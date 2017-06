Cara tersembunyi arsitek untuk mempengaruhi suasana hati Anda

Hak atas foto City Psychology Image caption Bangunan dan kota dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan kita.

Karena lebih banyak orang hidup di perkotaan, perancang tata kota memikirkan kembali bagaimana pengaruh bangunan pada suasana hati kita di era "neuro-arsitektur" seperti sekarang.

"Kita membentuk bangunan dan kemudian bangunan membentuk kita," ujar Winston Churchill pada tahun 1943 sambil mempertimbangkan perbaikan gedung House of Commons (Dewan Rakyat) yang rusak karena bom tersebut.

Lebih dari 70 tahun berlalu, dia pasti akan senang mengetahui bahwa ahli syaraf dan psikolog telah menemukan banyak bukti yang mendukungnya.

Kita sekarang tahu, misalnya, bahwa bangunan dan kota dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan kita, dan sel-sel khusus di daerah otak hipokampus kita selaras dengan geometri dan susunan ruang yang kita tinggali.

Namun, arsitek di perkotaan sering kurang memperhatikan efek kognitif potensial dari ciptaan mereka pada penduduk kota.

Penting untuk merancang sesuatu yang unik dan tiap-tiap individu cenderung mengacuhkan pertimbangan bagaimana hal itu bisa membentuk perilaku orang-orang yang akan hidup di lingkungan tersebut.

"Ada beberapa panduan bagus (berdasarkan bukti) di luar sana" tentang bagaimana merancang bangunan yang mudah digunakan, kata Ruth Dalton, yang mempelajari ilmu arsitektur dan kognitif di Universitas Northumbria di Newcastle. "Banyak arsitek memilih untuk mengabaikannya. Mengapa demikian?"

Bulan lalu, Konferensi Conscious Cities di London mempertimbangkan bagaimana ilmuwan kognitif bisa membuat penemuan mereka lebih mudah diakses oleh arsitek.

Konferensi tersebut mempertemukan para arsitek, perancang, insinyur, ilmuwan saraf, dan psikolog, yang semuanya semakin malang-melintang pada tingkat akademis, namun masih jarang digunakan.

Image caption Para perencana tata kota metropolitan seperti Tokyo bekerja keras untuk mendesain keseimbangan antara perkotaan yang sibuk dengan akses alam seperti taman kota.

Salah satu pembicara konferensi, Alison Brooks, seorang arsitek yang memiliki spesialisasi dalam desain perumahan dan sosial, mengatakan kepada BBC Future bahwa wawasan berbasis psikologi dapat mengubah konsep bagaimana kota dibangun.

Menghalangi sosialisasi

"Jika sains bisa membantu profesi desain membenarkan nilai desain dan pengerjaan bagus, itu akan menjadi alat yang sangat hebat dan sangat mungkin mengubah kualitas lingkungan yang dibangun," katanya.

Interaksi yang lebih besar di antara disiplin-disiplin ilmu ini, misalnya, akan mengurangi kemungkinan untuk mengulangi cerita buruk tentang arsitektur seperti kompleks perumahan Pruitt-Igoe tahun 1950 di St. Louis, Missouri, yang 33 blok apartemennya tidak menarik - dirancang oleh Minoru Yamasaki. Ia juga berada di balik pembangunan World Trade Center - dan dengan cepat menjadi terkenal karena tingkat kejahatan, kekumuhan, dan masalah sosial di sana.

Kritikus berpendapat bahwa ruang terbuka yang luas di antara blok-blok bangunan modernis tinggi tersebut menghalangi para penghuni untuk bersosialisasi, terutama karena tingkat kejahatan mulai meningkat. Bangunan tersebut akhirnya dibongkar pada tahun 1972.

Pruitt-Igoe bukanlah bangunan tidak wajar.

Kurangnya wawasan perilaku di balik proyek perumahan modernis pada masa itu, dengan perasaan terkucilkan dari masyarakat luas dan ruang publik yang tidak dipahami, membuat banyak dari proyek tersebut dirasa, dengan mengutip kata-kata penyanyi rap Inggris Tinie Tempah, yang dibesarkan di salah satu bangunan seperti itu, seolah-olah bangunan tersebut "dirancang agar Anda tidak berhasil".

Saat ini, berkat studi psikologis, kita memiliki gagasan yang jauh lebih baik tentang jenis lingkungan perkotaan yang disukai orang atau terlihat menarik.

Beberapa penelitian ini telah mencoba mengukur respon fisiologis subyek di tempat yang sebenarnya, dengan menggunakan perangkat yang dapat dipakai seperti gelang yang memantau konduktansi kulit (sebuah tanda rangsangan fisiologis), aplikasi telepon pintar yang menanyakan subyek tentang keadaan emosional, dan electroencephalogram (EEG) headset mereka yang mengukur aktivitas otak yang berkaitan dengan keadaan mental dan suasana hati.

Image caption Para peneliti kini menemukan bahwa gedung-gedung modern berdampak pada kondisi psikologi warga yang tinggal di sekitarnya.

"Ini menambahkan informasi yang sulit didapat," kata Colin Ellard, yang meneliti dampak psikologis atas desain di Universitas Waterloo di Kanada.

"Ketika kita bertanya kepada orang-orang tentang stres mereka, mereka mengatakan itu bukan masalah besar, namun ketika kita mengukur fisiologi mereka, kita menemukan bahwa respon mereka berada di luar grafik.

Desain kota pengaruhi tubuh

Kesulitannya adalah bahwa keadaan fisiologis Anda adalah penyakit yang mempengaruhi kesehatan Anda. "Melihat lebih dekat keadaan fisiologis ini dapat menjelaskan bagaimana desain kota mempengaruhi tubuh kita.

Salah satu temuan Ellard yang paling konsisten adalah bahwa orang sangat terpengaruh oleh pembangunan fasad.

Jika fasad itu rumit dan menarik, hal itu akan mempengaruhi orang secara positif, tetapi berpengaruh negatif jika fasadnya sederhana dan monoton.

Misalnya, ketika dia melewati sekelompok barang di bagian depan toko makanan Whole Foods di Lower Manhattan, gairah dan suasana hati mereka anjlok, sesuai dengan pembacaan gelang dan survei emosi di tempat pada saat itu juga.

Mereka juga mempercepat langkah mereka seolah-olah ingin segera keluar dari zona kematian. Mereka mengambil cukup banyak saat mereka sampai di restoran dan toko, di mana (tidak mengherankan) yang mereka laporkan terasa jauh lebih hidup dan hangat.

Penulis dan spesialis kota Charles Montgomery, yang bekerja sama dengan Ellard dalam studinya di Manhattan, mengatakan bahwa ini merujuk pada "bencana yang muncul dalam psikologi jalanan".

Dalam bukunya Happy City, dia memperingatkan: "Ketika pedagang eceran pinggiran kota mulai menjajah pusat kota, toko suvenir ada di tiap-tiap blok dan bangunan dan toko yang dikelola pribadi digantikan oleh ruang kosong dan dingin yang menghapus tepi jalanan yang penuh dengan keramahan. "

Temuan lain yang sering ditiru adalah memiliki akses ke kawasan hijau seperti hutan atau taman dapat mengimbangi beberapa tekanan kehidupan kota.

Hak atas foto Press Association Image caption Vancouver, Kanada adalah salah satu kota yang paling populer untuk ditinggali.

Vancouver, kawasan hijau

Vancouver, yang hasil surveinya secara konsisten menilai kota tersebut sebagai salah satu kota yang paling populer untuk ditinggali, telah membuat kebijakan ini, dengan kebijakan bangunan di pusat kota diarahkan untuk memastikan bahwa penduduk memiliki pemandangan yang layak dari pegunungan, hutan, dan samudra dari utara sampai barat.

Selain restoratif, kawasan hijau tampak memperbaiki kesehatan.

Sebuah penelitian terhadap populasi Inggris pada tahun 2008 menemukan bahwa efek kesehatan dari ketidaksetaraan, yang cenderung meningkatkan risiko penyakit masalah peredaran darah di kalangan orang-orang yang tingkat sosial-ekonominya menengah ke bawah, jauh lebih jarang terjadi di daerah yang lebih hijau.

Bagaimana bisa? Satu teori menyebutkan bahwa kompleksitas visual lingkungan alam berperan sebagai semacam pengobatan jiwa.

Itu sesuai dengan temuan Ellard di pusat kota Manhattan, dan juga dengan eksperimen realitas virtual 2013 di Islandia di mana para peserta melihat berbagai adegan di jalanan pemukiman penduduk dan menemukan yang paling banyak variasi arsitektur adalah yang paling menarik secara mental.

Studi VR (virtual reality) lainnya, yang diterbitkan tahun ini, menyimpulkan bahwa kebanyakan orang merasa lebih baik di ruangan dengan tepi melengkung dan kontur yang membulat daripada di ruang persegi panjang dengan tepi tajam - meskipun (mungkin saja) siswa desain adalah di antara para peserta yang lebih menyukai sebaliknya.

Pentingnya desain urban jauh melampaui nuansa estetika. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa dibesarkan di sebuah kota menggandakan kemungkinan seseorang terjangkit skizofrenia, dan meningkatkan risiko gangguan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan kronis.

Hak atas foto BBC Indonesia Image caption Selain restoratif, kawasan hijau di perkotaan tampak memperbaiki kesehatan.

Tekanan sosial

Pemicu utama tampaknya adalah apa yang oleh para periset disebut "tekanan sosial" - kurangnya ikatan sosial dan kohesi di lingkungan sekitar.

Andreas Meyer-Lindenberg dari Universitas Heidelberg telah menunjukkan bahwa kehidupan perkotaan dapat mengubah biologis otak pada beberapa orang, sehingga mengurangi materi abu-abu di korteks prefrontal kanan dan korteks anterior depan, dua area di mana dikaitkan dengan awal pengalaman stres.

Kedengarannya berlawanan dengan intuisi: pastilah jumlah orang yang membuat interaksi sosial lebih mungkin terjadi. Meskipun ini mungkin benar secara dangkal, jenis interaksi sosial yang bermakna yang penting bagi kesehatan mental tidak mudah didapat di kota.

Pengucilan sosial sekarang diakui oleh otoritas perkotaan sebagai faktor risiko utama bagi banyak penyakit. Mungkinkah merancang untuk melawannya, untuk membangun demi mendorong adanya pertalian?

Salah satu yang pertama mencoba adalah sosiolog William Whyte, yang menyarankan perencana tata kota untuk mengatur objek dan artefak di ruang publik dengan cara yang menyatukan orang secara fisik lebih dekat antar sesama dan memungkinkan mereka saling berbicara, sebuah proses yang dia sebut "triangulasi".

Pada tahun 1975, Project for Public Spaces, yang didirikan oleh salah satu rekan Whyte, mengubah cara orang menggunakan Rockefeller Center di New York City dengan menempatkan bangku di samping pohon yew di ruang bawah tanahnya.

Perusahaan arsitektur Snohetta telah mengikuti prinsip serupa di Times Square dengan memperkenalkan bangku granit tua yang dipahat untuk menekankan bahwa tempat ikonik tersebut, yang dulu penuh dengan mobil, sekarang menjadi tempat nyaman bagi para pejalan kaki.

Memperkaya ruang publik tidak akan mengusir kesepian dari kota-kota, namun bisa membantu dengan membuat warga merasa lebih bersatu dan nyaman dengan lingkungan sekitar mereka.

"Tinggal di antara jutaan orang asing adalah keadaan yang sangat tidak wajar bagi manusia," kata Ellard. "Salah satu pekerjaan sebuah kota adalah mengakomodasi masalah itu.

Bagaimana Anda membangun masyarakat di mana orang saling memperlakukan sesamanya dengan baik dalam situasi seperti itu? Itu lebih mungkin terjadi bila orang merasa nyaman. Jika Anda merasa positif, Anda cenderung berbicara dengan orang asing."

Image caption Kota London dapat membuat orang tersesat karena jalanannya berliku-liku.

Perasaan tersesat di kota

Satu hal yang menjamin membuat orang merasa negatif tinggal di kota adalah perasaan tersesat atau tak tahu arah yang terus menerus.

Beberapa kota lebih mudah dinavigasi daripada yang lain - pola jalanan di New York seperti kotak-kotak membuatnya relatif mudah dinavigasi, sedangkan di London, dengan pola jalanan campur-aduk dan semua berorientasi berbeda serta Sungai Thames mengalir di tengahnya, sangat membingungkan.

Pada konferensi Conscious Cities, Kate Jeffery, seorang ahli perilaku syaraf di Universitas College London yang mempelajari navigasi pada tikus dan hewan lainnya, membuat titik untuk merasa terhubung dengan tempat maka Anda perlu tahu bagaimana hal-hal berhubungan satu sama lain secara spasial.

Dengan kata lain, Anda perlu merasakan arah. Tempat dengan simetri rotasi, yang terlihat sama dengan arah yang Anda lihat dari - Piccadilly Circus, misalnya - adalah "mimpi buruk" untuk orientasi, katanya.

Mengetahui arah sama pentingnya waktu ada di dalam bangunan. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah Perpustakaan Pusat Seattle, yang telah memenangkan banyak penghargaan atas arsitekturnya.

Dalton dari Universitas Northumbria, Inggris yang telah mempelajari bangunan itu selama beberapa tahun dan telah mengedit sebuah buku tentang hal itu, mengatakan bahwa dia merasa terpesona bahwa sebuah tempat yang "dikagumi oleh para arsitek ... (bangunannya) bisa sangat tidak berfungsi".

Salah satu masalah dengan perpustakaan tersebut adalah eskalator besar satu arah dari lantai dasar ke lantai atas tanpa ada tangga untuk turun ke bawah. "Saya pikir ada keinginan para arsitek untuk mencoba dan mengubah ekspektasi serta sedikit eksentrik," kata Dalton.

"Sayangnya ketika sampai pada hal navigasi, kita memiliki harapan karena ada alasannya. Ada sedikit situasi di dunia nyata di mana Anda bisa pergi dari A ke B melalui satu rute dan Anda terpaksa mengambil rute yang berbeda dari B kembali ke A. Itu benar-benar membingungkan orang."

Hak atas foto Reuters Image caption Kota New York lebih mudah dinavigasi daripada London.

Pada sebuah forum online, salah satu dari pengguna perpustakaan berkomentar bahwa dia telah "meninggalkan gedung begitu saya bisa mengetahui bagaimana cara keluar, dengan harapan saya tidak akan mengalami serangan panik terlebih dahulu."

Tapi itu masalahnya tentang kota, orang-orang yang tinggal di dalamnya melakukan pekerjaan dengan baik untuk membuat mereka merasa seperti berada di rumah meskipun ada semua rintangan desain dan arsitektural yang mungkin dihadapi mereka, baik itu di perpustakaan yang tata letaknya sangat membingungkan atau di taman yang luas.

Manifestasi yang terlihat dari hal ini adalah "garis keinginan" yang melintas di tepian berumput dan taman yang menandai jalur pilihan orang-orang di seluruh kota.

Mereka mewakili semacam pemberontakan massal terhadap rute arsitek dan perencana yang telah ditentukan.

Dalton melihat mereka sebagai bagian dari "kesadaran terdistribusi" sebuah kota - sebuah pengetahuan bersama tentang di mana orang lain berada dan ke mana mereka bisa pergi di masa depan - dan membayangkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku kita jika garis hasrat (atau "jalur sosial" seperti yang dia sebut) bisa dihasilkan secara digital di trotoar dan jalanan.

Dia mengerti bahwa arsitek, ilmuwan syaraf dan psikolog sepertinya setuju bahwa desain yang sukses tidak begitu banyak tentang bagaimana bangunan dapat membentuk kita, seperti yang diutarakan Churchill, tapi membuat orang merasa memiliki kendali atas lingkungan mereka.

Atau seperti yang Jeffery katakan di konferensi Conscious Cities, bahwa kita adalah "makhluk di tempat kita berada". Selamat datang di era baru neuro-architecture.

Anda bisa membaca tulisan asli dalam Bahasa Inggris, The hidden ways that architecture affects how you feel dan artikel-artikel lainnya di BBC Future.