Suku di Filipina yang menggantung peti mati di tebing

Serupa dengan suku Toraja, suku Igorot di Filipina juga mempraktekkan ritual pemakaman kuno di mana yang mati digantung di sisi tebing.

Desa terpencil Sagada terletak di pegunungan Cordillera di sebelah utara Luzon, pulau terbesar dan berpenduduk terbesar di Filipina.

Ini adalah perjalanan 8,5 jam yang bergelombang dan berliku dari Manila, tetapi bagi mereka yang bersedia melakukan perjalanan akan menghadapi tradisi kuno yang menghantui karena hal itu luar biasa.

Dalam ritual yang diyakini berasal dari 2.000 tahun yang lalu, orang-orang Igorot mengubur mayat mereka dengan peti mati yang diikat atau disematkan ke sisi tebing dan tergantung tinggi di atas tanah di bawahnya.

Kuburan yang menentang gravitasi ini diyakini membawa mereka yang semakin dekat dengan roh leluhur mereka.

Secara tradisional, para lansia membuat sendiri peti mati mereka dengan memahat kayu lokal dan melukis nama mereka di sisi samping peti.

Sebelum mayat diletakkan di peti mati, mayat itu ditempatkan di 'kursi kematian' yang terbuat dari kayu, diikat dengan daun dan sulur dan ditutupi dengan selimut.

Tubuh yang membeku itu kemudian diasapi untuk menunda proses pembusukan seiring sanak keluarga memberikan penghormatan selama beberapa hari.

Menurut pemandu suku Igorot, Siegrid Bangyay, di masa lalu, anggota keluarga memindahkan mayat dari kursi kematian ke peti mati harus mematahkan tulang orang yang mati untuk memasukkannya ke dalam peti mati sepanjang 1 meter dalam posisi janin.

Hari ini, peti mati menggantung cenderung lebih besar dan panjangnya sekitar 2 meter.

Ketika mayat dibungkus dengan daun rotan sebelum ditempatkan di peti mati, para pria di suku itu mendorong pasak logam ke tebing untuk menangguhkan peti mati di tempat peristirahatan terakhirnya.

Sebelum peti jenazah diangkut ke tebing, pelayat membiarkan cairan dari bungkusan mayat yang membusuk menetes ke tubuh mereka, percaya bahwa itu akan membawa keberuntungan bagi mereka.

Meski upacara pemakaman kuno Igorot tergolong unik, tapi hal semacam itu telah dipraktekkan di kantong Cina dan Indonesia.

Di tempat lain, tradisi ini sudah hilang sejak lama, tetapi di Sagada, tradisi tetap hidup. Menurut Bangyay, pemakaman tebing terakhir terjadi pada tahun 2010.

Dalam beberapa tahun terakhir, segerombolan wisatawan yang tertarik mulai melakukan ziarah ke Sagada untuk mengunjungi peti mati gantung.

Ironisnya, pemakaman vertikal ini telah berubah menjadi mata pencaharian yang menguntungkan bagi orang-orang Igorot, memberikan dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan ke seluruh desa.

Menurut Bangyay, ada jauh lebih sedikit pemakaman gantung-peti di Sagada daripada di generasi sebelumnya.

Namun dia sangat yakin tradisi akan terus berlanjut.

Bahkan, dia sendiri berharap suatu hari akan memasuki akhirat dengan cara ini, bertransformasi, seperti katanya, dari 'pemandu wisata ke objek wisata'.

Anda bisa menikmati versi bahasa Inggris dari tulisan ini di The Filipino tribe that hangs its dead from cliffs di BBC Travel