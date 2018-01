Bagaimana rasanya hidup di negara dengan pemerintahan terbaik di dunia?

Hak atas foto Getty Images Image caption Lanskap Santiago, ibu kota Chile. Kota ini merupakan salah satu bukti efektivitas pemerintahan Chile yang berdampak langsung secara positif kepada masyarakat.

Dari benua Amerika hingga Afrika, terdapat enam negara yang secara konsisten berada di peringkat tertinggi dalam daftar negara yang memiliki kebijakan sosial progresif.

Pemerintahan di enam negara ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan sistem hukum yang efektif.

Apa yang membuat negara dikelola secara tepat?

Meminimalkan korupsi atau memperluas akses pendidikan dan kesehatan, pemerintahan di setiap negara mengambil kebijakan berbeda untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Untuk mengukur efektivitas beragam kebijakan itu, beragam lembaga mengkompilasi statistik yang terbuka untuk publik dan mengurutkan negara berdasarkan performa mereka dalam beberapa sektor.

Indikator itu muncul, antara lain dalam indeks penegakan hukum World Justice Project serta indeks pemerintahan dan indeks kemajuan masyarakat yang digelar Bank Dunia.

Di satu sisi, setiap indeks memiliki presisi yang berbeda, namun arketipenya memunculkan tiga hal, yaitu negara yang sama konsisten berada di puncak daftar mengambil kebijakan sosial progresif, peraih tingkat kepercayaan tertinggi serta pemilik aturan hukum paling efektif.

Bagaimanapun, kebijakan yang baik adalah yang dapat mempengaruhi masyarakat. Maka kita akan membicarakan orang-orang yang tinggal di negara ini, untuk menemukan faktor yang paling berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Denmark

Ketika negara-negara Nordik berada di papan atas beragam indeks, Denmark mengambil jarak dengan para tetangganya--dan jauh meninggalkan negara di kawasan lainnya--dengan nilai sempurna pada aspek kebutuhan dasar penduduk tahun 2017 dalam indeks kesejahteraan sosial.

Hak atas foto Getty Images Image caption Denmark meraih skor sempurna untuk sektor pemenuhan hak dasar, pada indeks perkembangan masyarakat tahun 2017.

Aspek itu memuat antara lain pemenuhan nutrisi dan kesehatan warga negara serta pemberian akses pendidikan dan komunikasi. Layanan tersebut tidak hanya untuk penduduk asli yang lahir di Denmark.

"Sistem jaminan kesehatan dan sosial dikembangkan secara tepat dan dapat diakses semua orang yang tinggal di Denmark," kata Anne Steinbach, warga Jerman yang bekerja sebagai editor utama di Travel Archive, di Aarhus, kota terbesar kedua Denmark.

"Dan sebagai pelajar anda bisa mendapatkan bantuan finansial dan kursus bahasa gratis," tambah Steinbach.

Jaminan sosial di Denmark dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan, bukan dokumen kependudukan.

"Saat warga Denmark sakit, mereka tidak dapat mengikuti aktivitas kampus atau bekerja. Sangat mudah menginformasikan kondisi itu pada pemberi kerja. Sedangkan di Jerman, pelajar dan karyawan harus izin sakit dengan dasar surat dokter," kata Steinbach.

"Dua negara itu mempunyai jenjang birokrasi untuk pengambilan kebijakan dan pemerintahan. Namun di Jerman semuanya berbasis dokumen, berjenjang dan tersertifikasi, sementara Denmark memperlakukan warganya seperti teman hampir dalam setiap situasi," tuturnya.

Hak atas foto AFP Image caption Masyarakat Copenhagen beraktivitas di luar publik yang bersih dan terawat. Warga Denmark secara umum mendapatkan jaminan sosial yang mumpuni dari pemerintah.

Meski biaya hidup dan pajak di Denmark lebih tinggi dibandingkan negara Eropa lainnya, keuntungan yang diraih penduduk sebenarnya terhitung lebih banyak.

Steinbach berkata, penduduk negara itu tidak resisten terhadap pengenaan pajak yang lebih tinggi.

"Setiap orang Denmark mengutamakan hygge," ujar Steinbach, merujuk pada istilah yang secara sederhana diartikan sebagai kenyamanan bersama.

"Menonton film dan menyantap makan malam, mengundang temen-teman sesama warga Denmark merupakan cara yang sempurna untuk berakulturasi dengan budaya lokal.

"Orang Denmark senang berbincang, bergaul dan nongkrong sambil menikmati cahaya lilin, makanan lezat dan terlibat percakapan yang menarik," ucap Steinbach.

Selandia Baru

Australia dan Selandia Baru berselisih tipis di berbagai indeks, namun negara Kiwi secara umum unggul tipis dari segi stabilitas politik, hak asasi, dan ancaman terorisme yang rendah.

"Selandia Baru merupakan negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada perempuan," kata Zoe Helene, pendiri Cosmic Sister.

Helene pernah tinggal di negara itu selama 10 tahun dan kini rutin mengunjungi orangtuanya yang menetap di Selandia Baru sebagai penduduk tetap.

"Sekelompok orang membawa petisi yang ditulis di atas kertas, dari ujung Selandia Baru ke ujung wilayah lainnya, mengumpulkan tanda tangan sampai petisi pemberian hak pilih itu menjadi gulungan raksasa.

"Gulungan itu kini bisa dilihat di museum dan menurut saya gulungan itu seharusnya menjadi obyek turisme, seperti Patung Liberty (di Amerika Serikat)," ujar Helene.

Hak atas foto Getty Images Image caption Warga Selandia Baru yang berusia 65 tahun atau lebih secara otomatis mendapatkan tunjangan hari tua.

Selandia Baru juga mempunyai kebijakan yang mengagumkan untuk orangtua tunggal, anak-anak, pelajar, dan manusia berusia lanjut.

"Tahukah Anda ungkapan 'Anda dapat menilai peradaban masyarakat dari cara mereka memperlakukan manula?

"Ketika warga Selandia Baru menjadi manula dengan usia 65 tahun, mereka secara otomatis menerima tunjangan dengan nominal yang relatif banyak dari pemerintah.

"Hak itu akan mereka dapatkan, tidak peduli siapa mereka, berapa banyak gaji yang mereka dapatkan, dan wariskan serta kapan mereka mulai tinggal di Selandia Baru," ujar Helene.

Kanada

Amerika Serikat dan Kanada menempati peringkat tinggi hampir di seluruh indeks. Namun Kanada meraup skor lebih tinggi dalam stabilitas politik dan ancaman terorisme yang rendah.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pemerintah Kanada disebut lebih progresif dibandingkan Amerika Serikat.

Faktanya, Kanada berselisih tipis dengan mayoritas negara Skandinavia yang mendapatkan skor sempurna, termasuk akses terhadap gizi dan jaminan kesehatan serta pendidikan dan hak asasi.

"Kanada lebih progresif soal nilai-nilai tersebut dibandingkan tetangga kami di selatan AS. Contohnya, sangat jarang penentangan terhadap hak perempuan untuk memilih atau penghapusan hak-hak kelompok LGBTQ menjadi topik perdebatan serius di Kanada," ujar Alia Bickson, pemandu wisata di Intrepid Travel yang tinggal di Kanada. Ia memiliki kewarganegaraan ganda, Kanada dan AS.

"Tentu setiap penduduk Kanada memiliki perbedaan pandangan, namun masyarakat secara keseluruhan mendukung kebijakan yang bersimpatik pada kelompok minoritas dan perbedaan pilihan hidup," kata Bickson

Kesalahan yang terkadang dilakukan pendatang baru adalah menganggap remeh kesopanan dan perhatian yang diberikan masyarakat Kanada.

"Penduduk lokal memiliki penilaian yang tajam soal kejujuran dan mengukur sikap pendatang dengan jernih," tutur Bickson.

Jepang

Negara kepulauan ini bukan hanya meraih peringkat tertinggi di Asia dalam daftar yang dibuat Bank Dunia soal efektivitas pemerintah, supremasi hukum, dan stabilitas politik, tapi juga dalam indeks progres sosial yang mengukur layanan pendidikan dasar, air bersih dan sanitasi, serta akses terhadap gizi, nutrisi, dan jaminan kesehatan.

"Efek dari kebijakan pemerintah kerap terbukti pada kebersihan, efektivitas, dan kegunaan fasilitas publik yang dibiayai uang pajak," kata Adam Goulston, warga asli AS yang bekerja sebagai penulis kumpulan hubungan lintas budaya dan menetap di Fukuoka.

"Ini dapat dikaitkan dengan sifat dasar orang Jepang dalam menghargai kepunyaan bersama dan menjunjung erat penampilan ruang publik.

"Bagaimanapun, keadaan ini bergantung pada kebijakan yang terkadang sangat liberal, terutama jika dibandingkan dengan negara saya, AS," tutur Goulston.

Hak atas foto Getty Images Image caption Warga Jepang diwajibkan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Jaminan kesehatan di Jepang bersifat umum, meskipun mahal karena didasarkan pada rata-rata penghasilan dan pengeluaran penduduk. Namun warga Jepang dapat pergi ke dokter manapun. kapanpun, dan ongkos pengobatan itu ditanggung negara.

Walaupun usia harapan hidup dan penurunan populasi di Jepang bergantung pada kemampuan program jaminan sosial membiayai masyarakat dalam jangka panjang, tapi Goulston menyebut secara umum sistem yang dibuat pemerintah telah berjalan.

Goulston berkata, Jepang mempunyai sejumlah dokter penyakit kanker terbaik di dunia.

Sistem pendidikan merupakan salah satu kelebihan Jepang. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib. Sejumlah sekolah di Jepang meraih peringkat tinggi di tingkat global.

Meski sekolah di Jepang dikelola secara tepat dan sistematis--yang menurut Goulston dapat memunculkan standarisasi berlebihan, pemerintah Jepang mementingkan nustrisi sebagai kunci penting proses belajar-mengajar.

Berbagai sekolah di Jepang mempersiapkan makan siang untuk siswa menggunakan bahan panganan lokal dan melengkapinya dengan pelajaran tentang sejarah dan gaya hidup makan sehat.

Botswana

Botswana secara terus-menerus meraih predikat sebagai salah satu negara yang memiliki pemerintahan kuat di Afrika. Dari segi pencegahan korupsi, di tingkat regional Botswana meraih peringkat tertinggi dalam penilaian Bank Dunia dan indeks penegakan hukum.

Usai sejumlah skandal di awal dekade 1990-an, pemerintah Botswana membentuk Direktorat Korupsi dan Kejahatan Ekonomi atau DCEC pada 1994. Badan itu secara berkelanjutan menginvestigasi dan menindak pejabat yang diduga melakukan korupsi.

Tidak hanya itu, pendapat negara dari penambangan berlian juga secara adil didistribusikan ke seluruh desa.

"Setiap jengkal negara ini dibangun atas rasa persatuan nasional dan itu masih tetap berlaku hingga kini," kata Sehenyi Tlotlego, asli Botswana, seorang koordinator kegiatan amal di perusahaan penyedia jasa ekspedisi, Sanctuary Retreats.

"Kami adalah bangsa yang meyakini dan mempraktekkan 'ntwa kgolo ke ya molomo' yang berarti pertikaian diselesaikan dengan memperdebatkan solusi, bukan berperang," tuturnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Tidak seperti sejumlah negara lain di Afrika, pemerintah Botswana menjamin kebebasan pers dan hak milik pribadi.

Botswana kini terkenal dengan kemerdekaan individu, meraih skor tinggi, baik untuk kemerdekaan pers maupun hak atas harta benda. Kebebasan individu tersebut terwujud dalam interaksi sosial setiap hari.

"Masyarakat Botswana merupakan orang-orang yang sangat mudah bergaul, yang dapat berbincang secara terbuka tanpa membawa suatu niat tertentu.

"Merupakan suatu kebijaksanaan untuk tanpa tedeng aling-aling mendiskusikan persoalan dengan tujuan menuntaskannya," ujar Tlotlego.

"Kami juga merupakan masyarakat yang sangat liberal, di mana warna kulit, agama, dan gender bukan permasalahan. Kami akan mengatasi konfrontasi dan segala bentuk ketidakadilan," tambahnya.

Prinsip hak dasar itu menjadi basis yang memungkinkan warga Botswana mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan.

Tlotlego mengatakan, setiap desa berpenduduk 500 orang atau lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan klinik kesehatan dan sekolah tingkat dasar.

Botswana juga masuk daftar negara pertama yang mendeteksi wabah HIV/AIDS. Mereka menggelar pengujian akurat dan program konseling, termasuk memberikan terapi antiretroviral bagi setiap warga yang dinyatakan positif mengidap penyakit itu.

Konservasi pun menjadi kekuatan pemerintahan Botswana, yang mendorong peningkatan pariwisata menjadi 12% dari pendapat nasional bruto.

"Mayoritas anggaran yang bertambah dari industri turisme dikembalikan untuk membiayai daerah yang dilindungi, wilayah margasatwa di luar daerah dilindungi dan unit antiperburuan binatang yang terus bertambah," kata Tlotlego.

"Botswana telah membentuk dan menyokong tim antiperburuan satwa terkuat di Afrika," kata dia.

Cile

Meraih peringkat tinggi untuk pemerintahan yang transparan, pengontrolan korupsi serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan, Cile merupakan satu dari sedikit negara di Amerika Selatan yang stabil dan jauh dari kasus patgulipat.

"Meski anda dapat menyuap polisi atau politikus di negara Amerika Selatan lainnya, hal itu tidak akan bisa anda lakukan di Cile," kata Peter Murphy Lewis, pemilik penyedia jasa perjalanan Chile Guru yang telah lama menetap di negara itu.

Di sisi lain, orang asing bisa secara mudah membeli properti atau memulai usaha di Cile, dibandingkan negara lain. Proses izin bisnis itu menurut Lewis hanya memakan waktu beberapa hari.

"Meskipun terdapat jenjang birokrasi, tidak begitu sulit untuk melaluinya," ujar Mat Newton, pendiri TourismTiger yang berstatus warga ibu kota Cile, Santiago.

Hak atas foto AFP Image caption Berada di kawasan negara berkembang, Chile disebut memiliki tingkat efektivitas pemerintahan yang tinggi.

Walau sejumlah ekspatriat frustrasi pada proses keimigrasian yang lamban, ketika visa anda telah keluar, "hidup tidak akan menjadi sedemikian sukar," kata Newton.

Asuransi kesehatan di Cile murah dan efektif, namun Cile giat membangun infrasktruktur.

"Santiago dan Cile secara umum memiliki infrastruktur yang berkualitas, yang membuat kehidupan sehari-hari bebas dari kerepotan yang dikaitkan dengan warga di negara berkembang," tuturnya.

Newton merujuk pada tol dan akses terhadap air bersih serta listrik. Santiago memiliki taman publik terbesar di dunia, seluas 4.046 meter persegi, bernama Metropolitan Park, dan jalur sepeda yang telah dijelajahi pemusik legendaris, Paul McCartney.

Namun, meski Cile terbuka dan ramah pada orang asing, jenjang kelas masyarakat yang kaku biasanya menyulitkan pendatang masuk ke lingkaran pergaulan komunitas tertentu.

Lewis menyarankan para pendatang untuk bergabung ke grup komunitas di Facebook sehingga mereka dapat secara cepat berkenalan dengan warga lokal dan menemukan dokter atau penyedia jasa lain yang menguasai bahasa Inggris.

