Apa yang membuat kisah The Handmaid's Tale relevan dan populer?

Hak atas foto Rebecca Hendin

Novel Margaret Atwood yang dikeluarkan pada 1985 ini memang mengambil inspirasi dari politik, tapi kini menjadi sangat relevan, menurut Jennifer Keishin Armstrong.

Topi lebar warna putih dan mantel merah kini menjadi simbol penindasan atas perempuan.

Novel The Handmaid's Tale karangan Margaret Atwood yang terbit pada 1985 menempelkan citra ini pada pikiran kita lewat penggambaran distopia masa depan di mana perempuan harus menjalani perbudakan reproduksi agar mengandung anak-anak kalangan elite — dan mantel merah serta topi putih itu adalah seragam tanda tunduk mereka.

Selama lebih dari tiga dekade, citra itu muncul di sampul berbagai buku di seluruh dunia, atau pada poster versi filmnya yang keluar pada 1990, lalu pada iklan-iklan untuk serial televisinya yang muncul pada 2017.

Para perempuan pun juga mengenakan seragam tersebut untuk berdemonstrasi soal hak-hak reproduksi.

Handmaid atau pelayan yang kita lihat di balik pakaian itu kemungkinan adalah Offred, narator kisah tersebut.

Sebagai pelayan di Republik Gilead, Offred secara rutin harus menuruti ritual seks dengan seorang komandan, Fred (namanya diambil dari nama si komandan, 'of Fred' atau milik Fred).

Dia adalah salah satu perempuan yang masih subur yang dikumpulkan untuk menjalani tugas reproduksi setelah banyak perempuan dari kelas yang berkuasa dinyatakan tidak subur karena terpapar racun lingkungan.

Sebelum perebutan kuasa yang terjadi menggulingkan pemerintahan resmi AS dan mengubahnya menjadi negara teokrasi Gilead, dia menikah dengan seorang pria bernama Luke dan punya anak perempuan yang masih kecil.

Hak atas foto McClellan and Stewart Image caption The Handmaid's Tale diterbitkan pada 1985 dan langsung sukses serta mendapat tanggapan positif — bahkan masuk dalam salah satu nomine peraih penghargaa Man Booker serta Nebula.

Atwood menyebut novel itu sebagai 'fiksi spekulatif', sebuah karya yang membayangkan masa depan yang bisa terjadi jika tak ada kemajuan teknologi dari masa sekarang.

Dengan kata lain, dia menyampaikan, "Fiksi sains punya monster dan pesawat luar angkasa; fiksi spekulatif bisa benar-benar terjadi."

Setiap aspek dari buku itu terinspirasi dari kejadian sosial dan politik dari awal 1980an, saat dia menulis buku itu.

Image caption Margaret Atwood, usia 78, memenangkan Man Booker pada 2000 lewat The Blind Assassin — karyanya yang lain juga sudah diadaptasi untuk televisi dan film, seperti Alias Grace.

Inilah yang membuat novel Atwood punya cara yang sedikit menyeramkan dalam menggambarkan suatu masa, bahkan sejak pertama kali terbit, ada banyak kejadian yang mirip.

Saat pertama terbit pada 1985, Atwood mengambil kliping koran dari wawancaranya tentang buku itu untuk menunjukkan kebetulan-kebetulan di dunia nyata yang mirip dengan plot novel tersebut.

Buku itu mencerminkan kecenderungan Amerika Serikat yang semakin menerima konservatisme, terbukti lewat terpilihnya Ronald Reagan sebagai presiden, selain juga kekuatan kelompok Kristen kanan yang meningkat dan berkuasanya organisasi pelobi mereka, seperti Moral Majority, Focus on the Family dan Christian Coalition — selain juga semakin populernya televangelis.

Karakter Serena Joy di The Handmaid's Tale dulunya adalah seorang televangelis yang menjabarkan kebijakan teokratis yang kini memaksanya, dan perempuan lain, untuk hidup di rumah.

Atwod menulis soal Serena Joy, "Dia tidak lagi menulis pidato. Dia tak bisa lagi bersuara. Dia tinggal di rumah, tapi dia tak mendapat kepuasan di sana. Pasti dia merasa begitu marah, saat kata-katanya, apa yang dia inginkan, jadi kenyataan."

Meski Atwood adalah warga Kanada dan dia menulis tentang masa depan — dalam resensinya di The New York Review of Books, Joyce Carol Oates menduga novel Atwood berlatar 2005 — namun dia mengatakan bahwa komentar politik yang disampaikan lewat novelnya itu ditujukan pada Amerika Serikat tahun 1980an, termasuk semakin meningkatnya kekuatan politik kelompok Kristen fundamentalis, kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, serta berbagai serangan akan hak reproduksi perempuan.

Perlawanan akan aborsi di AS pada masa itu termasuk video propaganda 'The Silent Scream' yang tersebar luas, yang menampilkan serangkaian kasus pengeboman dan pembakaran klinik aborsi dan usulan agar undang-undang memberi perlindungan hak sipil pada janin.

Administrasi Presiden Reagan juga memutuskan tradisi panjang pemerintah AS, yang kemudian hanya memberi bantuan keuangan bagi organisasi internasional bagi kesehatan perempuan yang mempromosikan keluarga berencana 'alami' — atau tidak berhubungan seks — di negara-negara miskin.

Seperti yang pernah ditulis oleh profesor sastra Inggris, SC Neuman, pada 2006 dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh University of Toronto Quarterly, "Singkatnya, Offred adalah karya fiksi hasil dari feminisme era 1970an, dan dia mendapati dirinya dalam situasi fiksi yang merupakan perlawanan akan kekuatan aktivisme hak perempuan yang menguat pada awal 1980an."

Hak atas foto Hulu Image caption Adaptasi The Handmaid's Tale dari Hulu adalah serial paling populer dari layanan streaming tersebut dan memenangkan penghargaan Emmy untuk drama terbaik pada 2017.

Bahkan, pada masa itu, tak semua orang di pemerintahan AS menentang apartheid yang berlaku di Afrika Selatan: Dick Cheney, yang kemudian menjadi wapres AS, menentang pembebasan Nelson Mandela dari penjara, sementara senator John McCain memilih untuk tidak menyimpang dari pemerintahan Afrika Selatan.

Sambil mengingat Bantustan dari era apartheid Afrika Selatan, Atwood, dalam The Handmaid's Tale, menulis bahwa orang kulit hitam di Amerika telah 'dipindahkan' ke 'National Homeland' di kawasan Midwest.

Puritanisme dan kebijakan publik

The Handmaid's Tale selalu dibahas sebagai semacam peringatan feminis dan sudah pula diinterpretasi sebagai tanggapan atas seksisme dalam Kitab Kejadian.

Tapi apa yang digambarkan oleh Atwood bukan hanya spekulasi tentang apa yang akan terjadi jika kelompok kanan menguasai AS, tapi didasarkan atas apa yang terjadi di berbagai tempat lain.

Menurut Atwood, dia terinspirasi oleh obsesi Nicolai Ceausescu untuk meningkatkan tingkat kelahiran di Romania, yang berdampak pada pengawasan atas perempuan hamil dan larangan aborsi serta alat kontrasepsi, selain juga pembunuhan atas oposisi dari rezim Ferdinand Marcos di Filipina.

Gagasan untuk 'memberikan' anak-anak dari kelas bawah ke kelas yang berkuasa muncul dari Argentina, ketika junta militer mengambil alih kekuasaan pada 1976, dan 'menghilangkan' 500 anak dan menempatkan mereka pada pemimpin yang terpilih.

Hak atas foto Hulu Image caption Elisabeth Moss memerankan Offred, karakter utama dalam kisah Atwood — serial TV ini kini sudah melebihi plot novelnya, dan para penulis naskah menciptakan materi baru.

Namun Puritanisme Amerika tak diragukan lagi adalah tema sentral dalam teks Atwood — dan dia mendeskripsikan hubungan antara apa yang terjadi di AS pada 1980an dan kolonis Puritan pada abad 17 di New England.

"Suatu bangsa tak pernah membangun suatu bentuk pemerintahan yang radikal di atas sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya," kata Atwood di The Guardian pada 2012.

"Maka…USSR menggantikan polisi rahasia kekaisaran dengan polisi rahasia yang lebih menakutkan, dan begitu seterusnya. Dasar yang mendalam di AS — atau setidaknya itulah pikiran saya — bukan pencerahan era abad 18 dengan struktur republik yang relatif baru, dengan pembahasan soal persamaan derajat dan pemisahan antara gereja dan negara, tapi teokrasi yang menguasai abad 17 di New England yang puritan, dengan bias terhadap perempuan, dan hanya butuh kesempatan agar periode kekacauan sosial itu kembali memunculkan dirinya."

"Reagan sendiri menyebut mimpinya akan AS sebagai 'kota yang berkilau di atas bukit', meminjam istilah yang digunakan oleh kaum Puritan di koloni Teluk Massachusetts.

Akan serelevan apa?

Buku Atwood mendapat tanggapan positif baik dari kalangan kritikus maupun pembaca, namun adaptasi filmnya yang keluar empat tahun kemudian dianggap tidak berhasil.

Kesulitan-kesulitan dalam tahap produksi menunjukkan betapa relevannya novel tersebut: sebagian besar studio tak mau meluncurkan film yang begitu penuh dengan tema perempuan, dan banyak aktris besar yang takut akan materi yang radikal itu.

Versi filmnya yang keluar pada 1990 kadang serius, tapi juga kadang seksi, dan menghambur-hamburkan talenta aktris sekelas Natasha Richardson dan Faye Dunaway.

Sutradara Jerman Volker Schlöndorff membayangkannya sebagai thriller seksual, jelas sebuah pemahaman yang salah akan materi aslinya.

Richardson yang memerankan Offred tak hanya kehilangan kekuatannya — naskah film menghapus narasinya, dan menghapus makna penting buku itu — namun dia diobjektifikasi.

Penilaian dari para kritikus pun sebagian besar negatif, dan film ini gagal di pasaran, dan hanya meraih $5 juta dari total anggaran $13 juta.

Hak atas foto Old Dutch Image caption Atwood, yang berasal dari Kanada, mengambil inspirasi dari logo produk deterjen dan pembersih Old Dutch untuk topi para pelayan.

Sejak itu, The Handmaid's Tale telah menginspirasi beberapa adaptasi kecil dan karya serupa. Adaptasi teater novel ini diproduksi di AS di Tufts University dan untuk tur di Inggris.

Sebuah opera karya Poul Ruders yang pertama dipentaskan di Kopenhagen pada 2000, kemudian ditampilkan juga oleh English National Opera di London pada 2003 dan oleh Canadian Opera Company pada 2004-05. The Royal Winnipeg Ballet pun membuat versi mereka sendiri pada 2013.

Hak atas foto Jo Ingles/Ohio Public Radio/TV Statehouse News Image caption Pada Juni 2017, sekelompok perempuan mengenakan pakaian yang terinspirasi oleh serial televisi ini untuk memprotes undang-undang anti-aborsi yang membatasi di Ohio.

Baru pada tahun lalu, saat The Handmaid's Tale mulai diputar di Hulu sebagai adaptasi serial televisi, maka novel itu diakui di budaya pop.

Produser acara itu mengubah beberapa detail untuk membawa serial itu ke masa kini, termasuk dengan penggunaan teknologi modern seperti Uber, Tinder, cappuccino, dan situs Craiglist dalam kilas balik ke kehidupan Offred sebelum menjadi handmaid.

Namun serial itu menjadi semakin menyeramkan ketika ada perubahan besar di politik AS dengan terpilihnya Donald Trump, yang dilantik tiga bulan sebelum serial itu diputar.

Tiba-tiba beberapa kejadian besar dalam buku dan serial tersebut menjadi sangat mungkin terjadi: pemerintahan yang menetapkan darurat militer setelah serangan ekstremis Islam, rezim yang secara sistematis menghilangkan kelompok gay, dan masyarakat yang memprioritaskan memiliki anak (dan merendahkan perempuan) di atas segala-galanya.

"Betapa tepatnya, dan betapa mengerikannya, saat Republik Gilead didirikan akibat perebutan kekuasaan ketika fundamentalis Kristen yang menolak masyarakat yang liberal, tanpa tuhan, dan bebas, membunuh presiden, menembaki Kongres, dan menyatakan darurat nasional, dan menyalahkannya pada 'fanatis Islam'," kata Joyce Carol Oates di retrospektif Handmaid pada 2006.

"Seperti halnya di 1984 karya Orwell, Republik menguatkan keberadaan mereka dengan mempertahankan perang yang terus-menerus dengan 'musuh' yang dibenci."

Hak atas foto BBC News Image caption Kelompok aksi Manx mengenakan pakaian yang serupa dengan kostum Handmaid's Tale pada Juli 2017 untuk memprotes kurangnya akses terhadap penyedia layanan aborsi di Isle of Man.

Semua ini berhubungan dengan ketakutan atas kecenderungan otoritarianisme Trump dan posisi wakil presidennya yang anti-gay dan anti-aborsi.

Kostum Handmaid pun menjadi umum terlihat pada protes-protes terhadap produk hukum yang dimaksudkan untuk membatasi kebebasan reproduksi perempuan.

Aksi Women's March yang didorong oleh pelantikan Trump seolah menjadi cermin atas adegan-adegan kilas balik dalam serial televisi tersebut, dengan perempuan di jalan yang memprotes hilangnya hak-hak mereka.

Dengan musim kedua The Handmaid's Tale, kini serial ini terasa semakin penting, meski lansekap budaya kini berubah secara besar-besaran untuk perempuan.

Sejak akhir musim lalu, gerakan #metoo mulai menyebar, dan kisah Offred pun berubah bersamanya.

Tanpa membocorkan terlalu banyak soal musim keduanya, yang sudah melampaui novel yang ditulis oleh Atwood, Offred kini menemukan cara untuk mengambil kembali kekuatannya dalam rezim yang menekannya dan dia merebut momen itu dengan cara yang memuaskan — mirip seperti perempuan yang menemukan kekuatan dalam mengisahkan cerita mereka lewat #metoo dan #timesup.

Tentu saja ini bukan kebetulan; produser serial ini sadar akan perubahan dalam gerakan perempuan yang terjadi saat mereka mengembangkan musim ini.

Sejak peluncuran buku tersebut, salah satu frasa yang paling sering dikutip dari The Handmaid's Tale adalah yang ditulis oleh pendahulu Offred di tembok lemari di kamarnya: Nolite te bastardes carborundorum. Jangan biarkan para bajingan itu menggerusmu.

Dan kata-kata ini telah menjadi penyemangat sampai-sampai banyak perempuan yang mentatonya di tubuh mereka.

"Banyak orang yang mengenakan kostum Handmaids saat Hallowe'en dan juga saat protes — mereka menggunakan kostum tersebut untuk mencerminkan kegandaan," tulis Atwood di The Guardian.

"Apakah ini hiburan atau ramalan politik yang suram? Bisakah menjadi keduanya? Saya tidak mengharapkan ini terjadi ketika saya menulis buku ini."

Pesan The Handmaid's Tale serta ikonografinya kini terasa sangat mudah dibandingkan dengan dunia nyata.

Tapi kita selalu mengatakan itu terhadap karya-karya Atwood. Apakah kita akan mengatakan hal yang sama jika ada versi adaptasi baru yang keluar, tiga dekade dari sekarang?

Versi asli tulisan ini bisa Anda baca di Why The Handmaid's Tale is so relevant today di laman BBC Culture