka diminta duduk diam lama: antara enam dan 15 menit.

Hak atas foto Getty Images Image caption Filsuf Bertrand Russel menyebut: "Orang-orang Amerika butuh istirahat, tapi mereka tak menyadarinya."

Kabar baiknya adalah anda tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan manfaat. Memang benar bahwa istirahat itu penting. Tapi begitu juga refleksi aktif, mengunyah masalah yang anda miliki atau pikirkan tentang sebuah ide.

Bahkan, apa pun yang membutuhkan memvisualisasikan hasil hipotetis atau skenario yang dibayangkan - seperti mendiskusikan masalah dengan teman-teman, atau tersesat dalam buku yang bagus - juga membantu, kata Immordino-Yang. Jika Anda memiliki tujuan, anda bahkan dapat melibatkan DMN anda ketika melihat media sosial.

"Jika anda hanya melihat foto yang cantik, itu tidak diaktifkan. Tetapi jika anda berhenti dan membiarkan diri anda sendiri mengomel pada cerita yang lebih luas tentang mengapa orang di foto itu merasa seperti itu, membuat narasi di sekitarnya, maka anda mungkin sangat mengaktifkan jaringan-jaringan itu," katanya.

Bahkan hanya dengan berjalan satu kali, lebih baik di luar, telah terbukti meningkatkan kreativitas secara signifikan

Ini juga tidak membutuhkan banyak waktu untuk membatalkan efek merugikan dari aktivitas konstan. Ketika orang dewasa dan anak-anak dikirim keluar, tanpa perangkat mereka, selama empat hari, kinerja mereka pada tugas yang mengukur kreativitas dan pemecahan masalah meningkat sebesar 50%.

Bahkan hanya dengan berjalan satu kali, lebih baik di luar, telah terbukti meningkatkan kreativitas secara signifikan.

Metode lain yang sangat efektif untuk memperbaiki kerusakan adalah meditasi: sesedikit satu minggu latihan untuk subjek yang tidak pernah bermeditasi sebelumnya, atau satu sesi untuk praktisi yang berpengalaman, dapat meningkatkan kreativitas, suasana hati, memori dan fokus .

Tugas lain yang tidak memerlukan konsentrasi 100% juga dapat membantu, seperti merajut atau mencoret-coret. Seperti yang ditulis Virginia Woolf di Room of One's Own: "Menggambar gambar adalah cara yang sia-sia untuk menyelesaikan pekerjaan pagi yang tidak menguntungkan. Namun di dalam kemalasan kita, dalam mimpi kita, bahwa kebenaran yang terendam terkadang sampai ke puncak. "

Waktu habis

Entah itu berjalan menjauh dari meja anda selama 15 menit atau keluar dari kotak masuk anda untuk malam itu, bagian dari perjuangan kita adalah kendali - ketakutan bahwa jika kita mengendurkan cengkeraman sejenak, semuanya akan runtuh.

Hak atas foto Getty Images Image caption Satu studi menemukan bahwa pekerja yang mengambil hari libur lebih sedikit akan mengalami kematian lebih cepat dan kesehatan yang lebih buruh di usia tua.

Itu semua salah, kata penyair, pengusaha dan pelatih kehidupan Janne Robinson. "Metafora yang saya gunakan adalah api. Kami memulai bisnis, dan kemudian setelah setahun, seperti, kapan kami dapat libur seminggu, atau menyewa seseorang untuk masuk? Sebagian besar dari kita tidak mempercayai seseorang untuk datang pada kita. Kami seperti, 'Api akan padam', "katanya.

"Bagaimana jika kita hanya percaya bahwa bara api itu begitu panas, kita bisa pergi, seseorang bisa melempar kayu dan itu membuat bara tetap terbakar?"

Itu tidak mudah bagi kita yang merasa seperti kita harus terus 'melakukan'. Tetapi untuk berbuat lebih banyak, tampaknya, kita mungkin harus merasa nyaman dengan melakukan lebih sedikit.

Anda bisa membaca versi asli dari tulisan ini di The compelling case for working a lot less di BBC Capital