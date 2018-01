Ikaria, pulau di Yunani yang menyimpan resep umur panjang

Hak atas foto Marissa Tejada Image caption Sepertiga penduduk di Ikaria berusia lebih dari 90 tahun.

Sepertiga dari populasi di Ikaria berusia lebih dari 90 tahun. Dan mereka menghabiskan waktu setiap hari untuk melakukan apapun yang disukai di pulau Yunani itu.

Dengan rambut tipis, putih yang dijepit ke samping dan kacamata tebal yang bertengger di hidungnya, Ioanna Proiou menyelipkan jari-jarinya yang keriput dan berbintik-bintik akibat terkena sinar matahari di antara benang wol berwarna biru muda yang membentang di atas alat tenun kayunya.

Dia membunyikan sebuah tuas di mesin buatan tangan berulang kali, sebuah teknik yang telah disempurnakannya selama lebih dari 90 tahun.

Lakukan sesuatu dalam hidup yang membangkitkan gairah Anda

Dengan mesin tenun tersebut, Proiou membuat tas dan pakaian yang dia jual di toko mungilnya di Christos Raches, sebuah desa berpenduduk 300 orang di Ikaria, sebuah pulau di Yunani yang berjarak delapan jam perjalanan dengan kapal feri dari Athena.

Sambil menggerakkan tangan dengan berirama yang menyebabkan mesin tenun sedikit bergetar, perempuan berusia 105 tahun ini mengatakan kepada saya bahwa dia sangat menyukai pekerjaannya,

"Lakukan sesuatu dalam hidup Anda yang dapat membangkitkan gairah Anda," sarannya kepada saya.

"Ketika suami saya meninggal beberapa dekade lalu, saya melanjutkan apa yang saya cintai. Kemudian, seseorang melamar saya, tetapi saya katakan 'tidak'. Saya menikah dengan mesin tenun saya."

Tak jauh dari tempat Proiou menjual barang dagangannya, lapangan utama Christos Raches tampak sepi dan tenang. Warga setempat menyeruput kopi di bawah naungan pohon dan saling berbasa-basi di luar rumah mereka yang beratap terakota.

Pemilik usaha membuka dan menutup pintu mereka tanpa jadwal khusus. Banyak toko yang beroperasi dengan sebuah sistem kejujuran. Konsumen mengambil apa yang mereka inginkan dan menaruh bayaran di loket.

Pemandangan itu lazim terjadi di pulau-pulau di Yunani, tetapi Ikaria memiliki perbedaan. Di sini, sepertiga dari penghuni pulau berusia lebih dari 90 tahun.

Bersama dengan Sardinia di Italia, Nicoya di Kosta Rika, Okinawa di Jepang dan Loma Linda di California, Ikaria merupakan sebuah Zona Biru, satu dari lima tempat di mana orang dapat hidup lebih lama.

Para ahli seringkali menyebut diet sehat dan gaya hidup yang aktif merupakan kunci dari panjang umur. Para profesional di dunia medis dan antropolog yang bekerja untuk proyek Zona Biru juga mencatat pentingnya ikatan keluarga dan keterlibatan dalam komunitas agama secara dekat.

Warga Ikaria berupaya untuk tetap berhubungan dekat dengan keluarga dan tetangga mereka, dan orang lanjut usia memiliki peran yang penting dalam komunitas. Para nenek dan kakek seringkali membantu membesarkan cucu-cucu mereka atau menjalankan bisnis. Tetapi Proiou percaya panjang usianya karena hasratnya untuk menenun dan pandangan hidupnya.

"Tidak ingin lebih dari apa yang Anda butuhkan. Jika Anda iri pada orang lain, hanya akan membuat Anda stres," kata dia kepada saya.

Pensiunan dokter, Christodoulos Xenakis, memiliki teori lain mengenai bagaimana penduduk Ikaria menghindari kecemasan yang tidak perlu. Kami bertemu sebentar dalam beberapa jam kunjungan pertama saya di pulau ini dan kami setuju untuk bertemu kembali, walaupun tak mudah melacak keberadaannya.

Saya bertemu dengannya beberapa hari kemudian di desanya.

"Tidak ada yang benar-benar menetapkan janji di sini," kata pria berusia 81 tahun--yang dianggap sebagai orang muda dengan standar Ikaria.

Waktu merupakan bagian penting dari kehidupan di Ikaria, jelas Xenakis, tetapi tidak bagi anggapan banyak orang. "Itu seperti 'melihat Anda di pagi, sore atau malam'. Kami tidak stres."

Warga Ikaria menghabiskan hari-hari mereka dengan sebuah tujuan

Karena itu, Xenakis mengatakan, penduduk Ikaria menghabiskan hari-hari mereka dengan memiliki tujuan. Dengan semangat dia mengatakan kepada saya tentang proyek terakhirnya Ikaria Senior Regatta, sebuah lomba kecepatan perahu dengan usia minimal kaptennya 70 tahunan. Sebanyak 20 peserta kru berlayar dengan rute 14 mil laut dari pulau tetangga Samos ke Ikaria dan kembali ke sana.

"Itu bukan benar-benar sebuah pertandingan," kata Xenakis. "Regatta menunjukkan bahwa kami masih dapat melakukannya dan kami mampu."

"Selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan waktu Anda," tambah dia.

"Tetapi ketika Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia atau orang lain bahagia, bagaimana Anda dapat tidak merasa lebih sehat, merasa lebih baik atau lebih nyaman?"

