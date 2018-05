Mengapa desain analog masih bertahan di era digital?

Hak atas foto Getty Images

Revolusi digital seharusnya mengubur segalanya, mulai dari kamera film, pemain piringan hitam, pena dan kertas. Namun, kegemaran atas barang-barang ini mengalami kebangkitan belakangan ini.

Musim panas lalu, saya merasa suntuk. Saya baru saja mulai mengerjakan proposal untuk sebuah buku baru, dan meskipun memulai banyak rancangan paragraf pembukaan yang potensial dalam dokumen pengolah kata, sepertinya tidak ada yang terasa cocok.

Saya mengetik apa yang ada dalam pikiran saya, membacanya, mengelus-elus kepala saya, lalu menyoroti dan menghapus semua yang tulis, mengulangi proses itu berulang kali, tanpa akhir.

Setelah dua jam tanpa hasil ini (disela, mari kita jujur, dengan banyak berselancar di media sosial), saya menutup laptop dan berjalan pergi ... namun sebelumnya saya menyempatkan meraih pena dan beberapa potongan kertas.

Saya berjalan sebentar, menemukan tempat teduh yang nyaman untuk duduk, dan mulai menulis kata-kata dan ide-ide yang sangat ingin saya tuangkan, tetapi tak bisa saya lakukan di komputer.

Saya menggambar garis-garis di sekitar kata-kata, titik-titik yang menghubungkan frasa, membuat piramida dan bagan-bagan dan lingkaran dan menggaris bawahinya, lalu mencabik-cabing halaman seolah-olah saya adalah seorang ilmuwan atau penggubah lagu brilian dalam sebuah montase film.

Apa yang saya hasilkan bukanlah sesuatu yang koheren atau bahkan terbaca. Itu adalah coretan coretan yang tidak masuk akal bagi pembaca, tetapi itu memiliki efek yang diinginkan. Ketika saya kembali ke komputer, ide-ide yang bergulat dalam benak saya berada dengan rapi ke tempatnya.

Terobosan saya tidak datang dengan wahyu atau inspirasi ilahi, tetapi berkat manfaat desain analog yang terbukti. Di dunia di mana perangkat interaksi, alat dan proses digital ada dimana-mana dan sangat kuat, ide dan metode analog bisa bertahan karena apa yang mereka, secara unik, bisa capai.

Hak atas foto Getty Images Image caption Di zaman unduhan digital musik yang menjamur, penjualan piringan hitam tetap meningkat setiap tahun

Ketika saya berbicara tentang analog, saya mengacu pada proses dan produk - dua fenomena yang berbeda dari dunia desain - yang tidak memerlukan komputer atau teknologi digital supaya bisa berfungsi.

Ini bisa sesederhana seperti kertas dan pena, cat dan kanvas, clay atau kayu balsa untuk permodelan, atau elektronik dan alat sederhana untuk menyampaikan ide.

Hari ini, dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang canggih di hampir setiap komputer dan telepon, menggunakan desain analog pasti pilihan yang sadar. Tetapi analog adalah salah satu opsi yang bisa dipilih seseorang atau organisasi. Alasannya, yang dihasilkan analog berbeda dari desain serupa yang dibuat di komputer.

Memilih untuk menggunakan proses dan produk analog memungkinkan desain dengan gangguan dan interferensi yang minimum

Ada alasan mengapa setiap pekerja kreatif dan calon bos perusahaan rintisan yang bekerja di kedai kopi biasanya terlihat sambil membawa jurnal di sebelah laptop dan telepon mereka.

Kertas mungkin hanya terbatas pada area permukaan fisiknya, tetapi apa yang dapat anda lakukan dalam halaman dibatasi hanya dengan goresan pena.

Memang, parameter sepotong kertas dan bentuk lain dari produk analog sering menjadi semacam batasan yang memicu kreativitas dan penemuan.

Perangkat lunak, di sisi lain, terhambat oleh aturan.

Saya tidak bisa dengan bebas, secara fisik, mencoret-coret catatan pada dokumen digital di mana saya mengetik artikel ini dan bahkan jika saya bisa, itu pasti akan terasa lebih rumit daripada meletakkan pena saya di atas kertas.

Akan ada masalah dengan penyimpanan, dan pemformatan, dengan mencari bentuk pointer yang tepat untuk ditulis, dan apakah tanda yang sama itu dapat dilihat pada komputer dengan sistem operasi yang berbeda atau versi perangkat lunak yang lebih lama.

Hak atas foto Getty Images Image caption Jurnal seperti yang dijual oleh Moleskine mengalami penjualan yang terus meningkat

Apakah anda seorang arsitek membuat sketsa bangunan, konsultan yang menulis gagasan tentang presentasi, desainer furnitur yang memegang kain, atau perancang perangkat lunak yang membangun sebuah situs, mengadopsi pendekatan analog terhadap proses desain mengubah sifat proses itu.

Ini membatasi apa yang dapat anda lakukan dengan ruang, materi, dan waktu, tetapi melakukannya akan membebaskan imajinasi untuk berpikir lebih bebas dan kreatif.

Tidak percaya pada saya? Cobalah memberikan potongan kertas yang sama kepada 30 anak di kelas sekolah dasar dan lihat berbagai kreasi yang muncul.

Memilih untuk menggunakan proses dan produk analog memungkinkan desain dengan gangguan dan interferensi minimum - tidak ada pengecekan Instagram, tidak ada email, tidak ada suara ping yang mengganggu proses.

Hasilnya jauh dari sempurna atau rapi, tetapi juga tidak cenderung terpaku dalam detail, seperti memilih font warna biru yang anda mau, ketika anda benar-benar hanya perlu menulis teks atau mencoret-coret.

Inilah sebabnya mengapa sketsa 'di balik serbet' tetap begitu kuat, mengapa papan tulis adalah fitur wajib dalam setiap ruang kerja yang inovatif, dan mengapa bahkan perusahaan Silicon Valley seperti Google mengharuskan desainer mereka mengambil kursus tentang cara membuat sketsa ide mereka di atas kertas sebagai langkah pertama ketika mereka mendesain sesuatu yang baru di situs mereka.

Desain adalah proses yang cair dan terlalu sering perangkat lunak menjadi hambatan di tengah jalan.

Banyak dari kita dapat menghargai laptop yang dibuat dengan indah atau pemutar musik digital yang ramping, tetapi tidak ada dari mereka yang dimaksudkan untuk tahan lama

Tetapi desain analog melampaui proses ke objek itu sendiri. Di antara alasan mengapa popularitas produk-produk analog tertentu telah bertumbuh kembali (lihat misalnya minat yang membludak dalam piringan hitam dan dan turntable, kamera film dan permainan papan, pena dan kertas) adalah karena benda-benda yang nyata dan abadi adalah pajangan terbaik untuk desain yang hebat.

Keberhasilan Moleskine, mungkin jurnal yang paling terkenal, bukan soal teknologi baru apa pun (ini adalah jurnal!), namun tentang bagaimana tampilannya dan apa yang dirasakannya, dan cara membawanya membuat pemiliknya terlihat dan merasa.

Kartu nama berisi informasi yang sama yang dapat anda temukan secara daring, tetapi itu memberi kesan ketika disajikan kepada kenalan baru.

Penggila musik akan berdebat tanpa henti tentang apakah piringan hitam terdengar lebih baik ketimbang suara digital berkualitas tinggi, tapi tidak ada argumen bahwa mereka superior secara estetis.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hampir dua dekade setelah munculnya fotografi digital, generasi baru menemukan kembali fotografi film

Mari kita hadapi itu, tentu ada desain yang indah di dunia perangkat keras digital, dan banyak dari kita dapat menghargai laptop yang dibuat dengan indah atau pemutar musik digital yang ramping, tetapi tidak ada yang dimaksudkan untuk bertahan lama.

Pemutar musik iPod generasi pertama di dapur saya sama bergunanya bagi saya sebagai batu bata putih kecil, sementara iPhone yang berusia lebih dari empat tahun lebih rentan mati beku.

Tetapi setiap malam saya menyalakan amplifier Yamaha yang dibeli orang tua saya dengan uang pernikahan mereka pada tahun 1972, menempatkan sebuah piringan hitam yang dibuat di sebuah pabrik 50 tahun yang lalu di atas sebuah pemain piringan hitam dari tahun 1970-an, dan mendengar warisan desain yang indah dan abadi yang bermakna untuk segala usia.

David Sax adalah penulis The Revenge of Analog: Real Things dan Why They Matter

Anda bisa membaca versi Bahasa Inggris dari tulisan ini di Why analog design still endures di BBC Future