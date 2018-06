Bagaimana sebuah kota yang mengalami banjir bisa kehabisan air?

Hak atas foto Carlos Cazalis/INSTITUTE

Kota Meksiko kehabisan air - dan krisis itu memperburuk segalanya, mulai dari tumpahan air limbah hingga tanah longsor dan gempa bumi.

Salah satu kota terbesar di dunia, Kota Meksiko, adalah rumah bagi sekitar 21 juta orang - dan menggelembung menjadi 27 juta jika Anda menyertakan daerah sekitarnya. Sekitar 20% penduduk Meksiko tinggal di sana.

Pada tahun 2030, pihak berwenang memperkirakan bahwa populasi akan tumbuh hingga 30 juta orang.

Dari sekian banyak tantangan, dengan populasi sebesar itu, maka pasokan air menjadi tantangan terbesar. Faktanya, bagian infrastrukturr kota Meksiko yang memasok air sedang runtuh.

Cadangan airnya juga terancam: jika tren terus berlanjut, diperkirakan akan mengering dalam waktu 30 tahun. Dengan begitu, banyak orang yang terkena dampak ini. Artinya, salah satu krisis air terbesar di dunia sedang terjadi di depan pintu Amerika Serikat.

Terletak lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kota ini mengalami hujan lebat. Khususnya pada musim hujan yang terjadi pada Juni hingga September, sering menyebabkan banjir bandang.

Bencana banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim yang terjadi berkaitan dengan pola cuaca yang semakin tidak menentu.

Masuknya air ini membawa banyak masalah. Lalu lintas berhenti karena air membanjiri jalan. Infrastruktur yang tidak memadai dan banjir bandang dapat menyebabkan sistem pembuangan limbah meluap. Dan pipa-pipa pembuangan kotoran bisa pecah, mengisi rumah-rumah - seperti ini - dengan air kotor.

Pipa yang meledak bukan satu-satunya alasan limpahan limbah kota Meksiko. Sampah yang dibuang di jalan sering menyumbat saluran pipa, membuat cadangan sistem.

Itu dapat memiliki konsekuensi serius dengan cepat, karena kota Meksiko menghasilkan sekitar 40.000 liter limbah setiap detik.

Ini berarti para pekerja sering harus memperbaiki sistem drainase air, (seperti yang digambarkan di sini, pipa yang terletak di bawah tanah Emisor Central).

Terowongan sepanjang enam meter ini sudah bekerja berlebihan dan sudah berkarat, bahkan, mengurangi kapasitasnya untuk menguras air limbah secara efisien.

Meskipun air yang terus membanjiri dan hujan deras, kota ini menghadapi kekurangan air. Salah satu penyebabnya lantaran infrastruktur jaringan air di kota Meksiko tidak efisien dan menua: sekitar 40% air hilang.

Penduduk termiskin adalah yang terkena dampak paling parah. Beberapa di antara mereka tidak terhubung ke jaringan air kota dan harus mengandalkan air dengan membelinya per liter.

Ini adalah cara termudah untuk mengakses air, jelas Arnoldo Matus Kramer, salah satu pejabat kota.

"Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki [bagaimana orang mendapatkan air] dan memahami bahwa akses ke air adalah hak asasi manusia," jelas Kramer.

Imbasnya, banyak penduduk kota itu mengalami gangguan pasokan air, mungkin hanya mampu menyalakan keran dan mendapatkan air dua kali seminggu, kata Kramer.

Sementara banyak rumah menyimpan tangki air untuk mengatasi kekurangan pasokan ini, dan sudah pasti, ini mahal. Dan mereka menambahkan beban lain: polusi, karena truk tangki dibutuhkan untuk mengangkut air melintasi kota.

Misalnya, komunitas Xochimilco di distrik paling selatan kota mendapat air baru dua kali seminggu dengan truk. Keledai lalu membawanya sepanjang sisa perjalanan ke rumah mereka.

Bahkan para petani tidak lagi memiliki akses yang memadai ke air yang mereka butuhkan untuk menyiram tanaman dan mencuci hasil panen.

Kekeringan yang intens telah mengeringkan sumber air dan sumur yang pernah mereka gunakan. Petani seperti yang ditunjukkan di sini mencuci sayuran mereka di saluran air yang dirawat, yang pernah mengalir dengan mata air alami.

Mengingat geografi asli Kota Meksiko, kekurangan air mungkin tampak aneh. Kota ini dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi oleh cekungan danau alam yang besar.

Tetapi ketika Spanyol menjajah Meksiko pada tahun 1500-an, mereka mengeringkan danau untuk membangun kota yang lebih besar.

Ini berarti bahwa di bawah tanah, Kota Meksiko memiliki waduk air tawar - yang masih tergantung pada kota untuk sekitar 40% dari airnya.

Secara teori akuifer alami ini harus diisi ulang oleh curah hujan. Ini dapat merembes melalui lubang air seperti yang digambarkan di sini.

Tetapi kekurangan air di kota berarti cadangan air alami ini habis lebih cepat dari yang dapat diisi, terutama selama musim kering yang berkepanjangan di musim kemarau.

"Kami mengeksploitasi akuifer lokal kami pada tingkat yang sangat tinggi," kata Kramer.

"Pada saat yang sama, kami tidak menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk memiliki sistem pemantauan yang kuat. Jadi ada banyak ketidakpastian bagaimana akuifer lokal bekerja. "

Timnya menunjukkan bahwa akuifer akan habis dalam 30 hingga 50 tahun, jika tren eksploitasi saat ini berlanjut.

Eksploitasi berlebihan dari cadangan airnya juga berisiko meningkatkan aktivitas seismik dan menyebabkan penurunan permukaan tanah di dalam kota.

Beberapa bagian Kota Meksiko tenggelam sekitar 30 cm (12 inci) per tahun, hasil dari akuifer tidak 'dipompa' oleh air yang cukup untuk mendukung tanah di atas.

Penurunan permukaan tanah ini telah dikaitkan dengan gempa bumi pada September 2017 yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan banyak bangunan runtuh.

Penurunan tanah juga mempengaruhi infrastruktur di atas dan di bawah tanah - merusak pipa yang mendistribusikan air dan membuang limbah.

Bangunan ilegal, seperti rumah terapung (chinampas) yang dapat ditemukan di selatan Mexico City, juga memperburuk kualitas air dari kanal yang mereka tempati. Komisi air kota sekarang harus sering mengisi ulang saluran dengan air yang diolah atau bahkan air limbah daur ulang.

Mulai dari banjir hingga kekeringan dan suhu yang meningkat, sebagian besar cuaca ekstrem di Meksiko berkaitan erat dengan perubahan iklim.

Namun, meskipun sudah banyak orang yang menyadari hal ini, kata Kramer, mereka kurang sadar akan berkurangnya cadangan air di akuifer dan bagaimana ini menyebabkan kota tenggelam.

Jika air yang tersisa di cekungan danau hilang, itu akan memiliki efek samping lain. Penelitian menunjukkan hal itu akan mengurangi kelembaban di dalam kota.

Temperatur yang lebih tinggi juga akan menyebabkan lebih banyak air menghilang - sementara pada saat yang sama membuat kota yang kering menjadi tandus.

Ini adalah lingkaran setan tanpa solusi yang mudah terlihat.

Sebagai langkah pertama, Kramer dan departemennya sedang mengembangkan "sistem pemantauan yang kuat" dan mengidentifikasi tujuan utama yang mereka butuhkan untuk mengatasi banyak masalah kota.

Pemeliharaan pipa air yang lebih baik misalnya, hanyalah salah satu dari banyak solusi yang akan meringankan beban pasokan air Kota Meksiko yang berkurang.

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari artikel ini di How a city that floods is running out of water di BBC Future