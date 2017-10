Sisi mengejutkan Las Vegas yang tak banyak diketahui orang

Hak atas foto AFP/GABRIEL BOUYS

Di balik gemerlap kasino-kasino besar dan jutaan turis yang menyemut, Las Vegas sesungguhnya hanya dihuni oleh 600 ribu penduduk dan punya sisi unik yang menjadi rahasia warga setempat.

"Jelas, kalau di Vegas Senin sore kita masih bisa pesta seperti era 1999,'' kata Thomas Schneider, CEO dari Vegas Jets, yang memutuskan hijrah dari Toronto sepulang liburan ke Las Vegas.

''Tapi jangan salah, jangan mengira hidup di Vegas artinya pesta tiap hari dan setiap hari jadi turis. Anggapan ini yang keliru."

"Daerah di pinggiran Vegas indah dan sebenarnya cukup ramah anak juga. Intinya, ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di Vegas seperti berperahu atau lintas alam. Daya tarik kota ini tidak cuma melulu di Las Vegas Strip,'' kata Thomas Schneider pula.

Hak atas foto Getty Images/Ethan Miller Image caption Las Vegas menawarkan segala kemudahan kota besar, ini yang sulit disaingi oleh kota kecil

Mengapa Vegas begitu dicintai?

Sebagai destinasi kelas dunia, ada banyak kemudahan yang ditawarkan kota besar seperti Vegas. Selain itu, peluang berjumpa selebritas dan orang terkenal di jalan terbuka lebar. Pengalaman yang seperti ini yang sulit disaingi kota kecil. Restoran paling terkenal juga ada di Vegas, apapun makanan yang terbayangkan semua tersedia di sana.

Restoran vegan yang ada membuat pengalaman makan sayur di Sin City begitu menyenangkan

''Kota ini punya banyak restoran ramah vegan. Saya suka sekali," kata Ethan Renolds yang pindah dari Los Angeles ke Las Vegas, empat tahun yang lalu. ''Tempat-tempat seperti Vegeneation, Vege-way, Violette's dan Simply Pure mengolah berbagai kuliner vegetarian di Sin City jadi begitu menyenangkan. Dan, di Wynn kita juga bisa bertemu banyak menu vegan di semua cabang restoran mereka.

Berkeringat bersama seleb? Mungkin sekali. Sebab sosok terkenal suka lalu lalang di bagian kota yang tidak terlalu ramai. ''Saya mengajar Hot Pilates di TruFusion [studio kebugaran], dan Jennifer Lopez, Alex Rodriquez, dan Kendra Wilkinson baru-baru ini datang kemari,'' kata Reynolds. The Shops at Crystals, pusat belanja di ujung selatan Strip juga jadi tempat favorit Celine Dion dan Ricky Martin, lama keduanya punya pertunjukkan rutin di sana.

Hak atas foto Getty Images/Ethan Miller Image caption Bertemu dengan seleb terkenal seperti Jennifer Lopez di gym atau supermarket sudah hal biasa buat warga setempat

Terlepas dari segala kemewahan Vegas, fasilitas yang tersedia juga membuat keseharian hidup lebih nyaman buat penghuninya. ''Menurut saya, yang paling nikmat adalah bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari pukul 3 subuh,'' kata Jewell Musgrove. Dia pindah ke kota ini lima tahun lalu karena alasan pekerjaan, sebelumnya dia bermukim di kawasan Pantai Timur Amerika Serikat.

Apa rasanya tinggal di Vegas?

Penduduk asli Nevada hanya tersisa sedikit; sebagian besar warganya adalah pendatang dari negara lain atau negara bagian lain (khususnya yang bertetangga dengan Kalifornia) dan mencari peluang kerja di bidang hiburan, jasa kuliner, dan pariwisata. Sedang berkembang juga industri teknologi, namun masih skala kecil. Umumnya warga pindah ke tempat ini karena alasan cuaca, biaya hidup yang lebih terjangkau, dan lalu lintasnya juga tidak terlalu macet. Kalau dibandingkan dengan kota besar lainnya dengan peluang kerja serupa, Vegas cukup menarik.

Kami tidak perlu bolak-balik mengamati ramalan cuaca

Cuacanya yang panas dan kering, khas wilayah gurun, menjadi daya tarik tersendiri. "Di sini selalu ada matahari, sehingga kami tidak perlu bolak-balik mengamati ramalan cuaca. Kalau hujan, durasinya pendek dan biasanya hujannya menyenangkan," kata Schneider.

Hak atas foto RPM/Getty Images Image caption Tidak jauh dari Vegas, terdapat banyak ruang terbuka yang cocok untuk aktivitas lintas alam dan sepeda santai

Di Las Vegas, warganya bisa dengan mudah mencari aktivitas luar ruang, seperti lintas alam dan bersepeda tidak jauh dari kota. Biasanya warga setempat berlibur ke Gunung Charleston yang berjarak sekitar 65 kilometer di barat Vegas untuk menikmati iklim yang lebih sejuk. Kota pegunungan ini suhunya antara -1 dan -6 Celsius, lebih sejuk dari pada pusat kota di Las Vegas. Di musim dingin, wisatawan juga bisa main ski atau snowboarding.

Mudah sekali bersenang-senang di tempat ini - bahkan buat yang berpenghasilan pas-pasan. "Saya tinggal di kompleks dengan fasiltas lapangan golf, pantai buatan, dan tenis dalam/luar ruang," ungkap Musgrove. "Di rumah, saya juga punya kolam renang sendiri yang lumayan besar. Padahal penghasilan saya cuma 1.300 dollar (sekitar Rp17,5 juta) per bulan."

Wilayah gurun yang luas dikombinasi dengan populasi yang masih sedikit membuat hidup Las Vegas cukup terjangkau. Untuk menyewa rumah dengan fasilitas seperti itu di Los Angeles harganya bisa 50% lebih tinggi, kalau menurut situs pembanding harga Expatistan.com.

Hak atas foto Handout/Getty Images Image caption Warga setempat bisa menikmati diskon saat makan di berbagai restoran atau berkunjung ke pertunjukkan di pusat hiburan Las Vegas Foto: Christian Pondella/Red Bull Photofiles via Getty Images

Sebagai destinasi wisata kelas dunia, Las Vegas juga punya tiket pesawat murah ke berbagai kota di seluruh dunia. Untuk terbang ke Kalifornia, biasanya tiketnya kurang dari 100 dollar (sekitar Rp1,35 juta) pulang pergi.

Apa lagi yang wajib diketahui tentang Vegas?

Menjaga penampilan itu penting di Las Vegas, termasuk bagi warga lokal. "Anda akan kesulitan mendapat pekerjaan di bidang apapun jika tidak menyertakan foto [di surat lamaran kerja]," kata Musgrove. "Anda dituntut berpenampilan menarik, termasuk untuk bekerja di kantor dokter."

Hal ini juga berlaku di kelab hiburan, saat warga juga ingin menghabiskan malam di kota. Perempuan biasanya bisa mendaftar gratis lewat email ke promotor lokal atau memakai aplikasi seperti Guest List Las Vegas atau Discotech.

Tentunya, masing-masing kelab punya ketentuan berpakaian masing-masing. Artinya, tidak boleh pakai celana pendek, celana jin gombrong atau sepatu tenis. Untu laki-laki, biasanya yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang memakai kemeja berkerah atau yangg berpakaian modis. Dengan kartu identitas Nevada, warga juga memperoleh diskon besar (seringkali sampai 50%) saat menyewa kamar hotel, membeli tiket pertunjukkan, perawatan pijat, dan di restoran - tinggal bilang saja. Tetapi, warga baru sebaiknya berhati-hati jangan terlalu berlebihan menikmati hiburan di kota yang menawarkan segalanya tersebut, Schneider memperingatkan.

Hak atas foto Matteo/Getty Images Image caption Di Las Vegas ada sekitar 600 ribu warga yang berstatus permanent residents.

"Warga yang sudah lama tinggal di sini biasanya bilang, pilihannya antara dua: entah Anda suka Vegas dan meraih sukses di sini atau Anda menikmatinya lalu memuntahkannya," kata dia.

"Sebagian orang tidak bisa keluar dari lingkaran kehidupan malam, minuman, dan hiburan. Dan, Anda tidak bisa terus-terusan seperti itu. Sukses hidup di Las Vegas artinya paham bagaimana menyeimbangkan segala bentuk godaan tersebut."

Anda bisa membaca artikel aslinya yang berjudulThe suprising side to Las Vegas that few know, atau artikel lain diBBC Travel.