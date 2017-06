Air terjun terbesar yang pernah ada di muka bumi

Dengan tinggi dua kali lipat dan luas tiga kali lipat daripada Air Terjun Niagara, Dry Falls pantas menyandang predikat sebagai air terjun terbesar di muka bumi.

Keadaan dua dunia

Pegunungan Cascade di negara bagian Washington, AS, membagi negara menjadi dua zona iklim yang sangat berbeda. Di sebelah barat, hutan tebal dan berlumut serta pegunungan yang berselimut salju membentang dari Kanada sampai Oregon; di sinilah Anda akan mendapati Seattle dan ketiga taman nasional Washington.

Tapi, di sebelah timur pegunungan adalah sebuah lahan yang banyak orang tidak tahu, didominasi oleh lingkungan semi-gurun dan padang rumput yang luas serta daerah berbatu dan semak belukar yang disebut dengan Channeled Scablands.

Banjir pada masa lalu

Sekitar 15.000 tahun yang lalu, sebuah bendungan glasial besar menahan sebuah perairan yang dikenal sebagai Danau Missoula, yang berisi kira-kira setengah dari volume Danau Michigan yang ada saat ini.

Saat zaman es berakhir, bendungan es tersebut rusak, melepaskan air sehingga membentuk jurang sedalam 660 kaki dan ngarai sepanjang 60 mil menjadi basal padat yaitu salah satu bentuk bebatuan yang paling keras.

Retakan tanah dan tebing-tebing berbatu cokelat yang tersisa di tepi ngarai memberikan mereka nama Scablands.

Sebuah keajaiban alam

Banjir Missoula, nama yang diberikan pada banjir yang berasal dari Danau Missoula setelah bendungan es runtuh, bertanggung jawab atas perubahan besar terakhir dalam struktur geologi di Amerika Serikat; tanda-tanda pengaruh air bisa dilihat sejauh Portland, lebih dari 200 mil barat daya.

Memecah rekor

Dry Falls (pada gambar di atas), situs bekas air terjun, adalah tebing berbentuk tapal kuda yang tingginya dua kali dan tiga kali lebih lebar daripada Air Terjun Niagara, menjadikannya air terjun terbesar dalam sejarah planet Bumi ini.

Saat ini, situs tersebut dipelihara sebagai Taman Nasional Sun Lakes-Dry Falls, di mana pengunjung dapat melihat dampak peristiwa geologi yang relatif baru ini melalui pemandangannya, ngarainya, dan tampilannya yang interpretatif.

Daya yang kuat

Para ahli geologi telah menemukan bahwa ketika bendungan glasier pecah, arus air setinggi 300 kaki yang melaju dengan kecepatan 65 mil/jam meretakkan semua yang dilaluinya dan menciptakan ngarai tersebut dalam kurun waktu satu minggu.

Bersamaan dengan mengikis ngarai Grand Coulee (dalam foto), air yang dahsyat tersebut menyapu banyak lapisan basal yang dulu memenuhi ngarai tersebut.

Kehancuran yang indah

Sisa-sisa dari bebatuan ini sekarang tersebar di Washington dan sebagian di Oregon, menghiasi bentang alam dengan bentuk unik dan meninggalkan warisan hasil kehancuran yang indah.

Twin Sisters Rock (pada foto di atas) terbentuk dari perairan yang sama dengan ngarai Grand Coulee, namun menara basal ini terletak lebih dari 100 mil di bagian selatan.

Perairan idaman

Sekitar 100 tahun yang lalu, manusia mulai berduyun-duyun ke Scablands, dan bahkan sampai ke ngarai Grand Coulee sendiri, mendirikan beberapa kota kecil, taman untuk rekreasi (pengunjung dapat menginap di mobil karavan mereka), dan tempat perkemahan di sepanjang rangkaian danau air tawar yang memenuhi ngarai.

Danau-danau ini adalah beberapa dari sumber air dan tempat rekreasi terbesar di kawasan ini, sementara itu lembah sungai yang terbentuk lebih jauh ke hilir sering dimanfaatkan oleh nelayan dan pelaut untuk menghindari musim panas dan sinar matahari yang terik.

Peninggalan banjir

Salah satu pemandangan yang paling menonjol di Scablands adalah Air Terjun Palouse (foto di atas). Terletak di Taman Nasional Air Terjun Palouse, air terjun setinggi 199 kaki ini -dan ngarai sedalam 377 kaki- adalah contoh utama dari kekuatan erosi dari Banjir Missoula.

Sebuah keindahan

Sungai Palouse mengalir sejauh 167 mil, namun air terjun dan ngarai hanya membentuk empat mil terakhir sebelum bertemu dengan Sungai Snake sebagai anak sungai. Air banjir menyusuri sungai pada titik ini dengan memisahkan ngarai yang mengesankan tersebut dan membentuk jalur sungai yang ada saat ini.

Sebuah wilayah yang terancam

Wilayah Scablands mencakup lebih dari 9,6 juta hektar, yang lebih besar daripada negara bagian New Jersey, namun kurang dari 250.000 hektar yang dilindungi dalam bentuk taman federal dan negara bagian (kawasan terawat terbesar, Monumen Nasional Hanford Reach, melindungi hampir 200.000 hektar daerah tersebut).

Pada tanggal 26 April 2017, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 13792, meluncurkan tinjauan ulang atas semua kawasan nasional yang ditetapkan sejak 1996 yang ukurannya lebih dari 100.000 hektar.

Karena tindakan ini bisa membuat wilayah Scablands terancam, tetap harus dilihat apakah keajaiban alam AS yang paling baru akan mendapat pengakuan dan perlindungan yang layak.

Tulisan asli dalam bahasa Inggris The largest waterfall that ever existed bisa Anda baca di BBC Travel