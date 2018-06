Di Meksiko City Anda bisa jelajahi kota ini seumur hidup

Hak atas foto Getty

Meksiko City semarak dengan kehidupan. Kota bersemangat dengan campuran sejarah dan modernitas ini sering mengejutkan pengunjung yang baru pertama kali pergi ke sana.

“Taman yang hidup,” kata Gary Hoover, seorang pengusaha dari Texas, Amerika Serikat, yang rutin berkunjung ke kota ini. “Masyarakat progresif, modern, dan mengagumkan.”

Sepanjang tahun, cuaca seperti musim semi menjadi ideal untuk melakukan setiap kegiatan, menurut Hoover, dan selalu ada yang memikat hati terlepas dari apapun ketertarikan Anda.

Terletak di dataran tinggi Meksiko, kota metropolis internasional ini kaya dengan sejarah kuno dan kolonial, dengan seni, budaya, makanan, dan juga merupakan pusat jaringan ekonomi yang penting di Amerika Latin.

Jadi tidak mengejutkan ketika koran bergengsi, The New York Times, menyebutnya sebagai tujuan perjalanan nomor satu pada tahun 2016 dengan menulis, “Tidak ada tempat lain di dunia yang seperti ini.”

Meksiko City Raya didiami oleh 21 juta warga dan menyambut tamu rata-rata 12,5 juta orang setiap tahunnya. Banyak dari para pendatang itu melakukan perjalanan bisnis dengan kunjungan ke kantor-kantor perusahaan multinasional raksasa, yang memiliki operasi di kota ini baik dalam sektor industri, keuangan, ruang angkasa, otomotif, dan farmasi.

Beberapa nama besar itu antara lain adalah Mercjk, Bayer, dan AstraZeneca.

Konferensi dan pertemuan juga merupakan bisnis besar. Mexico City menjadi tuan rumah Kongres FIFA pada Mei 2016 sementara bulan Juni berlangsung Kongres Kardiologi Dunia, yang dihadiri 10.000 peserta. Dan Formula Satu sudah kembali ke kota ini setelah sempat kosong selama dua dekade.

Disebut sebagai kota paling berpolusi di Bumi oleh PBB pada tahun 1992, Mexico City masih menghadapi peringatan kabut asap, pembatasan perjalanan, dan larangan mobil. Bagaimanapun kota ini sedang berupaya membalikkan keadaannya.

Sebuah strategi lingkungan yang ambisius, disebut Plan Verde, diluncurkan tahun 2007 untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi lalu lintas. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran lingkungan baru atas angkutan umum, air, sampah, dan energi. Bahkan ada program berbagi sepeda dan bus akrab lingkungan.

Hak atas foto Getty Image caption Balapan Formula Satu juga kembali digelar di Mexico City.

Hoover -yang sudah melakukan perjalanan ke 45 negara- berpendapat bahwa kekhawatiran akan keamanan di Mexico City kadang dilebih-lebihkan. Menurutnya, dia bahkan merasa lebih aman di Mexico City dibanding di beberapa kota Amerika Serikat, seperti Detroit, New Orleans, atau Washington DC.

Bagaimanapun kriminalitas tetap menjadi masalah. Pendatang diminta untuk berhati-hati, waspada, dan menghindari kawasan-kawasan yang dikenal berisiko tinggi. Juga disarankan untuk menggunakan taksi resmi serta sadar dengan keadaan sekitar ketika sedang menggunakan ATM dan jangan jalan sendirian pada malam hari. Jika ragu-ragu tanyalah orang hotel.

Namun jangan biarkan kekhawatiran sampai menghentikan Anda untuk menjelajahi metropolis yang dinamis dan bersemangat ini. Walau banyak yang datang untuk urusan bisnis, mereka juga menikmati perjalanan di kota ini. Kawasan Kontemporer Mexico City, yang di kalangan orang lokal disingkat DF dari Distrtio Federal, merupakan tempat untuk semua selera, kepentingan, dan kantong.

Menuju Mexico City

Bandara Internasional Benito Juareaz adalah yang tersibuk di Amerika Latin, menurut Magda Sanchez, salah seorang direktur di Badan Pariwisata Kota. Lebih dari 150 penerbangan internasional lepas dan mendarat dari bandara ini setiap harinya dan rute baru ditambah dari kota-kota Eropa dan Amerika Utara.

Terletak sekitar 13 km dari pusat kota, bandara bisa dicapai dengan mudah lewat angkutan umum walau banyak wiraswastawan yang memilih taksi. Perjalanan dari bandara ke pusat kota memakan waktu sekitar 30 hingga 60 menit seharga US$50 sampai US$100 atau sekitar Rp 650.000 hingga Rp 1,3 juta –tergantung dengan kepadatan lalu lintas dan bagian kota mana yang menjadi tempat menginap Anda.

Namun tetaplah menggunakan taksi resmi, yang bisa ditemukan di tempat antrean taksi, dan jangan pernah menerima tawaran dari orang yang mendekati Anda. Bisa juga minta hotel Anda yang mengatur penjemputan.

Uang penting

Menurunnya nilai peso terhadap dolar Amerika Serikat (sekitar 18 peso untuk US$1), membuat Mexico City menjadi ‘murah’ bagi para pendatang untuk urusan bisnis.

Menurut laporan dari layanan hubungan antar pengusaha, Expert Market, biaya rata-rata per hari untuk kunjungan bisnis ke Mexico City adalah US$252 atau sekitar Rp 3,3 juta. Biaya itu lebih rendah dibanding London, sebesar US$508, atau New York dengan US$443.

Banyak tempat yang dkunjungi pelaku bisnis memerima kartu kredit utama, seperti Visa atau MasterCard, namun American Express tidak selalu. ATM amat banyak dan bank-bank internasional, seperti HSBC dan Santander, juga memiliki ATM-nya.

Pemberian tips di restoran dan jasa layanan lainnya sebesar 10-15%.

Hak atas foto Getty Image caption Penggemar makanan bisa menikmati wisata kuliner di Mexcio City.

Pengetahuan budaya

“Keramahan merupakan nilai yang penting bagi kami. Itu merupakan cara sempurna untuk mendapat kepercayaan,” kata Sanchez. Ketika bertemu orang untuk pertama kali, sapa mereka dengan berjabat tangan dan gunakan gelar yang tepat.

“Namun jika hubungan menjadi lebih erat, kami biasanya menggunakan nama pertama dan akan berjabat tangan serta berpelukan,” tambahnya.

Makanan juga penting dalam megembangkan hubungan bisnis dan merupakan urusan mewah yang rumit. Jika makan malam bersama rekan kerja, makan siang mulai pukul 14.00 selama sekitar satu setengah hingga dua jam, dengan beberapa santapan.

Makan malam bisnis sebaiknya dipesan setelah jam 20.00. “Satu hal yang mengagumkan di Mexico City adalah Anda bisa menemukan tempat untuk makan hingga tengah malam,” tutur Sanchez.

Minum-minum dengan klien? Anda mungkin akan pergi ke bar atau lobby hotel mewah yang bergaya, namun jika cuaca bagus Anda bisa membicarakan bisnis sambil menenggak minuman di kafé udara terbuka.

Tempat menginap

Mexico City memiliki banyak pilihan akomodasi untuk pendatang bisnis, mulai dari hotel mewah, yang bersejarah, maupun hotel butik. Namun jangan lupa untuk memesan hotel yang dekat dengan kegiatan bisnis Anda demi menghindari perjalanan di jam-jam puncak macet.

Yang paling top adalah hotel-hotel eksklusif internasional, seperti Four Seasons di dekat kawasan Polanco atau St Regis, yang membuka kafé rumah kacanya pada Agustus 2015 dengan menawarkan kue-kue istimewa.

The Maria Isabel Sheraton, yang terletak di dekat dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di jalan utama Paseo de la Reforma, bisa ditempuh dengan jalan kaki dari kantor-kantor perusahaan besar. Di dekatnya adalah Zona Rosa, yang ramai dengan keragaman dan kehidupan malamnya.

Jika Anda tinggal di kawasan bisnis Santa Fe, maka JW Marriott Mexico City Santa Fe cocok untuk peserta konferensi.

Makan malam

Kota ini tidak pernah kekurangan kelekatan kuliner bagi penggemar makanan yang dibayar oleh perusahaan. Mexico City sedang mengalami kebangkitan kembali kulinernya dan makanan nasionalnya sudah masuk dalam datar warisan budaya UNESCO.

Temporal adalah restoran yang menekankan bahan-bahan lokal musiman yang dipadu secara kreatif. Bagi yang ingin melihat selebriti, pergilah ke Champs Elysees, yang menawarkan makanan tradisional Prancis di tempat barunya di Polanco.

Untuk rasa asli Mexico, Anda bisa mencoba El Cardenal yang bersejarah dan merupakan favorit Hoover, atau pergilah ke La Tecla di dekat Cibeles Circle untuk makanan-makanan ‘baru’ Mexico seperti tacos bebek.

Tak jauh dari situ, ada Durango 200 maupun Contramar (namun hanya buka untuk makan siang) yang terkenal dengan makanan lautnya, seperti cumi bakar.

Hak atas foto Getty Image caption Polusi masih menjadi masalah di Mexico City walau sejumlah prakarsa lingkungan sudah diluncurkan.

Waktu luang

Punya waktu luang? Kenapa tidak jalan-jalan.

Menelusuri Centro Historico bisa melacak jejak langkah peradaban manusia. Dimulai dari Templo Mayor, yang merupakan puing-puing kuil Aztec yang tertimbun sampai tahun 1978, berjalanlah ke arah Paseo de la Reforma untuk melihat periode kolonialisasi Spanyol.

Sepanjang jalan Anda bisa berhenti kapan saja di sejumlah atraksi budaya seperti Catedral Metropolitana atau Museo Nacional de Arte.

Jika Anda butuh belanja? Ada banyak pilihan, termasuk Reforma 222 di Paseo de la Reforma dan Centro Santa Fe, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Amerika Latin.

Sedang untuk kerajinan tangan setempat, baik itu perak, perhiasan atau artefak budaya, maka Mercado Insurgentes di Zona Rosa menawarkan pilihan yang baik dan harga yang masuk akal lewat sekitar 200 toko-tokonya.

Pertimbangan khusus

Karena Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, diperlukan waktu untuk penyesuaian diri bagi orang-orang yang berasal dari kawasan rendah. Jadi minumlah air yang banyak dan air botol dan bukan air ledeng dari keran, juga berhati-hatilah untuk tidak terlalu lelah sampai Anda menyesuaikan diri dengan iklimya.

Walau dekat dengan khatulistiwa, ketinggiannya membuat udara cukup sejuk dengan temperatur rata-rata 16' Celcius di pusat kota.

Meksiko tergolong negara yang mudah untuk berbisnis, dengan peringkat 38 dari 189 dalam surveri Bank Dunia tentang berbisnis tahun 2016. Namun korupsi masih menjadi masalah di negara ini, menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional.

Hoover, wiraswastawan dari Austin, pernah memimpin lawatan lima hari untuk para wiraswastawan muda dari San Fransisco dan Lembah Silicon ke kota ini pada bulan Maret. Sarannya kepada mereka adalah, "Jadilah turis."

Dia juga menyarankan mereka untuk menyediakan waktu sehari atau pada akhir pekan guna menjelajah dan membuat bagaimana dari total perjalanan yang hanya sepertiga saja untuk wisata ditambah menjadi setengahnya untuk wisata.

“Seperti kota-kota hebat lainnya, Anda bisa menjelajahinya seumur hidup."

