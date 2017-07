Kumpulan podcast terbaik yang bisa membantu Anda menjadi lebih pintar

Hak atas foto iStock

Semua siniar (podcast) yang ingin Anda cari ada di daftar yang telah direkomendasikan oleh para pembaca dan tim BBC Future ini.

Apakah Anda pendengar setia siniar atau baru menggunakan siniar, kami ada kumpulan beberapa audio yang paling menarik dari seluruh dunia untuk Anda semua.

Sains di sekitar kita

The Infinite Monkey Cage

Siniar ini untuk siapa: Para pencinta sains yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dasar, yang menghibur, seperti sains forensik atau fisika kuantum. Siniar ini dibawakan oleh ilmuwan Brian Cox dan pelawak Robin Ince, para pelawak dan ahli lain juga sering kali diundang untuk diwawancari.

Episode yang bisa Anda coba: What is the point of plants? (Apa gunanya tumbuh-tumbuhan?)

No Such Thing As A Fish - QI

Siniar ini untuk siapa: Para penggemar permainan Inggris QI karena diselenggarakan oleh para peneliti jenius program tersebut. Juga untuk para pencinta fakta-fakta aneh.

Episode yang bisa Anda coba dengarkan: Episode:170 No such thing as a love potion for a vole (Tidak ada jampi-jampi cinta untuk seekor tikus kecil)

Science Vs.

Siniar ini untuk siapa: Para skeptis yang mendengar tentang tren terbaru dan saat itu juga menanyakan kebenarannya. Wartawan sains, Wendy Zukerman, menyelami lautan informasinya sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Episode yang bisa Anda coba dengarkan: Attachment parenting

BrainStuff

Siniar ini untuk siapa: Orang-orang yang suka bertanya hal yang penting dalam kehidupan seperti 'Mengapa kotoran burung berwarna putih?' dan 'Bagaimana cara kerja cermin?'

Episode yang bisa Anda coba: Can your eyes pop out of your head when you sneeze? (Bisakah mata kita keluar ketika kita bersin?)

Tentang masa depan

Flash Forward

Siniar ini untuk siapa: Orang-orang yang tertarik dengan hal menakjubkan dan juga keburukan yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap bulan Rose Eveleth membayangkan skenario yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan inovasi mutakhir.

Episode yang bisa Anda coba: Back to the future: A womb away from home

Main Engine Cut Off

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang lebih memilih sesuatu yang sedikit di luar dunia ini. Anthony Colangelo memberikan informasi terbaru tentang misi luar angkasa, strategi luar angkasa, dan kehidupan umum di luar planet Bumi.

Episode yang bisa Anda coba: T+39: Opportunities for private companies within government programs

Future Thinkers Podcast

Siniar ini untuk siapa: Futurolog yang melihat kehidupan dari lensa filsafat. Siniar ini mencakup segala hal mulai dari AI (artificial intelligent - kecerdasan buatan) hingga tentang kesadaran pikiran alam bawah manusia.

Episode yang bisa Anda coba: Cyborg Buddha: James Hughes on transhuman enlightenment

IDEO Futures

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang peduli tentang apakah masa depan akan terlihat menyenangkan secara estetika dan apakah bisa menghasilkan uang bagi kita. "Di mana kewirausahaan bertemu dengan desain" - menggabungkan seni dan sains untuk membawa hal-hal mengagumkan di kehidupan.

Episode yang bisa Anda coba: Episode 41: Submarines and startups

Karma baik

The Making Good Podcast: Ethical Business, Social Enterprise and Making Good Stuff Happen

Siniar ini untuk siapa: Individu etis yang ingin mendapatkan inspirasi dan saran dari pemilik bisnis dan wirausahawan sosial etis.

Episode yang bisa Anda coba: How to be good, and do good with your money

Generation Anthropocene

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang ingin memahami bagaimana masyarakat dan juga planet Bumi merespon pengaruh manusia terhadap perubahan kondisi Bumi.

Episode yang bisa Anda coba: Carbon footprint of superheroes

The Minimalist Podcast

Siniar ini untuk siapa: Para minimalis dan siapa saja yang tertarik menyisihkan ruang untuk mendapatkan lebih banyak waktu, pengalaman, dan pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Siniar ini telah memiliki pendengar sebanyak lebih dari 20 juta orang, jadi mereka pasti punya alasannya.

Episode yang bisa Anda coba: Priorities

Costing the Earth

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang cemas tentang dampak manusia terhadap lingkungan dan ingin sekali mendengar tentang kemajuan yang dilakukan untuk menjaga Bumi.

Episode yang bisa Anda coba: Four menus to save the planet

Tips untuk kehidupan sehari-hari

How to Do Everything

Siniar ini untuk siapa: Para pencari nasihat yang ingin mengetahui semuanya dari bagaimana menjaga kentang gorengnya tetap renyah hingga bagaimana membuka tas velcro tanpa berisik.

Episode yang bisa Anda coba: The sound of silence

The Highly Sensitive Person Podcast

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang sensitif. Siniar ini mengurangi sensitivitas, meniadakan stigma yang terkait dengan hal tersebut, dan mendorong para pendengar untuk jeli, teliti, dan menghargai perasaan orang lain.

Episode yang bisa Anda coba: Six hidden benefits of being highly sensitive

The Art of Charm

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang tak pernah puas menginginkan banyak tips kehidupan percintaan, gaya hidup, dan karier.

Episode yang bisa Anda coba: Shaquille O'Neal - Flat Earth theory

The Tim Ferriss Show

Siniar ini untuk siapa: Manusia super. Tim Ferriss, "manusia tikus belanda (marmot) yang terbaik di dunia", mendekonstruksi bagaimana para miliarder dan bintang bisa mencapai posisi mereka saat ini, dan bagaimana caranya agar Anda bisa melakukannya juga.

Episode yang bisa Anda coba: Myers-Briggs, diet mistakes, and immortality.

Pikiran atas materi

All in the Mind

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang tertarik pada pengalaman luas yang mencakup keanehan umat manusia, dibawakan oleh presenter BBC, Claudia Hammond.

Episode yang bisa Anda coba: Anxiety and children; First impressions; Mental health manifestos; Insiders' guide

Hidden Brain

Siniar ini untuk siapa: Analisis yang lebih dalam dan lebih panjang tentang isu-isu psikologi individual. Cerita-cerita psikologi yang terbaik.

Episode yang bisa Anda coba: Me, myself and IKEA

The Unbeatable Mind Podcast

Siniar ini untuk siapa: Para pelatih otak. Program ini dibawakan oleh Mark Divine, pensiunan komandan Angkatan Laut, yang mencakup segala hal mulai dari filosofi dan bela diri emosional, kebugaran, dan performa fisik elite.

Episode yang bisa Anda coba: Mapping the brain and peak performance

The Psychology of Eating

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang makan makanan sehat dan yang ingin mengubah pola makan mereka. Program ini tentang menjaga kesehatan diri sendiri dan gambaran tubuh yang positif, tidak mengejek mereka yang gemuk.

Episode yang bisa Anda coba: When two partners have a different approach to food

Hal-hal yang aneh

Unexplained

Siniar ini untuk siapa: Orang-orang yang penasaran dengan hal-hal di luar nalar. Program ini disiarkan dua kali seminggu tentang peristiwa-peristiwa kehidupan sebenarnya yang misterius yang masih memerlukan penjelasan hingga kini.

Episode yang bisa Anda coba: Whispers in the trees: Part 1

Lost origins

Siniar ini untuk siapa: Orang-orang yang percaya tentang alien dan sejarah alternatif. Atau para pendengar yang tertarik pada kepercayaan seperti ini dan ingin memasuki dunia baru yang aneh.

Episode yang bisa dicoba: Evidence of the pyramids in Antartica

Everyone Else

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang usil dan suka ingin tahu. Ini adalah proyek menarik yang bertanya kepada orang asing untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan selama yang mereka mau.

Episode yang bisa dicoba: Seen

The Lineup Podcast

Siniar ini untuk siapa: Mereka yang ingin menerapkan beberapa psikologi forensik terhadap pemikiran paranormal mereka.

Episode yang bisa dicoba: A murder in London

