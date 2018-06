Di manakah tempat hidup paling sehat di dunia?

Hak atas foto Getty Images

Kita cenderung berpikir bahwa hidup di kota lebih tidak sehat dibandingkan di desa. Apakah benar demikian? Dari puncak gunung hingga ke lautan, BBC Future berusaha mencari tahu.

Kebanyakan dari kita pasti mengira bahwa pindah dari kota ke desa akan membuat hidup lebih bahagia, dan bahkan lebih sehat. Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya sejalan dengan pemikiran tersebut.

"Yang berusaha kami lakukan adalah mendapatkan bukti apakah kondisi lingkungan memengaruhi kesehatan dan kebahagiaan seseorang," kata Mathew White, seorang psikolog lingkungan dari Universitas Exeter.

White dan peneliti lainnya menemukan bahwa ternyata banyak faktor penentu lingkungan mempengaruhi kondisi seseorang. Di antaranya adalah latar belakang kehidupan orang tersebut, kualitas dan lamanya paparan, serta apa saja aktivitas yang dilakukan.

Image caption Apakah wilayah pedesaan dan ruang terbuka hijau akan membuat penghuninya sehat dan bebas stress?

Secara umum, ruang terbuka hijau menguntungkan bagi kita. Tinggal di dekat taman yang dipenuhi pepohonan akan membuat kita hidup dengan polusi udara minim.

Lama waktu berada di alam juga berkaitan dengan tingkat stres. Ketika kita jalan-jalan di alam terbuka, maka tekanan darah kita akan cenderung menurun. Tubuh juga akan memproduksi sel-sel pembunuh yang bertugas membunuh berbagai penyakit seperti kanker dan virus.

Para peneliti masih mencari tahu alasannya. Ada sejumlah hipotesa. "Dari sudut pandang evolusi, kita melihat alam sebagai kunci utama bertahan hidup. Alam adalah tempat kita tinggal, jadi kita senang berada di alam."

Image caption Orang yang tinggal di kota berumur lebih panjang daripada mereka yang hidup di desa.

Namun, ini tidak berarti seluruh warga kota sebaiknya pindah ke desa.

Warga kota memang cenderung lebih mudah terpapar asma, alergi dan depresi. Meskipun begitu, orang kota cenderung tidak mengalami obesitas dan berisiko lebih rendah untuk melakukan bunuh diri dan mati ditabrak karena kecelakaan.

Orang kota juga cenderung lebih bahagia di masa tua dan hidup lebih lama.

Image caption Berbagai cara nakal, misalnya dalam membuka lahan, bisa mempertinggi risiko kematian orang yang tinggal di desa.

Meskipun kita kerap mengaitkan kota dengan polusi, kriminalitas dan stres, tetapi desa juga punya masalahnya sendiri. Sebut saja penyakit-penyakit yang dibawa oleh serangga.

Tidak hanya itu, desa juga sering menerima imbas dari berbagai hal yang dilakukan kota. Di India, sebanyak 1,1 juta orang tewas karena polusi udara pada tahun 2015. Dan 75% korbannya adalah orang yang tinggal di desa. Pasalnya, udara terbawa mengalir ke desa.

Tinggal di gunung dan laut

Lalu bagaimana dengan ide tinggal di pegunungan? Memang, partikel polusi lebih rendah konsentrasinya di tempat yang lebih tinggi. Namun, pindah tinggal ke tempat yang lebih tinggi dari polusi, punya masalahnya sendiri.

Meskipun mereka yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dari 2.500 meter, punya peluang yang lebih kecil untuk terkena penyakit jantung, stroke dan kanker, mereka berpotensi lebih besar untuk menderita penyakit paru-paru kronis dan inspeksi saluran pernafasan.

Image caption Tinggal di pegunungan tinggi juga punya masalahnya sendiri.

Karena itu, lebih baik untuk hidup di ketinggian sedang, yaitu sekitar 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut.

Di sisi lain, ada juga argumen bahwa kita sebaiknya tinggal di pinggir laut, atau setidaknya dekat dengan sumber air. Faktanya, mereka yang tinggal di dekat laut di Inggris, lebih jarang menggunakan asuransi kesehatan dibandingkan mereka yang tinggal di tengah kota.

Image caption Rumah yang memiliki pemandangan laut akan membuat penghuninya lebih rileks.

Secara evolusi, ini menurut White karena manusia cenderung melihat laut sebagai simbol keberagaman sumber bahan makanan. Selain itu di pantai juga bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga, sembari menyerap vitamin D.

Selain itu, tinggal di pinggir laut juga punya keuntungan psikologis. Pada riset yang dilakukan Kampus Pearson pada tahun 2016 di Selandia Baru, terungkap bahwa warga yang hidup dengan memandangi lautan memiliki tingkat stres yang lebih rendah.

Image caption Tertarikkah Anda tinggal di pinggir laut?

Untuk setiap tambahan 10% lautan biru yang dilihat, skala stres Kessler-nya juga akan menurun sebesar sepertiga.

Dari sana, mereka menyimpulkan bahwa "tempat hidup terbaik, jika terkait laut, adalah yang memiliki pemandangan laut hingga 20 sampai 30%. Tingkaat stres akan berkurang secara optimal."

Paparan cahaya matahari

Dari sisi kesehatan, intensitas paparan cahaya matahari ternyata tidak berbanding lurus dengan kesehatan. Sejumlah Negara Bagian di Amerika, seperti Vermont dan Minnesota, serta negara seperti Denmark dan Prancis, yang dipapar cahaya matahari dengan intensitas cukup tinggi, ternyata memiliki jumlah penderita kanker kulit yang lebih banyak.

Orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah cenderung mendapat untung lebih banyak jika tinggal di alam dibandingkan mereka yang kaya raya. Pasalnya, orang kaya bisa mengambil libur dan kemudian bepergian mengunjungi alam untuk mengurangi stress.

Yang jelas, masalah dan kesehatan kita tidak akan membaik dengan hanya pindah ke hutan atau tinggal di tepi pantai. Banyak hal lain yang terlibat menentukan kebahagiaan kita - apakah sedang bekerja atau sedang menganggur; menikah atau bercerai; dan lain sebagainya.

Image caption Kota seperti Sydney yang punya akses mudah ke alam, masih menjadi tempat favorit untuk menetap.

Dan faktanya, orang-orang tampaknya sudah paham soal hal tersebut. Kedekatan dengan alam, kini berada di posisi cukup rendah dalam poin yang dipertimbangkan orang untuk memilih tempat tinggal.

Mereka cenderung lebih memilih tempat yang aman, tenang dan dekat dengan sekolah atau kantor.

Meskipun begitu, kota-kota yang bersih, terletak di pinggir pantai dan dekat dengan alam, seperti Sydney dan Wellington, tetap menjadi tempat favorit dan dinilai paling sehat untuk ditinggali.

Anda bisa membaca versi Bahasa Inggris dari artikel ini di BBC Future dengan judul Is it really healthier to live in the countryside?