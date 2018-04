Mengapa menjadi penyendiri baik untuk kesehatan Anda

Hak atas foto Getty Images

Saya bisa menjadi orang yang enggan bergaul. Terkadang saya diam-diam senang ketika rencana sosial dibatalkan . Saya merasa resah dalam jam-jam ketika sedang bergaul. Saya bahkan pernah pergi retret meditasi gratis selama 10 hari - bukan untuk meditasi, tetapi untuk mendapatkan keheningan.

Jadi saya bisa merasakan apa yang diceritakan penulis Anneli Rufus dalam Party of One: The Loner's Manifesto:

"Ketika di acara TV tampak orang tua menghukum anak-anak mereka dengan memerintahkan mereka untuk pergi ke kamar mereka, saya bingung. Saya menyukai kamar saya. Berada di sana di balik pintu yang terkunci adalah hadiah. Bagiku hukuman adalah ketika diperintah untuk bermain Yahtzee dengan sepupuku Louis. "

Kecenderungan asosial seperti ini seringkali jauh dari ideal. Penelitian yang melimpah menunjukkan bahaya isolasi sosial, yang dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius di negara-negara yang memiliki populasi yang menua dengan cepat (meskipun pembicaraan tentang 'epidemi kesepian' mungkin terlalu berlebihan).

Di Inggris, Royal College of General Practitioners mengatakan bahwa kesepian memiliki tingkat risiko yang sama untuk kematian dini layaknya diabetes. Maka dari itu koneksi sosial yang kuat penting untuk fungsi kognitif, fungsi motorik dan sistem kekebalan tubuh yang berjalan lancar.

Ini sangat jelas dari kasus isolasi sosial yang ekstrim. Contoh orang yang dipenjara, anak-anak diisolasi di panti asuhan yang sewenang-wenang, dan tahanan yang ditahan di sel isolasi semuanya menunjukkan bagaimana kesendirian yang berkepanjangan dapat menyebabkan halusinasi dan bentuk lain dari ketidakstabilan mental.

Tapi ini adalah kasus kesendirian yang parah dan tidak disengaja.

Bagi kita yang hanya lebih memilih waktu sendirian, penelitian yang muncul menunjukkan beberapa berita baik: ada banyak hal yang harus dikesampingkan - baik untuk kehidupan kerja kita dan kesejahteraan emosional kita.

Ruang kreatif

Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan kreativitas.

Gregory Feist, yang berfokus pada psikologi kreativitas di California San Jose State University, telah mendefinisikan kreativitas sebagai pemikiran atau kegiatan dengan dua elemen kunci : orisinalitas dan kegunaan.

Hak atas foto Getty Images

Dia telah menemukan bahwa ciri-ciri kepribadian yang umumnya terkait dengan kreativitas adalah keterbukaan (penerimaan terhadap pemikiran dan pengalaman baru), self-efficacy (keyakinan), dan otonomi (independensi) - yang mungkin termasuk "kurangnya perhatian untuk norma-norma sosial" dan "preferensi untuk sendirian".

Faktanya, penelitian Feist pada seniman dan ilmuwan menunjukkan bahwa salah satu ciri paling menonjol dari orang-orang kreatif adalah minat mereka yang lebih rendah dalam bersosialisasi.

Salah satu alasannya adalah bahwa orang-orang seperti itu cenderung menghabiskan waktu sendirian untuk mengerjakan kerajinan mereka.

Plus, Feist mengatakan, banyak artis "mencoba untuk memahami dunia internal mereka dan banyak pengalaman pribadi internal yang mereka coba berikan ekspresi dan makna melalui seni mereka."

Hak atas foto Getty Images Image caption Satu karakter yang sangat berkaitan dengan kreativitas adalah independen --yang bisa dikategorikan preferensi para penyendiri

Kesendirian memungkinkan untuk refleksi dan observasi yang diperlukan untuk proses kreatif itu.

Pembenaran baru-baru ini dari ide-ide ini datang dari psikolog di sebuah universitas di Buffalo, Julie Bowker, yang meneliti penarikan diri dari sosial.

Penarikan sosial biasanya dikategorikan ke dalam tiga jenis: rasa malu yang disebabkan oleh rasa takut atau kecemasan; penghindaran, dari ketidaksukaan bersosialisasi; dan tidak bisa bersosialisasi, dari preferensi untuk kesendirian.

Sebuah makalah oleh Bowker dan rekan-rekannya adalah yang pertama menunjukkan bahwa jenis penarikan sosial dapat memiliki efek positif - mereka menemukan bahwa kreativitas dikaitkan secara khusus dengan ketidakberpihakan.

Mereka juga menemukan bahwa tidak bisa bersosialisasi tidak memiliki korelasi dengan agresi (rasa malu dan penghindaran).

Hal ini penting karena sementara penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak bisa bersosialisasi mungkin tidak berbahaya, Bowker dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa itu benar-benar dapat bermanfaat.

Orang yang tidak ramah cenderung "memiliki cukup interaksi," kata Bowker. "Mereka memiliki preferensi untuk sendirian, tetapi mereka juga tidak keberatan bersama orang lain."

Hak atas foto Photosbyphab at Nappy.co Image caption Penelitian menemukan orang-orang yang tidak suka bersosialisasi memiliki level kreativitas tinggi

Ada variasi gender dan budaya, tentu saja. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tidak ramah di Cina memiliki masalah interpersonal dan akademik yang lebih banyak daripada anak-anak yang tidak bersosialisasi di Barat.

Bowker mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini menyempit karena dunia menjadi lebih global.

Namun, ternyata kesendirian itu penting, lebih dari sekedar untuk kreativitas.

Fokus ke dalam

Umumnya dipercaya bahwa para pemimpin harus bersosialisasi. Tetapi ini tergantung - antara lain, pada kepribadian karyawan mereka.

Satu studi tahun 2011 menunjukkan bahwa di cabang-cabang pizza di mana karyawan lebih pasif, bos ekstrovert dikaitkan dengan laba yang lebih tinggi. Tetapi di cabang-cabang di mana karyawan lebih proaktif, para pemimpin introvert lebih efektif.

Salah satu alasannya adalah bahwa orang introvert cenderung merasa terancam oleh kepribadian dan saran yang kuat. Mereka juga lebih cenderung mendengarkan.

Sejak zaman kuno, sementara itu, orang-orang telah menyadari adanya hubungan antara isolasi dan fokus mental. Setelah semua, budaya dengan tradisi pertapa agama percaya bahwa kesendirian penting untuk pencerahan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Banyak agama menanggap periode menyepi sangat penting

Penelitian terbaru telah memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang penyebabnya. Salah satu manfaat dari tidak bisa bersosialisasi adalah keadaan istirahat aktif mental di otak, yang sejalan dengan kesendirian.

Ketika orang lain hadir, otak Anda tidak bisa tidak memberikan perhatian. Ini bisa menjadi gangguan positif. Tapi itu masih menjadi selingan.

Melamun tanpa adanya gangguan seperti itu mengaktifkan jaringan mode default otak. Di antara fungsi lainnya, jaringan ini membantu mengkonsolidasikan memori dan memahami emosi orang lain.

Memberi kebebasan pada pikiran yang mengembara tidak hanya membantu fokus dalam jangka panjang tetapi juga memperkuat rasa Anda terhadap diri sendiri dan orang lain.

Paradoksnya, karena itu, periode kesendirian sebenarnya membantu ketika tiba saatnya untuk bersosialisasi sekali lagi. Dan terkadang tidak adanya fokus pada akhirnya membantu konsentrasi dalam jangka panjang.

Pendukung yang lebih baru dari kesendirian yang bijaksana dan produktif adalah Susan Cain, penulis Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking dan pendiri Quiet Revolution, sebuah perusahaan yang mempromosikan tempat keja yang tenang dan bersahabat bagi para introvert.

"Hari-hari ini, kita cenderung percaya bahwa kreativitas muncul dari proses yang sangat suka berteman, tetapi pada kenyataannya itu membutuhkan perhatian yang berkelanjutan dan fokus yang mendalam," katanya.

"Selain itu, manusia adalah makhluk sosial yang berpori sehingga ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang lain, kita secara otomatis menerima pendapat dan estetika mereka. Untuk benar-benar memetakan jalan atau visi kita sendiri, kita harus bersedia menyita diri kita sendiri, setidaknya untuk beberapa waktu."

Kesehatan hermit

Namun, garis antara kesendirian yang bermanfaat dan isolasi yang berbahaya dapat menjadi kabur.

"Hampir semuanya bisa adaptif dan maladaptif, tergantung seberapa ekstrem yang mereka dapatkan," kata Feist.

Suatu gangguan ada hubungannya dengan disfungsi. Jika seseorang berhenti memedulikan orang dan memutus semua kontak, ini bisa mengarah pada pengabaian hubungan sosial yang patologis. Tapi orang kreatif namun tidak doyan bergaul berbeda dengan hal ini.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sendiri bisa mengaktifkan bagian dari otak, yang secara paradoks, memperkuat kemampuan kita dalam menjalin relasi sosial

Bahkan, Feist mengatakan, "ada bahaya nyata dari orang-orang yang tidak pernah sendirian."

Sulit untuk menjadi introspektif, sadar diri, dan sepenuhnya santai kecuali Anda kadang-kadang menyendiri. Selain itu, introvert cenderung memiliki persahabatan yang lebih sedikit tetapi lebih kuat - yang telah dikaitkan dengan kebahagiaan yang lebih besar .

Seperti halnya banyak hal, kualitas selalu berada diatas kuantitas. Memupuk beberapa hubungan yang solid tanpa merasa perlu untuk terus mengisi hidup Anda dengan suara gosip pada akhirnya mungkin lebih baik bagi Anda.

Jadi, jika kepribadian Anda cenderung tidak bisa bergaul, Anda tidak perlu merasa perlu berubah. Tentu saja, itu dilengkapi dengan peringatan. Tapi selama Anda memiliki kontak sosial biasa, Anda memilih kesendirian daripada dipaksa masuk dalamnya, Anda memiliki setidaknya beberapa teman baik dan kesendirian Anda baik untuk kesejahteraan atau produktivitas Anda, tidak ada gunanya memaksa tentang bagaimana menyesuaikan kepribadian yang notabene berbentuk persegi menjadi bundar.

Jadi, jangan ragu untuk tidak ambil pusing dengan kalender sosial Anda. Itu sudah disetujui psikolog.

Anda bisa membaca versi asli dari tulisan ini Why being a loner maybe good for your health di BBC Future